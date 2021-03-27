Зрелищное явление: почему стоит поехать в путешествие на Черниговщину в апреле

Путешествие в Черниговскую область весной этого года можно разнообразить экскурсиями, в которые включают сугубо весеннюю опцию – просмотр зрелищного разлива реки Десна. Довольно долго разливов на Десне не было. В том числе из-за того, что зимой выпадало совсем мало снега. Но, согласно прогнозам, этой весной его все же стоит ждать.

"Разлив Десны на Черниговщине в этом году прогнозируется на уровне 2018 года. Туроператоры уже готовят туры по Придесенью, прежде всего - к Мезинскому НПП и Новгород-Северскому музею-заповеднику "Слово о полку Игореве". Лучшие панорамы затопленной поймы Десны откроются с башни Спасо-Преображенского монастыря и со смотровых площадок возле села Придеснянское", - написал на странице Travels In Ua журналист и путешественник Андрей Тычина.

Чем уникален разлив Десны

Весна имеет различные проявления. Для рек она означает освобождение от льдов и стремительное повышение уровня воды, которое называется наводнением, объясняет РБК-Украина геоботаник Сергей Панченко.

"Талая снеговая вода заливает широкие речные долины. Оболонь - это древнее название именно такой равнины у реки. В Киеве сегодня это явление наблюдать невозможно, потому что плотина сдерживает паводковые воды. А вот на Десне наводнения случаются регулярно. Грандиозность явления лучше созерцать со склонов правобережья в Деснянском биосферном резервате и Мезинском национальном природном парке", - говорит специалист.

Фото: Лучшие пейзажи, где можно наблюдать явление - в селе Пушкари ("Україна Інкогніта")

На период половодья приходится пик миграции птиц, которые возвращаются к местам гнездования с теплых краев, объясняет он.

"Особенно впечатляют большие стаи гусей, ключи журавлей. Десна служит им не только указателем, но и на многочисленных островах обеспечивает гусям, куликам и другим водоплавающим птицам защиту от хищников и возможность передохнуть, подкормиться. Журавли останавливаются в основном на болотах, но там - тоже наводнение", - добавляет Сергей Панченко.

Где найти лучшие виды

Лучшие пейзажи - в селе Пушкари – в центре и южных окраинах за садом, говорит специалист.

Фото: Пейзажи разлива Десны ("Україна Інкогніта")

"Лучше спуститься по дороге вниз от старого магазина возле уже закрытого клуба, а затем подняться вверх и назад к селу пешком"- объясняет Сергей Панченко.

Традиционно хорошие виды открываются в Новгород-Северском монастыре, где есть башни, на которые можно подняться.

"Исключительное место - у Путивского мелового карьера. Как туда попасть? Поднимаемся на гору от моста по трассе "Шостка-Новгород". Сразу на горе - направо по асфальту и через 100 метров - на грунтовку к карьєру. Далее - пешком".

Фото: Меловой карьер ("Україна Інкогніта")

Фото: "В Киеве сегодня это явление наблюдать невозможно: плотина сдерживает паводковые воды. А вот на Десне наводнения случаются регулярно" - Сергей Панченко (Катерина Гончарова)

Сергей Панченко вместе с путешественником и главой организации "Украина Инкогнита" Романом Маленковым в свое время разрабатывал туристический маршрут, объединяющий одновременно и созерцание красивых пейзажей во время разлива, и исследование местной архитектуры.

Маршрут называется "Разлив в Деснянском резервате. Мазепа, меловые карьеры, монастырь-крепость и Жукля".

Маршрут: Киев - Новгород-Северский - Пушкари - Мамекино - Дегтяревка - Путивск - Красный Хутор - Троицкое - Жукля - Бигач – Киев.

Фото: Архитектура Новгорода-Северского (uk.wikipedia.org)

В основе маршрута - невероятная природа биосферного резервата, пейзажи весеннего разлива, меловые карьеры, эффектная левобережная крепость, место подписания договора между Мазепой и Карлом XII, храм в Жукле и много других достопримечательностей.

Какие локации входят в маршрут

Княжий град Новгород-Северский с монастырем крепостью, многочисленными храмами и старинной застройкой;

Деснянский биосферный резерват – уникальный объект международного значения;

Альтернативный маршрут

Впрочем, есть и другие маршруты. К примеру, путешественник и журналист Андрей Тычина в путешествие рекомендует включить Мезинский национальный природный парк, где есть несколько хороших смотровых площадок над поймой Десны. Особое внимание он советует обратить на удивительный дворец графа Петра Румянцева-Задунайского в селе Вишенки. А по пути - заехать в "Гетманскую столицу" в Батурине.

Фото: Вид с цитадели Батуринской крепости на реку Сейм (РБК-Украина)

Но, тем не менее, большинство исследователей советуют смотреть разлив или в Новгороде-Северском, или в Деснянском биосферном резервате.

Разлив реки Сейм весной

Сейм – еще одна река, где можно застать разлив в апреле и иногда в начале мая. Эта река - левая и самая большая по размерам притока Десны. Протекает в нескольких районах на Сумщине и Черниговщине.

К слову, Сейм в своей повести "Зачарована Десна" вспоминал Александр Довженко, когда описывал красоту прибрежной природы.

Фото: Разлив можно наблюдать и на реке Сейм - левом притоке Десны (Екатерина Гончарова)

На реке Сейм существенно поднимался уровень воды в 2018 году. В тот период в некоторых местах вода достигала асфальтированных дорог, по которым порой было сложно проехать на авто. Тогда масштабы разлива зафиксировали с помощью квадрокоптера, сняв яркое видео пейзажей реки Сейм во время разлива.

Пользователь, выложивший видео, снимал яркие кадры вблизи села Озарычи возле Конотопа в Сумской области.

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Видео: Красота разлива реки Сейм неподалеку от села Озарычи под Конотопом (facebook.com/LushnyaS)

Что стоит учесть перед поездкой

В Черниговской области с понедельника, 29 марта, вводят карантинные ограничения "красной" зоны. Таким образом, с этого дня в регионе начнут действовать ужесточенные ограничения. В частности, будет запрещен прием посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, и так далее.

Впрочем, открытые природные локации можно и стоит посещать, говорят гиды. И это - еще один аргумент в пользу того, чтобы увидеть красивые ландшафты, если ваше путешествие будет проходить безопасно и с соблюдением всех правил, которые крайне необходимы во время пандемии.

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