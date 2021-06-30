Порционная еда и проблемы с водостоком: что ждет туристов при бюджетном отдыхе в Египте

Поиск дешевых туров в Египет на сайтах туристических компаний и напрямую у тургагентов часто отличается тем, какие именно гостиницы находит турист.

Так, при самостоятельном онлайн-поиске турист часто выбирает 3-звездочные отели, в то время как при личном общении туристам выбор расширяют, предлагая также гостиницы категорий 4-5 звезд.

На первый взгляд может показаться, что на продаже дорогой путевки турагенты пытаются заработать, а бюджетные варианты скрывают умышленно. Но на самом деле бюджетный отдых возможет и в более высоких категориях отелей.

"Относительно отелей 3* в Египте - я их не предлагаю туристам вообще. Там будет трудно с сервисом, чистотой и питанием", - объясняет РБК-Украина выбор категорий отелей Юлия Гуслистая, директор туристической компании "Юла".

К каким неприятным сюрпризам готовиться туристам при выборе отдыха в 3-звездочном отеле в Египте – в материале РБК-Украина.

"Персонал не будет рад вашему присутствию"

При выборе отдыха в отелях 3* или "рулетка 3*", или "фортуна" (когда туриста селят в один из свободных отелей сети после прибытия), часто туристы не совсем четко представляют то, как это выглядит в Египте, говорит Юлия Гуслистая. По просьбе издания она перечислила факторы, к которым надо быть готовыми в таких случаях.

Фото: Номер в трехзвездочном отеле Египта (booking.com)

"В номерах будут мебель и стены, которые очень давно нуждаются в обновлении. Могут быть не все дверцы исправны, отсутствовать вешалки в шкафу. Чаще всего в номере будет пустой и не первой свежести мини-бар", - рассказывает эксперт.

Также следует быть готовым к тому, что в ванной комнате может не оказаться фена, а косметика в одноразовых пакетиках с шампунем и гелем будет в ограниченном количестве.

"В самой ванной комнате может быть проблема со стоком воды в рукомойнике и душе. Полотенца для душа могут отсутствовать. Или их могут предоставить на 3-4 день отдыха - при постоянных и ежедневных обращениях на ресепшен и обещаниях принести их через 5-10 минут", - отмечает она.

Также на особую чистоту можно не рассчитывать. Туристы могут столкнуться с тем, что ни номера, ни территория отеля не будут убираться, добавляет она.

"Гуляя по отелю, можно увидеть тарелки и стаканы, которые стоят по несколько дней у дверей номеров. Персонала мало, но они реально не рады вашему присутствию", - предупреждает турагент.

Фото: Интерьеры в бюджетных отелях (коллаж РБК-Украина)

Еды в порционных формах может не хватить

Набрать пару лишних килограмм на отдыхе в Египте при питании в выбранном 3* отеле повезет не всем туристам. Часто в таких гостиницах отсутствует система "шведский стол".

"Бар в отеле будет скорее всего один. Ресторан тоже будет один, сейчас шведской линии и питания по меню может вообще не быть. Туристам предлагают стандартные обед и ужин, без права выбора или альтернатив. Еду привозят порционно в одноразовых формах", - предупреждает специалист.

Она приводит примеры меню для гостей в отелях низкой категории.

"К примеру, будет такой обед: суп, салат капуста с горчицей, основное блюдо: вареная цветная капуста, котлета сухая без специй, макароны. С голоду помереть будет сложно, но и получить удовольствие тоже", - говорит Юлия Гуслистая.

Ужин тоже порционный: салат наподобие кабачковой икры, рис, спаржевая фасоль, пару кусочков мяса, томатной соус в одноразовых пакетах. Десерты и фрукты могут отсутствовать.

"Если вы пришли за 30-40 минут до окончания обеда или ужина, можете остаться без питания", - отмечает она.

Фото: Санузел в отеле Хургады (booking.com)

Впрочем, немало туристов, которые отдыхают в Египте не первый раз, уже знают где покупать еду и хранить ее в холодильнике номера, чтобы не зависеть от питания в отеле. Советами опытные путешетсвенники делятся на форумах. Например, на рыбных точках можно заказать приготовить свежевыловленные креветки, а на соседних лотках запастись манго и канистрами с свежими соками.

На пляж – трансфер только дважды в день

Многие "бюджетные" туристы ценят отдых в Египте не за еду и отели, а по аналогии с украинским недорогим размещением предпочитают ехать на курорты ради моря. Но и тут следует быть готовыми, что к воде от недорогого отеля в Египте будет немалое расстояние.

"Это будет 3-4 линия от пляжа. Каждый день нужно будет пользоваться трансфером, который будет всего два раза в день ездить на пляж и с пляжа, не совсем удобно. Если идти пешком, то будет минимум 15-20 минут пешей прогулки под палящим солнцем, может прямо по автодороге", - предостерегает Юлия Гуслистая.

Фото: Аквазона в бюджетном отеле (booking.com)

"Если вы путешествуете в Египет только ради Красного моря, и почти все время планируете провести, рассматривая подводную красоту, то можно выбрать и отели категории 3*. А вечером, чтобы не скучать в отеле, можно ловить такси и гулять по Старому городу, посещать Наама бей", - подсказывает она выход из ситуации для туристов в Шарм-эль-Шейхе.

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