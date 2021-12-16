Популярная среди украинцев курортная страна изменит правила въезда: что нужно знать

С 1 января 2022 года туристам для поездки в Доминикану будет нужен загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее 6 месяцев с даты окончания поездки, сообщает профильное издание Turprofi.com.ua.

Те, кто планирует поездку в декабре, до конца месяца еще смогут въехать по паспорту, который действует на протяжении их поездки. Однако с нового года документ со сроком действия меньше 6 месяцев уже не подойдет, если в миграционное законодательство не внесут никаких новых изменений.

Дополнительный ПЦР-тест. Снизится ли спрос на отдых в стране

Такое нововведение в Доминикане вряд ли значительно повлияет на спрос у туристов, отмечают туристические эксперты.

“Возможно, какой-то единичный горящий тур теперь и не продадут, но в целом на ситуацию это никак не повлияет. Паспорт сроком действия в шесть месяцев — требование 99% направлений. Практически все туристы это знают и меняют паспорта заранее. Если у кого-то сроки поджимают, то документ еще можно успеть поменять”, – объясняет Андрей Демура, директор туристической компании “Аполло-тур”.

По мнению специалистов, важно, чтобы для туристов не вводили новые правила для Covid-документов, которые, например уже ввели на Кипре. Тогда спрос сохранится стабильным.

Фото: Пляж в Доминикане (unsplash.com/kelly-sikkema)

А вот требование делать экспресс-тесты на третий день пребывания в стране уже серьезно "ударит" по популярности и спросе на отдых в стране, отмечают изданию специалисты рынка.

“Теперь всем (и вакцинированным, и не вакцинированным), кроме сдачи теста в аэропорту, придется делать через 72 часа еще один экспресс-тест. И так как нет четкого алгоритма действий на случай положительного результата, да и страховые случаи не очень отработаны, такие направления сразу уходят в сторону менее популярных. Никто не хочет портить себе отдых”, – констатирует Андрей Демура.

Напомним, ранее ми писали, что в Греции будут требовать ПЦР-тесты для вакцинированных путешественников.