Прикоснуться к истории: самые интересные города с древним наследием для поездок в 2022 году

Старый Иерусалим и Варанаси в Индии: локации с богатыми достопримечательностями
На популярном туристическом портале составили рейтинг с самыми удивительными историческими местами в мире. В список вошли десять стран.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт компании The Travel.
Во всем мире многие города известны своими впечатляющими историческими достопримечательностями, которые стоит посетить путешественники в 2022 году.
История — один из ключевых мотивов для путешествия многих, кто едет в разные страны. Благодаря изучению городов истории люди могут увидеть фантастические достопримечательности и оценить настоящее. Вот почему исторические места всегда бережно охраняются.
Однако знакомство с самыми необычными историческими местами может оказаться для путешественника затруднительным. Порой так сложно выбрать, куда поехать и что посмотреть. В данном случае на помощь приходят местные путеводители и профессиональные гиды.
Во всем мире есть города, в которых находятся уникальные исторические памятники, которые стоит открыть для себя.
В тройку лидеров также вошли города Израиля, Индии и США.
Фото: Иерусалим, Израиль (unsplash.com/shaipal)
Старый город Иерусалима, внесенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, является жемчужиной Израиля. Он окружен стенами, построенными в 16 веке.
Город считается священным, и привлекает множество туристов со всего мира. В Иерусалиме сохранилось более 200 исторических мест.
Фото: Город Варанаси в Индии (unsplash.com/christopher-czermak)
Город Варанаси, расположен в штате Уттар-Прадеш в Индии. Он является одним из старейших городов, датируемых 11 веком до нашей эры. Город также входит в число семи священных городов индуизма.
Здесь до наших дней сохранено множество древних храмов. Популярным местом в Варанаси является Золотой храм.
Фото: Бостон, США (unsplash.com/jimmy-woo)
Бостон — один из городов США с богатейшей историей. Это старейший город страны, хранящий уникальную историю.
Известные исторические события и знаменитые места включая Гарвардский университет, старейший и первый университет в Соединенных Штатах, делают локацию привлекательной для путешественников со всего мира.
Напомним, ранее для туристов составили рейтинг популярных городов для самостоятельных поездок.