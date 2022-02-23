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Пострадает первым. Назван сектор туризма, который быстрее всего понесет потери от агрессии РФ

Новина українською →
Среда 23 февраля 2022 16:35
Пострадает первым. Назван сектор туризма, который быстрее всего понесет потери от агрессии РФ Фото: Львов, Украина (unsplash.com/darya-tryfanava)
Автор: Катерина Гончарова

Масштабы спада будут зависеть от сроков эскалации и того, какие регионы она охватит в первую очередь, говорит президент НТОУ

Сектор туризма – один из наиболее уязвимых перед любой информацией по безопасности, и эскалация конфликта с Россией крайне негативно повлияет на все отрасли путешествий: на деятельность туроператоров, гидов, гостиницы и так далее.

Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина сказал президент Национальной туристической организации Иван Липтуга.

По его словам, информационное поле вокруг Украины обострено до края новостями о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

"Весь туристический бизнес Украины – въездные туроператоры, отели, гиды не успели оправиться от пандемии, которая постепенно отступает, но уже столкнулись с волной отмен бронирований на весенне-летний сезон за риски военных действий", – обращает внимание Иван Липтуга.

Какую долю ВВП Украины составляет туризм сегодня

По оценкам экспертов Национальной туристической организации, выпуск товаров и услуг в туризме сегодня составляет около 253 млрд грн.

"Это лишь прямой вклад предприятий сектора туризма в экономику Украины, что составляет чуть менее 4% ВВП страны. Половина этой суммы формируется в гостиничном бизнесе и теми, кто сдает посетителям в аренду жилье. Этот сектор пострадает первым. Еще 22% – в розничной торговле топливом, продуктами питания, алкоголем, табаком, которые покупают посетители украинских регионов. 20% зарабатывает транспорт", – приводит данные эксперт.

Пострадает первым. Назван сектор туризма, который быстрее всего понесет потери от агрессии РФФото: Доля туризма в ВВП Украины, данные за 2020 год (инфографика Национальной туристической организации Украины)

Он прогнозирует, что от эскалации потеряет каждый из секторов, но масштабы потерь будут значительным образом варьироваться от того, как долго будет продолжаться эскалация и какие регионы она охватит в первую очередь.

Пострадает первым. Назван сектор туризма, который быстрее всего понесет потери от агрессии РФ

Фото: Иван Липтуга: масштабы потерь в отрасли туризма будут зависеть от того, как долго продлится эскалация и от того, какие регионы охватит конфликт (предоставлено РБК-Украина)

"Если будет затронут Киев, потери будут колоссальные, ведь именно там генерируется основной выпуск", — подчеркивает президент Национальной туристической организации.

Напомним, ранее президент Национальной туристической организации назвал недооцененные виды туризма в Украине, у которых большой потенциал.

Также в Гостуризме заявили, что летний сезон отдыха в Украине не отменяется.

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