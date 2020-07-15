"Билетов по 10 евро уже не купить?": что будет с ценами на туры и перелеты

Фото: Перелеты во время карантина (facebook.com/airportkiev)

Вырастет ли стоимость отдыха из-за введения сборов

В понедельник, 13 июля, в Украине ввели сбор за вылет пассажиров. Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №2424, которым вносятся соответствующие изменения в Воздушный кодекс Украины.

Изменения определяют на уровне законов особенности взымания госпошлины за каждого пассажира, который вылетает из любого аэропорта Украины, а также сбор за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорты Украины.

За каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, закон устанавливает сбор в размере 0,5 доллара, а на международных рейсах - 2 доллара. Сбор не будут взымать, если перевозят высших должностных лиц и официальные делегации государств, если транспортируют гуманитарную помощь.

"Получается, билетов по 10 евро теперь уже не купить?", - пишет в соцсетях киевлянин Игорь Саенко. В комментарии РБК-Украина он говорит, что недавно купил билет в Варшаву во время распродажи за 12 евро. Перелет, правда, состоится более чем через полгода - в феврале 2021-го. Игорь надеется, что к тому времени Европейский Союз точно уже откроет границы для украинцев, а пандемия коронавируса отступит.

Подорожают ли из-за таких нововведений билеты на рейсы по Украине и за рубежом, повысятся ли цены на туры на отдых украинцев – читайте в материале.

Билеты на самолеты подорожают?

Все сборы, которые платят авиакомпании, будут закладываться в стоимость билетов для пассажиров, и если сбор ввели в размере 2 долларов, то на такую сумму могут подорожать и билеты, говорит в комментарии РБК-Украина Александр Новиковский, заместитель генерального директора туроператора "TezTour".

"Но как туроператоры, так и их клиенты, вряд ли смогут это заметить. По крайней мере, существенное подорожание из-за этого вряд ли будет наблюдаться", - считает он.

Все больше украинцев во время карантина обращают внимание на курорты внутри страны. Едут туда вместо уже привычных Турции или Египта. Из-за этого на морских курортах Украины некоторые гостиницы уже успели значительно повысить цены.

Не произойдет ли что-то похожее и в случае с авиабилетами? Например, могут ли авиакомпании из-за появления сбора повысить цены для пассажиров существенно? Скажем, не на 2 доллара, а на 20? С таким вопросом мы обратились к Александру.

По его словам, такое вполне может случиться: авиакомпании могут расценить введение сбора как сигнал повысить цены.

Фото: Подорожают ли билеты на самолеты? (РБК-Украина)

"Считаю, что такое вполне может произойти. Ведь мало кто задается вопросом, как происходит ценообразование на авиабилеты. Есть цена, и ее либо воспринимают, либо нет", - считает заместитель гендиректора "TezTour".

Однако в украинской авиакомпании SkyUp РБК-Украина уверяют, что сейчас цены на билеты сохраняют на том уровне, который был еще до введения карантина.

"Прежде всего, нужно понимать, что произошло. Соответствующие сборы существуют давно и всегда уплачивались нашей авиакомпанией. Просто перечень, размер и порядок уплаты этих сборов определялись Кабинетом Министров Украины. С принятием законопроекта № 2424 это будет определяться Воздушным кодексом Украины. При этом размеры этих сборов не изменились", - комментируют в пресс-службе компании.

Изменения произошли на законодательном уровне, однако авиакомпания будет платить эти сборы по-прежнему, констатируют в SkyUp.

"На сегодняшний день ценовая политика на билеты сохраняется на том же уровне, что и до кризиса", - добавляют в пресс-службе.

"Чудес не бывает": что будет с ценами на туры

Президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич считает, что из-за таких изменений цены на зарубежный отдых для украинских туристов вряд ли существенно вырастут.

В комментарии РБК-Украина он говорит, что сбор размером в два доллара за международные перелеты – не слишком большая сумма, и поводом повысить туркомпаниями цены для туристов она вряд ли станет.

"Пока не совсем непонятно, во что выльются такие изменения. Но я считаю, что сумма размером в два доллара не является в стоимости тура ключевым вопросом. Не думаю, что это станет причиной повышения цены на отдых туристов за границей. Конечно, на два доллара стоимость могут поднять, но это очень маленький процент по отношению к общей цене туров за границу. Обосновать таким решением повышение цен будет сложно", - говорит Рудич.

