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Из Португалии в Сингапур. В Евразии появился самый длинный в истории железнодорожный маршрут

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Четверг 16 декабря 2021 14:55
Из Португалии в Сингапур. В Евразии появился самый длинный в истории железнодорожный маршрут Фото: Из Лиссабона в Сингапур можно добраться по железной дороге (unsplash.com/josh-nezon)
Автор: Евгения Тугушева

Эксперты считают, что сообщение будет пользоваться спросом, так как позволит напрямую добраться из Европы в Азию

В Лаосе появился новый железнодорожный маршрут, который станет самым протяженным в мире. Теперь из Португалии в Сингапур можно добраться по железной дороге, сообщает Knife.media.

Строительством этого отрезка занимался Китай в рамках программы “Один пояс, один путь”. Протяженную колею проложили между городами Ботен и Вьентьян.

Из Португалии в Сингапур. В Евразии появился самый длинный в истории железнодорожный маршрутФото: Маршрут проходит по территории 13 стран (knife.media)

Сообщается, что новый маршрут проходит по территории 13 стран. В их числе - Германия, Испания, Франция, Россия, Китай, Монголия, Лаос, Таиланд и Малайзия. Протяженность пути составляет 18,65 тысяч километров. Теперь это самый длинный железнодорожный маршрут в мировой истории.

Сколько времени займет путешествие

Эксперт по международным железнодорожным пассажирским перевозкам Марк Смит считает, что маршрут станет популярным. По его словам, люди смогут начинать свое путешествие в Азию не только в Португалии, но и в Великобритании — добираться, например, до Парижа из Лондона.

С учетом расписания поездов и пересадок путешествие по всему маршруту может занять около трех недель.

Напомним, ранее мы писали, когда запустят для туристов знаменитый “Восточный экспресс” в Италии и Турции.

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