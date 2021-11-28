ru ua
Вс, 28 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Впервые в истории Airbus A340 приземлился в Антарктиде. Почему нет рейсов на самый неизведанный континент в мире

Новина українською →
Воскресенье 28 ноября 2021 07:55
Впервые в истории Airbus A340 приземлился в Антарктиде. Почему нет рейсов на самый неизведанный континент в мире Фото: Антарктида (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Эксперты предполагают, что количество полетов вскоре может увеличиться

Впервые в истории самолет Airbus A340 приземлился в Антарктиде, сообщает CNN Travel. Полет организовала компания Hi Fly, специализирующаяся на аренде и обслуживании самолетов. Hi Fly 801 совершил рейс из Кейптауна в Южной Африке во вторник, 2 ноября.

Рейс самолета заказали Wolf's Fang - новый проект антарктической туристической компании White Desert, которые занимаются организаций поездок на самый южный континент мира.

Экипаж Hi Fly 801 (и его обратный рейс в Кейптаун, Hi Fly 802) возглавлял капитан Карлос Мирпури, который также является вице-президентом Hi Fly.

Каждый из двух полетов длился от пяти до пяти с половиной часов. Сообщается, что команда провела менее трех часов на земле в Антарктиде, преодолев 2500 морских миль.

Почему в Антарктиду не летают самолеты

"Взлетно-посадочная полоса с голубым льдом на территории Wolf's Fang обозначена как аэропорт уровня C, хотя технически она аэропортом не является. Из-за крайне сложных условий туда может летать только узкоспециализированный экипаж", — объясняют в публикации.

"Чем сложнее, тем лучше", — записал Мипури в своем капитанском журнале.

В Антарктиде нет запасных аэродромов и служб управления воздушным движением. Также здесь отсутствует какая-либо инфраструктура для перелетов.

Впервые в истории Airbus A340 приземлился в Антарктиде. Почему нет рейсов на самый неизведанный континент в миреВпервые в истории Airbus A340 приземлился в Антарктиде. Почему нет рейсов на самый неизведанный континент в мире

Фото: Первый рейс Airbus A340 в Антарктиду (rtvi.com)

"Нарезание" канавок вдоль взлетно-посадочной полосы выполняется с помощью специального оборудования, и после очистки и резьбы мы получаем адекватный коэффициент торможения. Здесь есть взлетно-посадочная полоса длиной 3000 метров. Посадка тяжелого A340 проблемой не стала", — рассказывает он изданию.

Хотя голубой лед - очень красивое зрелище, он все же может доставлять пилотам проблемы из-за сильной яркости.

Впрочем, пилот Мипури добавил: "Отражение потрясающее, и правильные очки помогают настроить взгляд между горизонтом и приборами".

Успешно приземлиться сложно и из-за характерного для Антарктиды атмосферного явления: снежной мглы, при которой и земля, и небо – одинаково белого цвета, и визуальной границы между как будто ними нет.

К слову, это явление уже становилось причиной катастрофы экскурсионного рейса в 1979 году, когда Douglas DC-10 просто влетел в действующий вулкан Эребус в 3794 метра высотой. Также при низких температурах возникает проблема замерзания топлива: на континенте нельзя оставаться долго.

Впервые в истории Airbus A340 приземлился в Антарктиде. Почему нет рейсов на самый неизведанный континент в мире

Фото: Голубой лед, покрывающий озеро Фриксел в Трансантарктических горах (uk.wikipedia.org)

Когда провели первый полет на континент

Первым зарегистрированным полетом в Антарктиду был моноплан Lockheed Vega 1 в 1928 году. Пилотом стал Джордж Хьюберт Уилкинс, австралийский военный летчик и исследователь. Он отправился в рейс с острова Десепшн на Южных Шетландских островах. Проект финансировал американский магнат издательского бизнеса Уильям Рэндольф Херст.

Подобные короткие исследовательские полеты позволили ученым и картографам получить важную информацию о топографии Антарктиды. Впрочем, на континенте нет аэропорта и по сей день. Но есть 50 взлетно-посадочных полос.

Как отмечает авиационный веб-сайт Simple Flying, российская антарктическая исследовательская станция в период с 2019 по 2020 год организовала полдюжины пробных полетов на свою взлетно-посадочную полосу континента. Они были выполнены на широкофюзеляжных самолетах.

Неизведанные территории. Рейсов может стать больше

Антарктида считается самым неизведанным континентом мира. Лишь немногие страны ведут там научно-исследовательскую деятельность. Среди них - и Украина.

Около 90% туристов в Антарктиду прибывают на кораблях. Это обычно дорогие поездки, пишут в CNN.

"Приземление А340 на ледяную взлетно-посадочную полосу означает, что в будущем таких посадок будет больше", — отмечают публикации.

В настоящее время Соединенные Штаты являются крупнейшим "источником" туризма на Антарктиду. Второе место недавно занял Китай, и эксперты предполагают, что через несколько лет страна возглавит список государств, из которых сюда едут чаще всего, отмечают в другой статье CNN Travel.

Впервые в истории Airbus A340 приземлился в Антарктиде. Почему нет рейсов на самый неизведанный континент в мире

Фото: Территориальное деление Антарктиды (uk.wikipedia.org)

Некоторые направления, такие как аргентинский курортный город Ушуайя и австралийский Хобарт, зарабатывают на этих туристах благодаря тому, что их порты находятся ближе всего к Антарктиде.

Эксперты предполагают, что в следующем десятилетии несколько круизных компаний откроют маршруты по Антарктиде, и все больше туристических компаний будут инвестировать в инфраструктуру континента.

"Никто не может ответить на вопрос, кому принадлежит Антарктика", — говорит изданию Клаус Доддс, профессор геополитики Лондонского университета и автор нескольких книг о полярных регионах. Ученый напоминает, что Антарктида была первым континентом, полностью свободным от ядерного оружия. Он также полностью демилитаризован.

Впервые в истории Airbus A340 приземлился в Антарктиде. Почему нет рейсов на самый неизведанный континент в мире

Фото: Украинский флаг на станции "Академик Вернадский" (uk.wikipedia.org)

В середине прошлого столетия был введен запрет на использование военной техники на территории континента. Государства заключили соглашение, в соответствии с которым на материке можно разворачивать исключительно научную и исследовательскую деятельность. Страны даже отказались претендовать на этот регион.

Научно-исследовательские работы в Антарктиде ведет и Украина. "Академик Вернадский" — единственная украинская антарктическая станция, которая располагается на мысе Марина острова Галиндез в 7 километрах от западного побережья Антарктического полуострова. Работает станция постоянно. Главные ее задачи - проведение научных исследований на континенте.

Напомним, мы писали, почему авиакомпании облетают Украину стороной.

Также сообщалось, что изменится после подписания договора об открытом небе Украины и ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антарктида
Отдых в Украине
Мнения
Ольга Орехова
Дорогая Скандинавия. Как сэкономить в Осло - одной из самых "небюджетных" столиц мира
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Владимир Жерновой
Настроиться на "перезагрузку". Как правильно подготовиться к отпуску и извлечь из него максимальную пользу
Владимир Жерновой
бизнес-коуч и психолог
Андрей Шабельников
Локдаун и новые ограничения. Что делать, если страна закрыла границы прямо перед запланированной поездкой
Андрей Шабельников
адвокат, управляющий партнер Адвокатского объединения "EVRIKA"
Станислав Ткацевич
Не только парк "Софиевка". Путеводитель по интересным местам Умани для уикенда в межсезонье
Станислав Ткацевич
специально для РБК-Украина
Все мнения