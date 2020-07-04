Маски нужны всегда: как звезды путешествуют по Украине во время карантина

Селебрити поддержали флешмоб #МандруйУкраїною
Карантин в этом году испортил планы на отдых за границей и у звезд. Но расстраиваться те не стали, ведь роскошные яхты и теплое море можно найти и дома.
В условиях закрытых границ в Украине становится все более популярным флешмоб #МандруйУкраїною (путешествуй по Украине). Об этом флешмобе в интервью РБК-Украина рассказывала глава Гостуризма Марьяна Олеськив.
К флешмобу присоединились украинские звезды. Они публикуют фото своих путешествий в соцсетях с этим хештегом. Кто из звезд активно путешествует в Украине и какие места они посещают – читайте в нашей подборке.
Ольга Полякова: челлендж #МандруйУкраїною
Певица Ольга Полякова не только присоединилась к флешмобу, но и проиллюстрировала его своим фото на фоне одесского побережья.
"Друзья, в этом году все мы стали участниками челленджа #МандруйУкраїною. Давайте поможем друг другу получить максимум удовольствия от путешествий по нашей стране. Если у вас есть любимые места в Украине, которые вдохновляют - поделитесь ими! Просто поставьте хэштег #МандруйУкраїною, нужную геолокацию в любой соцсети и порекомендуйте своим друзьям, что именно стоит увидеть, где побывать", - подписала Ольга фото на своей Instagram-странице.
Друзья, в этом году все мы стали участниками челленджа #МандруйУкраїною. Давайте поможем друг другу получить максимум удовольствия от путешествий по нашей стране. Если у вас есть любимые места в Украине, которые вдохновляют - поделитесь ими! Просто поставьте хэштег #МандруйУкраїною, нужную геолокацию в любой соцсети и порекомендуйте своим друзьям, что именно стоит увидеть, где побывать! Это может быть текст, фото или видео - главное откройте Украину, которую вы любите для всех! Мое любимое место - в окрестностях Одессы, на побережье Черного моря. ⠀ Сколько раз я была в Одессе с концертами и никогда не видела этот город таким, каким узнала его пару лет назад. Я успела покататься на карете, посмотреть исторические места, посетить роскошные экскурсии «Одесса бандитская», «Одесса еврейская», «Одесса контрабандистская». Это какая-то бомба. Успела даже покататься на яхте и поняла, что оказывается в Одессе можно купаться в абсолютно чистом, лазурном, теплом море. В этом прекрасном городе совершенно невероятные рестораны и отели. Морская кухня стала просто великолепной: рыба в огне, рапаны, мидии, икра щуки, камбала, бычки, ставрида, рыба-игла… Что говорить, если я впервые увидела одесский Оперный театр. Короче, Одесса для меня открылась, с другой стороны.
Фото: Ольга Полякова во время отдыха на море (instagram.com/p/CBVmqTrp7cD)
Дмитрий Комаров: поездка в Одессу
Билет в Одессу получил ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров в подарок от жены, модели Александры Кучеренко.
"Мы хорошо знаем Одессу, я проводил здесь творческие встречи. Это один из любимых городов в Украине. Мы с женой прогуляемся центром, искупаемся в море, а затем отправимся на поиски "изнанки" Одессы и будем изучать окрестности на арендованной машине, продолжая челлендж #МандруйУкраїною", - прокомментировал путешествие ведущий.
