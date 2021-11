Впервые в истории Airbus A340 приземлился в Антарктиде. Почему нет рейсов на самый неизведанный континент в мире

Эксперты предполагают, что количество полетов вскоре может увеличиться

Впервые в истории самолет Airbus A340 приземлился в Антарктиде, сообщает CNN Travel. Полет организовала компания Hi Fly, специализирующаяся на аренде и обслуживании самолетов. Hi Fly 801 совершил рейс из Кейптауна в Южной Африке во вторник, 2 ноября.

Рейс самолета заказали Wolf's Fang - новый проект антарктической туристической компании White Desert, которые занимаются организаций поездок на самый южный континент мира.

Экипаж Hi Fly 801 (и его обратный рейс в Кейптаун, Hi Fly 802) возглавлял капитан Карлос Мирпури, который также является вице-президентом Hi Fly.

Каждый из двух полетов длился от пяти до пяти с половиной часов. Сообщается, что команда провела менее трех часов на земле в Антарктиде, преодолев 2500 морских миль.

Почему в Антарктиду не летают самолеты

"Взлетно-посадочная полоса с голубым льдом на территории Wolf's Fang обозначена как аэропорт уровня C, хотя технически она аэропортом не является. Из-за крайне сложных условий туда может летать только узкоспециализированный экипаж", — объясняют в публикации.

"Чем сложнее, тем лучше", — записал Мипури в своем капитанском журнале.

В Антарктиде нет запасных аэродромов и служб управления воздушным движением. Также здесь отсутствует какая-либо инфраструктура для перелетов.

Фото: Первый рейс Airbus A340 в Антарктиду (rtvi.com)

"Нарезание" канавок вдоль взлетно-посадочной полосы выполняется с помощью специального оборудования, и после очистки и резьбы мы получаем адекватный коэффициент торможения. Здесь есть взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров. Посадка тяжелого A340 проблемой не стала", — рассказывает он изданию.

Хотя голубой лед - очень красивое зрелище, он все же может доставлять пилотам проблемы из-за сильной яркости.

Впрочем, пилот Мипури добавил: "Отражение потрясающее, и правильные очки помогают настроить взгляд между горизонтом и приборами".

Успешно приземлиться сложно и из-за характерного для Антарктиды атмосферного явления: снежной мглы, при которой и земля, и небо – одинаково белого цвета, и визуальной границы между как будто ними нет.

К слову, это явление уже становилось причиной катастрофы экскурсионного рейса в 1979 году, когда Douglas DC-10 просто влетел в действующий вулкан Эребус в 3794 метра высотой. Также при низких температурах возникает проблема замерзания топлива: на континенте нельзя оставаться долго.

Фото: Голубой лед, покрывающий озеро Фриксел в Трансантарктических горах (uk.wikipedia.org)

Когда провели первый полет на континент

Первым зарегистрированным полетом в Антарктиду был моноплан Lockheed Vega 1 в 1928 году. Пилотом стал Джордж Хьюберт Уилкинс, австралийский военный летчик и исследователь. Он отправился в рейс с острова Десепшн на Южных Шетландских островах. Проект финансировал американский магнат издательского бизнеса Уильям Рэндольф Херст.

Подобные короткие исследовательские полеты позволили ученым и картографам получить важную информацию о топографии Антарктиды. Впрочем, на континенте нет аэропорта и по сей день. Но есть 50 взлетно-посадочных полос.

Как отмечает авиационный веб-сайт Simple Flying, российская антарктическая исследовательская станция в период с 2019 по 2020 год организовала полдюжины пробных полетов на свою взлетно-посадочную полосу континента. Они были выполнены на широкофюзеляжных самолетах.

Неизведанные территории. Рейсов может стать больше

Антарктида считается самым неизведанным континентом мира. Лишь немногие страны ведут там научно-исследовательскую деятельность. Среди них - и Украина.

Около 90% туристов в Антарктиду прибывают на кораблях. Это обычно дорогие поездки, пишут в CNN.

"Приземление А340 на ледяную взлетно-посадочную полосу означает, что в будущем таких посадок будет больше", — отмечают публикации.

В настоящее время Соединенные Штаты являются крупнейшим "источником" туризма на Антарктиду. Второе место недавно занял Китай, и эксперты предполагают, что через несколько лет страна возглавит список государств, из которых сюда едут чаще всего, отмечают в другой статье CNN Travel.

Фото: Территориальное деление Антарктиды (uk.wikipedia.org)

Некоторые направления, такие как аргентинский курортный город Ушуайя и австралийский Хобарт, зарабатывают на этих туристах благодаря тому, что их порты находятся ближе всего к Антарктиде.

Эксперты предполагают, что в следующем десятилетии несколько круизных компаний откроют маршруты по Антарктиде, и все больше туристических компаний будут инвестировать в инфраструктуру континента.

"Никто не может ответить на вопрос, кому принадлежит Антарктика", — говорит изданию Клаус Доддс, профессор геополитики Лондонского университета и автор нескольких книг о полярных регионах. Ученый напоминает, что Антарктида была первым континентом, полностью свободным от ядерного оружия. Он также полностью демилитаризован.

Фото: Украинский флаг на станции "Академик Вернадский" (uk.wikipedia.org)

В середине прошлого столетия был введен запрет на использование военной техники на территории континента. Государства заключили соглашение, в соответствии с которым на материке можно разворачивать исключительно научную и исследовательскую деятельность. Страны даже отказались претендовать на этот регион.

Научно-исследовательские работы в Антарктиде ведет и Украина. "Академик Вернадский" — единственная украинская антарктическая станция, которая располагается на мысе Марина острова Галиндез в 7 километрах от западного побережья Антарктического полуострова. Работает станция постоянно. Главные ее задачи - проведение научных исследований на континенте.

Напомним, мы писали, почему авиакомпании облетают Украину стороной.

Также сообщалось, что изменится после подписания договора об открытом небе Украины и ЕС.