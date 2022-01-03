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Втрата краси та морського льоду. Що може статися з Антарктидою через наплив туристів

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Понеділок 03 січня 2022 16:20
Втрата краси та морського льоду. Що може статися з Антарктидою через наплив туристів Фото: Антарктида, (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

У найбільш незвіданий регіон стали завозити нетипові для нього рослини

Антарктиду в більшості випадків вважають пустельним та екзотичним місцем з обмеженим доступом для людей.

Але такий образ континенту потроху починає змінюватися, оскільки індустрія антарктичного туризму набирає обертів. І на найпівденнішому континенті планети навіть поступово з'являються нові для цієї території види рослин, пише видання Forbes.

Заведено вважати, що заслуга "відкриття" Антарктиди належить європейським дослідникам XIX століття. Однак полінезійські мореплавці, ймовірно, виявили ці землі задовго до європейців.

З того часу континент відвідують в основному з дослідницькими цілями, оскільки багато чого про екологію та геологію південного полюса ще невідомо і не вивчено. Але з досить недавнього часу Антарктида стала напрямком як для аматорських, так і для преміум-подорожей.

"Через це Антарктида і природна зона Антарктика втрачає свою первозданну красу, оскільки туристи ненавмисно приносять на континент насіння нетипових для цієї місцевості рослин", - пише видання.

У чому загроза активних подорожей в Антарктику

За даними вчених, відвідувачі Антарктики без особливих на те намірів приносять по 9 насіннин рослин кожен.

До теперішнього часу в антарктичних екосистемах виявлено 11 видів безхребетних, включаючи коллембол, кліщів і мошок. А агресивний вид бур'янів - тонконіг - здатний витримувати покіс і заморожування.

Втрата краси та морського льоду. Що може статися з Антарктидою через наплив туристів Фото: Норвезький круїзний лайнер на острові Петерманн на тлі півострова Київ (wikipedia.org)

"Мільйони мікробів, які носять з собою люди, також становлять загрозу. Фактично COVID-19 був виявлений в Антарктиді в грудні 2020 року, попри виконання декількох протоколів безпеки. А недавно в фекаліях пінгвінів були виявлені рідкісні бактерії, здатні заразити людей і птахів", - йдеться у публікації.

Розгляд питання про те, яким чином туристи можуть впливати на дику природу Антарктики, також має включати в себе наслідки зміни клімату. Які, ймовірно, посилюються вуглецевими поїздками на віддалений континент, пише Forbes.

Також Антарктида вже стикається з втратою морського льоду, збільшенням швидкості течії Південного океану, який її оточує, і потенційним обваленням льодовика Туейтс, що вплине на берегові лінії в усьому світі.

"Туристи та компанії, що доставляють їх в Антарктиду, повинні оцінити, якими можуть бути наслідки таких візитів. Крім того, необхідно розробити протоколи дій у разі потенційного екологічного збитку/криз, щоб краще захистити те, що багато хто вважає останньою точкою дикої природи на Землі", - підкреслює автор колонки.

Нагадаємо, ми писали, чому в Антарктиду не літають рейси літаків.

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