Лето в разгаре. Границы большинства стран пока закрыты. А значит прямо сейчас лучшее время, чтобы путешествовать дома. Сегодня запускается классный и очень правильный флешмоб. Идея в том, что мы сами для себя создаем проверенный путеводитель по Украине, в котором только актуальная информация, реальные фото, честные отзывы и настоящие впечатления. Выкладываем в социальные сети фото своих самых любимых мест Украины – тех, которые смело рекомендовали бы друзьям. Рассказываем, на что обратить внимание, как добраться, где остановиться. И обязательно ставим хештег #МандруйУкраїною Собственно, с его помощью каждый сможет найти для себя идеальное место. Принимаю эстафету от Министра Культуры Украины @o.tkachenko.ua и присоединяюсь к проекту Сегодня публикую фото двух замечательных мест, в которые киевляне и гости столицы могут съездить «одним днем» хоть завтра. А жителям Житомира вообще повезло – красота совсем рядом. Остановка №1 - Коростышевский карьер. С 1850-х годов тут добывали гранит, но разработку закончили, карьер затопили. В итоге получилось невероятно красивое рукотворное озеро, окруженное лесом, с очень впечатляющими пейзажами, крутым скалистым берегом. Если выехать пораньше, можно найти спокойное место с фантастическим видом. Искупаться. Остановиться в палаточном городке. Остановка №2 - Дениши в Житомирской области, украинская скалолазная Мекка. На лето - отличная альтернатива скалодромам в помещениях. Главное, если вы не еще не профи в этом деле, занимайтесь под контролем тренера. Но подойдут Дениши не только скалолазам. Это еще и пейзаж, от которого мурашки: высокий скалистый берег возвышается над рекой Тетерев, а вокруг – очень старый лес, который буквально излучает силу. И воздух, которым просто не можешь надышаться. Есть отличные площадки, где можно провести выходные в палатке. Присоединяйтесь! Публикуйте свои фото с хештегом #МандруйУкраїною Давайте обмениваться опытом, делиться самыми интересными местами и советовать друг другу, где отдохнуть этим летом. Не откладывайте жизнь и путешествия на потом. Уже завтра солнечные выходные и отличный повод отправляться за новыми эмоциями. С соблюдением карантинных мер безопасности
Фото: Дмитрий Комаров с женой (instagram.com/p/CBVquV8p1xx)
Александра же на своей странице в Instagram рассказала, как теперь выглядят перелеты:
"Маски. Теперь они нужны всюду и всегда. В здании аэропорта и в самолете во время полета по правилам необходимо быть в маске. Об этом вам будут регулярно напоминать. Температура. Прийдется привыкнуть к тому, что во время путешествия вам будут ее измерять минимум 4-5 раз. На входе в аэропорт, при прохождении контроля, перед гейтом, на трапе и по прилету. Если она повышена - имеют право не впускать", - пишет Кучеренко на своей страничке в Instagram.
Авиарейсы по-тихоньку возобновляются, с завтрашнего дня многие страны начнут открывать свои границы. И скоро все, кто соскучился за перелётами, смогут наконец отправиться в долгожданное путешествие на самолёте. На днях я впервые после карантина полетела в Одессу, потом - в Херсон. Это невероятное чувство, когда вновь взлетаешь в небо! Первый полет после длительной паузы становится особенным. Во всех смыслах) Делюсь с вами своими наблюдениями новых реалий, в который теперь живёт наш аэропорт: ⠀ Маски. Теперь они нужны всюду и всегда. В здании аэропорта и в самолёте во время полёта по правилам необходимо быть в маске. Об этом вам будут регулярно напоминать. ⠀ Температура. Прийдется привыкнуть к тому, что во время путешествия вам будут ее измерять минимум 4-5 раз - на входе в аэропорт, при прохождении контроля, перед гейтом, на трапе и по прилёту. Если она повышена - имеют право не впускать вас. Установлены даже специальные системы сканирования температуры. ⠀ Дистанция. Сохранять ее крайне сложно. В автобусе, который везёт пассажиров с вещами на посадку, - почти невозможно. В самолёте средние места пустыми не остаются. Но, учитывая низкую заполненность, иногда есть возможность пересесть. На обоих моих внутренних рейсах, например, было только 50% пассажиров. ⠀ При себе, как всегда, нужно иметь документы. Билет на самолёт стоит распечатать. А лучше распечатать сразу посадочный талон по предварительному чекину. Его попросят предьявить ещё на входе в аэропорт. А потом самостоятельно сканировать, показав паспорт. Теперь работники аэропорта не берут в руки ваши документы. ⠀ Багаж можно сдать, как и раньше, красивой девушке на стойке регистрации) Я предпочитаю в недлительные поездки брать с собой только ручную кладь. Но возле трапа могут попросить отдать ее в багажное отделение. ⠀ Надеюсь, новые условия никак не помешают получить настоящее удовольствие от путешествий, которые мы все так любим! Летали уже куда-то? Или куда планируете отправиться?) С радостью почитаю о вашем опыте новых полетов
Фото: Александра Кучеренко рассказала о карантинных ограничениях во время путешествий (instagram.com/p/CCEHubzHell)
Ирина Федышин: ближе к морю
Певица Ирина Федышин с мужем тоже поехала на море в Одессу. Там пара отметила годовщину свадьбы. Ирина также неожиданно встретила с коллегу – певицу Викторией Смеюху из группы "НеАнгелы".
"Заплываю я в море, и тут выплывает красавица Вика из НеАнгелов", - рассказала Ирина.