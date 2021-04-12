Приключение на уикенд: "море" на Днестре и затопленное село, которого нет на карте

Пока во многих регионах Украины продолжают действовать усиленные карантинные ограничения, хорошая идея на уикенд - выехать на природу, где можно отдохнуть интересно и безопасно.

Лилия Рубан - украинский продюсер, автор и ведущая программы "Странствия страной с Лилией Рубан" и "Украинский Гастротур" во время путешествий вместе с командой создает познавательные видео про малоизвестные места, которые можно увидеть в Украине.

"Вы даже не представляете, сколько уникальных историй можно услышать, и сколько интересных мест увидеть, путешествуя по Украине. Карантин - время, когда границы многих стран закрыты, но это и прекрасная возможность исследовать свою страну. Призываю всех путешествовать по стране, и куда бы вы не поехали, вас ждет множество приятных неожиданностей", - говорит она РБК-Украина.

Видео: Бакота: затопленная земля (youtube.com/Мандри Україною з Лілією Рубан)

В єтот раз она предлагает исследовать Бакоту - интересную местность в Украине. Это затопленное село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Путешественница рассказала подробнее, почему эту локацию стоит увидеть.

Затопленное село, которого нет на карте

Многие из нас не только не бывали в Бакоте, но даже не слышали об этом живописном месте в 50 километрах от Каменца-Подольского. К сожалению, на карте этого села уже не существует. Его почти 40 лет назад затопили в связи со строительством в этой местности Днестровского гидроузла.

Местных жителей тогда переселили, а тот непростой период истории коренные жители села вспоминают со слезами на глазах. Собственными руками им пришлось валить свои дома, вырубать сады и уничтожать леса. На дне оказалось полностью все поселение с многовековой историей.

Фото: Закат на Днестре (uk.wikipedia.org)

В прошлом Бакота была крупным и стратегически важным местом. Впервые это место упоминается в летописи 1024 года, хотя раскопки свидетельствуют о том, что на этой территории были поселения язычников и значительно раньше. Есть свидетельства о том, что в 12 веке здесь проживало около 2,5 тысячи человек.

Уже в первой половине 13 века Бакота становится большим городом и важнейшим центром Понизовья, которое входило в состав Галицко-Волынского княжества. Расцвет заканчивается спадом после того, как в 1255 году городом на целое столетие завладели монголо-татары.

Фото: Село было затоплено в связи со строительством Днестровского гидроузла (uk.wikipedia.org)

Сегодня эта территория относится к Национальному природному парку "Подільські Товтри". Бакотой условно называют локации вдоль берега Днестра неподалеку от руин скального монастыря, который был основан Антонием Печерским.

Сейчас эти края - известное место паломничества и "рай" для влюбленных в природу путешественников. Живописные закаты на Днестре - это то, ради чего здесь точно стоит побывать, уверена Лилия Рубан.

Бакота - название, которое встречается не только в Украине. Такое слово как топоним или название явлений и народностей упоминается и в культурах разных народов. В Габоне и Конго проживает племя под названием бакота (или кота), в Индии есть два поселения с таким же названием. В трети жителей села Фитькив, что на Прикарпатье, - фамилия Бакота, на Закарпатье есть село с похожим названием - Великая Бакта.

Фото: Сказочные пейзажи Днестра (uk.wikipedia.org)

Как доехать к Бакоте

Идеальный вариант во время локдауна - отправиться в Бакоту на собственном авто. Кроме того, подойдет и железнодорожное сообщение, но график движения поездов лучше выяснить заранее.

Локация находится в 55 километрах от железнодорожной станции Каменец-Подольский, недалеко от поселка городского типа Старая Ушица. Сюда можно доехать как на поездах, так и на автобусах из Каменца-Подольского.

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Кроме того, в Каменце-Подольском и Хмельницком есть множество туристических организаций, которые предлагают отправиться сюда с групповой экскурсией или походом на один день или даже на неделю.

В таком случае добраться до этой локации можно и на автобусе вместе с группой туристов. Также в Каменце можно найти и частных водителей, которые за сравнительно небольшие суммы денег могут организовать индивидуальный трансфер к Бакоте.

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