Авиакомпании и так платят аэропортовые и другие сборы, которые пассажир не ощущает, потому что они уже заложены в цену билета, говорит Елена Бойко, соучредитель туристического оператора Travel Professional Group.

"Сбор размером в два доллара – это обычная практика в разных странах. Но чудес не бывает, и два доллара, которые будут брать за перелет граждан за рубеж, наверняка отобразятся на стоимости билета. Хорошо, что это только два доллара, а не более высокая сумма", - говорит она.

Фото: Что будет с ценами на туры на зарубежные курорты? (pixabay.com)

С другой стороны, карантин внес свои коррективы на рынке и изменил привычки самих туристов. Из-за жесткой конкуренции и условий выживания, в которые поставлены авиакомпании, вряд ли будут повышать цены существенно, считает эксперт.

"Сейчас мало кто понимает, как кто будет работать после того, как закончится пандемия. Даже если кто-то купил билет на рейс за 9 евро, то в этом же самолете всегда есть пассажиры, которые купили билет за сто и за триста евро. Стоимость всегда варьируется от минимальной до максимальной", - добавляет Елена Бойко.

Она считает, что дешевых авиабилетов в ближайшие несколько месяцев будет мало. Ведь большое количество рейсов сократили, перевозчики меняют свои графики:

"Из-за этого на рынке пока нет переизбытка предложений, пока нет острой необходимости привлекать к себе внимание пассажиров подобными акциями. Пока экономика восстанавливается, не будет как слишком дешевых билетов, так и слишком дорогих".

Останутся ли акционные предложения билетов по 10 евро?

Для большинства туристов и пассажиров ничего не изменится, потому что практически все авиакомпании платят этот сбор как минимум с 1998 года, говорит РБК-Украина авиаблогер Владимир Беленький. По его словам, сбор не платили только МАУ, мотивируя тем, что тарифы были установлены якобы незаконно.

"Вряд ли что-то изменится для пассажиров. Разве что могут немного подорожать билеты у МАУ до 2 долларов на международных рейсах", - прогнозирует он.

До карантина в Украине стали пользоваться популярностью распродажи билетов на самолеты, когда в Берлин или Варшаву из Киева можно было улететь даже за 10 евро.

По мнению Владимира Беленького, эти акционные предложения все равно сохранятся.

Фото: Останутся ли уже привычные скидки на билеты? (РБК-Украина)

"Все компании, которые летали в Украину и из Украины, платили эти сборы. А билеты по 10 евро – это только акционные предложения. Количество мест по такой цене так или иначе ограничено. В Ryanair ранее говорили, что средняя цена на билеты в их рейсах составляет около 50 евро. Такая же средняя цена за билеты и у других лоукост-компаний. То есть кто-то покупает билет за 10, а кто-то – за 100 евро. Так было, и такая тенденция сохранится и далее", - считает эксперт.

Ждут ли туристов дополнительные платежи?

Данный сбор существовал и ранее, но его размер устанавливался подзаконным актом Кабинета Министров Украины, а не законом, говорит РБК-Украина Сергей Кириченко, управляющий директор оператора въездного туризма компании Join UP!

"Пользуясь этим, некоторые перевозчики его не платили. С принятием законопроекта размеры данного сбора установлены на уровне закона, он носит обязательный характер, и платить его должны все перевозчики. Законопроект определяет равные правила для участников авиационного рынка и определяет для всех авиаперевозчиков, без исключения, одинаковый сбор за пассажиров и груз", - уточняет он.

Таким образом, в данном сборе нет ничего нового или дополнительного, он уже действовал для всех перевозчиков давно, но не все его платили, говорит Сергей Кириченко.

"Цена сбора, как и раньше, определяется на уровне 0,5 доллара за пассажира, который путешествует из украинских аэропортов в пределах Украины, и 2 доллара - при вылете за границу. За каждую тонну груза, которая пребывает в Украину - 10 долларов, и в пределах Украины - 2,5 доллара. Принятый законопроект полностью соответствует международным практикам. Это шаг ближе к созданию единых правил рынка", - отмечает представитель компании Join UP!

Напомним, ранее мы писали о том, как оформить страховку для выезда за границу во время пандемии.

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