Праздник в условиях COVID. Как встречают Новый год в популярных туристических странах

В каких городах проведут яркие праздничные мероприятия, но с соблюдением карантинных мер

Во всем мире в связи с ростом заболеваемости Covid-19 и нового штамма "Омикрон", во многих странах вводят строгие ограничения и новые правила в праздничные дни.

Власти призывают соблюдать все правила безопасности от коронавируса и избегать крупных компаний.

Во многих городах проведут ежегодные празднования с запуском фейерверков, но с рядом ограничений. Как будут встречать Новый год в популярных туристических городах – в материале РБК-Украина.

Бангкок, Таиланд

В столице Таиланда проведут торжества, но с некоторыми ограничениями.

На площадки под открытым небом допускаются только участники, которые должны пройти полную вакцинацию и пройти тестирование в течение 72 часов и зарегистрироваться для участия.

Кейптаун, Южная Африка

В красивом приморском городе Южной Африки разрешены мероприятия Нового года для своих жителей, но при этом проводится множество проверок безопасности. К ним относятся раннее закрытие площадок и строгий комендантский час.

Фото: В Дубае в новогоднюю ночь покажут новое фантастическое шоу на небоскребе Бурдж-Халифа (unsplash.com)

Дубай, ОАЭ

В самом высоком здании в мире - в Бурдж-Халифе запланировано показ пиротехнического шоу. В эмирате требует, чтобы посетители, которые хотят присутствовать на праздновании, регистрировались с помощью приложения U by Emaar, чтобы получить индивидуальные QR-коды.

Гонконг, Китай

В Гонконг планируют озарить сияющими огнями всю набережную гавани Виктория в полночь.

Чикаго, США

В Чикаго планируют провести новогоднее шоу, запустив фейерверки с пяти мостов через реку Чикаго и двух точек запуска. Власти города призывают жителей пройти тестирование перед посещением мероприятия.

Лас-Вегас, США

В городе азартных игр по-прежнему планирует запустить фейерверк из восьми лучших отелей-казино в течение восьми минут.

Фото: Святкування на Таймс-сквер (unsplash.com/andrae-ricketts)

Нью-Йорк, США

Празднование Таймс-сквер состоится, но с меньшим количеством людей. Ограничения ввели до15 000 человек, и посетителям будет разрешен вход на территорию до 15:00 пятницы. Кроме того, все должны будут носить маску и предъявить удостоверение личности.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

В Рио-де-Жанейро также проведут массовые мероприятия.

"Мы хотим отметить конец года спокойно, безопасно и организованно. Мы встретились с представителями Научного комитета, который подтвердил, что проведение празднования Нового года в городе будет безопасным в соответствии с положениями, представленными правительством города", — сказал мэр Эдуардо Паес.

Сидней, Австралия

Знаменитый фейерверк в Сиднее также состоится, несмотря на ежедневный рост числа случаев заражения Covid-19, но сохраняя при этом все меры безопасности.

"У нас есть шесть смотровых площадок, которые находятся в открытых парках, но мы используем их из расчета один человек на два квадратных метра", — сказал Стивен Гилби, исполнительный продюсер новогодних праздников.

Тайбэй, Тайвань

Крупнейший город на острове Тайвань также планирует проводить ежегодное шоу с фейерверками.

Торонто, Канада

В крупнейшем городе в полночь над набережной Торонто будут запущены фейерверки, но людям настоятельно рекомендуется наблюдать за ними виртуально.

Всех, кто находится на открытом воздухе с хорошим видом, просят надеть маску и держаться на расстоянии 2 метра (6,5 футов) от людей.

Напомним, ранее мы писали, что в Лондоне в новогоднюю ночь зазвучит Биг-Бен.