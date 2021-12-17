Португалия продолжит новые правила для туристов: что нужно знать перед поездкой

Требование сдавать ПЦР-тесты накануне путешествия сохранится и после 9 января
В Португалии установленные ранее ужесточенные правила пограничного контроля во время пандемии будут продолжены и после нового года, пишет The Guardian.
Премьер-министр Португалии Антониу Коста заявил, что новые правила для путешественников, пересекающих границу страны, будут продлены сверх запланированной даты.
Сообщается, что после 9 января следующего года все туристы и жители страны, прибывшие в Португалию, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-тесту на коронавирус. Ранее такое требование не распространялось на людей, вакцинированных двумя дозами прививки против COVID. Сейчас ПЦР-тест должны сдавать и вакцинированные.
В стране принимается справка с результами ПЦР-теста, сделанного в период не более чем за 72 часа до подачи документа на границе, или справка о быстром лабораторном тесте на антиген, сделанный в период не более чем за 48 часов до представления документа, или ковод- сертификат о результатах проведённого тестирования.
Фото: Знаменитый трамвай в Лиссабоне (unsplash.com/aayush-gupta)
Вакцины, признаваемые в Португалии:
В настоящее время власти страны хотят ограничить распространение штамма коронавируса Омикрон. Кроме того, полеты для граждан из некоторых южноафриканских стран были запрещены. Эти ограничения могут продлиться и позже.
Напомним, в Португалии растет уровень заболеваемости COVID. Так, 15 декабря 2021 года в стране было зарегистрировано 5,8 тысячи новых случаев заболевания, что на 54% больше, чем неделю назад.
Напомним, ранее мы писали, почему следует поехать в путешествие в Португалию зимой.