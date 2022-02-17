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Прикоснуться к истории: самые интересные города с древним наследием для поездок в 2022 году

Автор: Евгения Тугушева

Старый Иерусалим и Варанаси в Индии: локации с богатыми достопримечательностями

На популярном туристическом портале составили рейтинг с самыми удивительными историческими местами в мире. В список вошли десять стран.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт компании The Travel.

Во всем мире многие города известны своими впечатляющими историческими достопримечательностями, которые стоит посетить путешественники в 2022 году.

История — один из ключевых мотивов для путешествия многих, кто едет в разные страны. Благодаря изучению городов истории люди могут увидеть фантастические достопримечательности и оценить настоящее. Вот почему исторические места всегда бережно охраняются.

Однако знакомство с самыми необычными историческими местами может оказаться для путешественника затруднительным. Порой так сложно выбрать, куда поехать и что посмотреть. В данном случае на помощь приходят местные путеводители и профессиональные гиды.

Во всем мире есть города, в которых находятся уникальные исторические памятники, которые стоит открыть для себя.

10 лучших городов с самыми удивительными историческими местами в мире:

  1. Иерусалим, Израиль;
  2. Варанаси, Индия;
  3. Бостон, США;
  4. Берлин, Германия;
  5. Рим, Италия;
  6. Ватикан;
  7. Афины, Греция;
  8. Старая Гавана, Куба;
  9. Каир, Египет;
  10. Куско, Перу.

В тройку лидеров также вошли города Израиля, Индии и США.

Старая часть Иерусалима – жемчужина Израиля

Фото: Иерусалим, Израиль (unsplash.com/shaipal)

Старый город Иерусалима, внесенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, является жемчужиной Израиля. Он окружен стенами, построенными в 16 веке.

Город считается священным, и привлекает множество туристов со всего мира. В Иерусалиме сохранилось более 200 исторических мест.

Фото: Город Варанаси в Индии (unsplash.com/christopher-czermak)

Город Варанаси, расположен в штате Уттар-Прадеш в Индии. Он является одним из старейших городов, датируемых 11 веком до нашей эры. Город также входит в число семи священных городов индуизма.

Здесь до наших дней сохранено множество древних храмов. Популярным местом в Варанаси является Золотой храм.

Фото: Бостон, США (unsplash.com/jimmy-woo)

Бостон — один из городов США с богатейшей историей. Это старейший город страны, хранящий уникальную историю.

Известные исторические события и знаменитые места включая Гарвардский университет, старейший и первый университет в Соединенных Штатах, делают локацию привлекательной для путешественников со всего мира.

Напомним, ранее для туристов составили рейтинг популярных городов для самостоятельных поездок.

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