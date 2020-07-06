Правила подорожей під час COVID-19: поради Держтуризму

Фото: Подорожі по Україні під час карантину (facebook.com/airportkiev)

У відомстві пояснили, як безпечно мандрувати на карантині

Державне управління з розвитку туризму України дало рекомендації, яких варто дотримуватись під час подорожей. Список порад для подорожей в умовах карантину з'явився на сторінці відомства у Facebook.

"Триває адаптивний карантин. Відповідно, кожен регіон визначає для себе рівень протиепідемічних заходів. Тому, якщо ви плануєте подорож, насамперед необхідно дізнатись, які протиепідемічні заходи діють в регіоні, куди ви прямуєте: в якому режимі працює транспорт, чи відкриті готелі та магазини тощо", - зазначають у Держтуризмі.

Там процитували поради Центру громадського здоров’я України, де рекомендують дотримуватись загальних правил безпеки.

По перше, під час подорожей потрібно якомога частіше мити руки під проточною водою з милом не менше 20 секунд. Особливо це потрібно робити після відвідування громадських місць, доторків до поверхонь та після повернення з вулиці. У випадку, якщо немає можливості помити руки, треба обробити їх антисептиком із вмістом спирту не менше 60%.

Збираючись у подорож, слід підготувати кишеньковий диспенсер з антисептиком для рук і протягом подорожі слідкувати, щоб він був заповнений, радять у Держтуризмі. Там зауважують, що кашляти та чихати слід лише у паперову серветку або згин ліктя, після чого треба обов’язково помити руки.

Під час подорожі варто віддавати перевагу безконтактним пристроям: способам оплати, автоматичним дверям тощо. Також потрібно уникати тісних контактів з людьми. Для цього треба тримати дистанцію не менше одного метра один від одного.

Фото: Поради щодо подорожей по Україні під час карантину (facebook.com/DARTUkraine)

"Збираючись у подорож, слід підготувати достатню кількість масок, зокрема - виготовлених самостійно. Маску слід змінювати кожні дві-три години, коли вона стала вологою чи забруднилась. У спекотну погоду це може відбуватися швидше", - зазначають у відомстві.

В Держтуризмі також радять сумлінно дотримуватись всіх вимог та рекомендацій перевізника, навіть коли здається, що це створює додаткові незручності. Ці вимоги спрямовані на створення безпечних умов для пасажирів та персоналу, пояснюють на сторінці.

У Центрі громадського здоров'я та Державному управлінні з розвитку туризму України кажуть, що під час карантину варто надати перевагу пересуванню приватним авто.

"Це зменшить кількість контактів із людьми й зробить подорож безпечнішою. Водночас не слід забувати про ризики, які виникають під час зупинок на автозаправках, готелях тощо. Не слід вирушати у подорож, якщо ваше самопочуття погіршилося, або у вас підвищилася температура тіла, з’явився нежить, біль в горлі, кашель, чи пройшло менш як 14 днів з моменту контакту із випадком підтвердженого захворювання на COVID-19", - зазначають на сторінці відомства.

Також у Держтуризмі радять під час пандемії уникати подорожей людям, які перебувають у групі ризику. Це люди, старші за 60 років, а також ті, хто має хронічні захворювання легень і серцево-судинної системи, цукровий діабет, ниркову недостатність, аутоімунні захворювання, імуносупресивні стани.

Нагадаємо, раніше голова Держтуризму Мар'яна Олеськів розповіла про поїздки по Україні під час карантину та про ціни на українських курортах.

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