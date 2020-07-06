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Правила путешествий во время COVID-19: советы Гостуризма

Новости » Travel » Отдых в Украине 06.07.2020 - 17:10
Правила путешествий во время COVID-19: советы Гостуризма
Фото: Путешествия по Украине во время карантина (facebook.com/airportkiev)
Катерина Гончарова
редактор раздела "Туризм"

В ведомстве объяснили, как безопасно путешествовать на карантине

Государственное управление по развитию туризма Украины дало рекомендации, которых стоит придерживаться во время путешествий. Список советов для путешествий в условиях карантина появился на странице ведомства в Facebook.

"Продолжается адаптивный карантин. Соответственно, каждый регион определяет для себя уровень противоэпидемических мероприятий. Поэтому, если вы планируете путешествие, прежде всего необходимо узнать, какие противоэпидемические меры действуют в регионе, куда вы направляетесь: в каком режиме работает транспорт, открыты ли отели и магазины и тому подобное", - отмечают в Гостуризме.

Там процитировали советы Центра общественного здоровья Украины, где рекомендуют придерживаться общих правил безопасности.

Во-первых, во время путешествий нужно как можно чаще мыть руки под проточной водой с мылом не менее 20 секунд. Особенно это нужно делать после посещения общественных мест, прикосновений к поверхностям и после возвращения с улицы. В случае, если нет возможности помыть руки, нужно обработать их антисептиком с содержанием спирта не менее 60%.

Собираясь в путешествие, следует подготовить карманный диспенсер с антисептиком для рук и в течение путешествия следить, чтобы он был заполнен, советуют в Гостуризме. Там отмечают, что кашлять и чихать следует только в бумажную салфетку или сгиб локтя, после чего надо обязательно помыть руки.

Во время путешествия стоит отдавать предпочтение бесконтактным устройствам: способам оплаты, автоматическим дверям и тому подобное. Также нужно избегать тесных контактов с людьми. Для этого надо держать дистанцию не менее одного метра друг от друга.

Правила путешествий во время COVID-19: советы ГостуризмаФото: Советы по путешествиям по Украине во время карантина (facebook.com/DARTUkraine)

"Собираясь в путешествие, следует подготовить достаточное количество масок, в частности - изготовленных самостоятельно. Маску следует менять каждые два-три часа, когда она стала влажной или загрязнилась. В жаркую погоду это может происходить быстрее", - отмечают в ведомстве.

В Гостуризме также советуют добросовестно придерживаться всех требований и рекомендаций перевозчика, даже когда кажется, что это создает дополнительные неудобства. Эти требования направлены на создание безопасных условий для пассажиров и персонала, объясняют на странице.

В Центре общественного здоровья и Государственном управлении по развитию туризма Украины говорят, что во время карантина стоит отдать предпочтение передвижению частным авто.

"Это уменьшит количество контактов с людьми и сделает путешествие более безопасным. В то же время не следует забывать о рисках, которые возникают во время остановок на автозаправках, гостиницах и так далее. Не следует отправляться в путешествие, если ваше самочувствие ухудшилось, или у вас повысилась температура тела, появился насморк, боль в горле, кашель, или прошло менее 14 дней с момента контакта со случаем подтвержденного заболевания COVID-19", - отмечают на странице ведомства.

Также в Гостуризме советуют во время пандемии избегать путешествий людям, которые находятся в группе риска. Это люди старше 60 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, почечную недостаточность, аутоиммунные заболевания, иммуносупрессивные состояния.

Напомним, ранее глава Гостуризма Марьяна Олеськив рассказала о поездках по Украине во время карантина и о ценах на украинских курортах.

Также мы рассказывали, как вернуть деньги за отмененные рейсы и туры в условиях карантина.

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Теги поездтуризмкарантинпутешествия
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