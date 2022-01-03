Потеря красоты и морского льда. Что может произойти с Антарктидой из-за наплыва туристов

В самый неизведанный регион стали завозить нетипичные для него растения

Антарктиду в большинстве случаев считают пустынным и экзотическим местом с ограниченным доступом для людей.

Но такой образ континента понемногу начинает меняться, поскольку индустрия антарктического туризма набирает обороты. И на самом южном континенте планеты даже постепенно появляются новые для этой территории виды растений, пишет издание Forbes.

Принято считать, что заслуга "открытия" Антарктиды принадлежит европейским исследователям XIX века. Однако полинезийские мореплаватели, вероятно, обнаружили эти земли задолго до европейцев.

С тех пор континент посещают в основном с исследовательскими целями, так как многое об экологии и геологии южного полюса еще неизвестно и не изучено. Но с довольно недавнего времени Антарктида стала направлением как для аматорских, так и для премиум-путешествий.

"Из-за этого Антарктида и природная зона Антарктика теряет свой первозданную красоту, поскольку туристы непреднамеренно приносят на континент семена нетипичных для этой местности растений", - пишет издание.

В чем угроза активных путешествий в Антарктику

По подсчетам ученых, посетители Антарктики непреднамеренно приносят на континент примерно по 9 семян растений каждый.

К настоящему времени в антарктических экосистемах обнаружено 11 видов беспозвоночных, включая коллембол, клещей и мошек. А агрессивный вид сорняков - мятлик - способен выдерживать покос и замораживание.

Фото: Норвежский круизный лайнер на острове Петерманн на фоне полуострова Киев (wikipedia.org)

"Миллионы микробов, которые носят с собой люди, также представляют угрозу. Фактически COVID-19 был обнаружен в Антарктиде в декабре 2020 года, несмотря на выполнение нескольких протоколов безопасности. А недавно в фекалиях пингвинов были обнаружены редкие бактерии, способные заразить людей и птиц", - говорится в публикации.

Рассмотрение вопроса о том, каким образом туристы могут воздействовать на дикую природу Антарктики, также должно включать в себя последствия изменения климата. Которые, вероятно, усугубляются углеродоемкими поездками на удаленный континент, пишет Forbes.

Также Антарктида уже сталкивается с потерей морского льда, увеличением скорости течения Южного океана, которое ее окружает, и потенциальным обрушением ледника Туэйтс, которое повлияет на береговые линии во всем мире.

"Туристы и компании, доставляющие их в Антарктиду, должны оценить, какими могут быть последствия таких визитов. Кроме того, необходимо разработать протоколы действий в случае потенциального экологического ущерба/кризисов, чтобы лучше защитить то, что многие считают последней точкой дикой природы на Земле", - подчеркивает автор колонки.

Напомним, мы писали, почему в Антарктиду не летают рейсы самолетов.