Прикоснуться к истории: самые интересные города с древним наследием для поездок в 2022 году

На популярном туристическом портале составили рейтинг с самыми удивительными историческими местами в мире. В список вошли десять стран.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт компании The Travel.

Во всем мире многие города известны своими впечатляющими историческими достопримечательностями, которые стоит посетить путешественники в 2022 году.

История — один из ключевых мотивов для путешествия многих, кто едет в разные страны. Благодаря изучению городов истории люди могут увидеть фантастические достопримечательности и оценить настоящее. Вот почему исторические места всегда бережно охраняются.

Однако знакомство с самыми необычными историческими местами может оказаться для путешественника затруднительным. Порой так сложно выбрать, куда поехать и что посмотреть. В данном случае на помощь приходят местные путеводители и профессиональные гиды.

Во всем мире есть города, в которых находятся уникальные исторические памятники, которые стоит открыть для себя.

10 лучших городов с самыми удивительными историческими местами в мире:

Иерусалим, Израиль; Варанаси, Индия; Бостон, США; Берлин, Германия; Рим, Италия; Ватикан; Афины, Греция; Старая Гавана, Куба; Каир, Египет; Куско, Перу.

В тройку лидеров также вошли города Израиля, Индии и США.

Старая часть Иерусалима – жемчужина Израиля

Фото: Иерусалим, Израиль (unsplash.com/shaipal)

Старый город Иерусалима, внесенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, является жемчужиной Израиля. Он окружен стенами, построенными в 16 веке.

Город считается священным, и привлекает множество туристов со всего мира. В Иерусалиме сохранилось более 200 исторических мест.

Фото: Город Варанаси в Индии (unsplash.com/christopher-czermak)

Город Варанаси, расположен в штате Уттар-Прадеш в Индии. Он является одним из старейших городов, датируемых 11 веком до нашей эры. Город также входит в число семи священных городов индуизма.

Здесь до наших дней сохранено множество древних храмов. Популярным местом в Варанаси является Золотой храм.

Фото: Бостон, США (unsplash.com/jimmy-woo)

Бостон — один из городов США с богатейшей историей. Это старейший город страны, хранящий уникальную историю.

Известные исторические события и знаменитые места включая Гарвардский университет, старейший и первый университет в Соединенных Штатах, делают локацию привлекательной для путешественников со всего мира.

Напомним, ранее для туристов составили рейтинг популярных городов для самостоятельных поездок.