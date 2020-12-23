Популярные курорты на уикенд: провести зимний отпуск в Карпатах станет проще

Перед новогодними праздниками "Укрзализныця" начала поэтапно упрощать украинским туристам путь к известным туристическим локациям и на горнолыжные курорты западной Украины.

К примеру, уже с 14 декабря курсирует поезд "Львов-"Ужгород", которым можно доехать на курорты Закарпатья и Львовской области. Будут осуществляться и дополнительные рейсы поездов из Черновцов в Одессу, из Киева во Львов.

Теперь украинцам стало более доступно еще одно популярное направление - известный горнолыжный курорт Славское во Львовской области. В Славское туристов уже возят, начиная с 15 декабря. Время поездки занимает семь часов.

Прямой поезд Интерсити из Киева в Славское отправляется с центрального железнодорожного вокзала в 6 утра, прибывая в Славское около 13-ти часов дня. Обратно отправляется в 16.20 и прибывает в столицу около полуночи.

Цены на билеты в поезде при условии бронирования на середину января 2021 года таковы: в вагон 2 класса - 444 гривны, а в вагон 1-го класса - 1215 гривен.

Больше возможностей провести отпуск в Карпатах

На новогодние праздники поездов в популярные среди туристов направления будет больше, чем обычно. Об это в комментарии РБК-Украина говорит Олег Васильев, автор Youtube-канала "Железные магистрали", посвященного работе рельсового транспорта.

"На новогодние каникулы железная дорога предложила достаточное количество поездов в популярных направлениях. Конечно, не все они курсируют ежедневно. Часть поездов ходят через день. Тем не менее, у жителей разных регионов, в частности, у юго-востока Украины, сегодня все же есть возможность выехать в Карпаты", - отмечает эксперт.

Фото: Добраться в Карпаты из разных регионов будет проще (РБК-Украина/Виталий Носач)

Олег Васильев приводит несколько примеров поездов, которыми украинские туристы могут добраться к карпатским курортам из разных регионов Украины:

"Например, с 23 декабря будет курсировать поезд №134 "Николаев-Рахов", а с 25 декабря назначается поезд №6 - "Херсон-Ужгород".

Можно найти и бюджетные билеты

Если говорить о ценах на билеты, то у пассажиров осталась возможность путешествовать и по бюджетному варианту, отмечает Васильев.

"К примеру, самые дешевые билеты (от 160 до 250 гривен) можно найти в таких поездах: № 26 "Одесса-Рахов", № 46 "Ужгород-Лисичанск", № 70 "Мариуполь-Львов", № 86 "Львов-Новоалексеевка", № 136 "Одесса-Черновцы", - добавляет он.

Но стоит отметить, что некоторые поезда, особенно из отдаленных от Карпат направлений, идут к пункту назначения довольно долго.

"В основном это 12-20 часов: все зависит от расстояния и класса поезда. Самый медленный - "Ужгород-Лисичанск": время в пути поезда составляет 30 часов", - говорит Олег Васильев.

Напомним, ранее мы писали, как повысятся цены на проезд в поездах в 2021 году.

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