Полупустой самолет: блогер рассказала о перелете во время карантина

YouTube-блогер Маша Себова, которая снимает ролики о путешествиях по Украине и за рубежом, рассказала о своем первом перелете во время карантина. Маша соскучилась за путешествиями и решила полететь в Харьков. В своем видео она рассказала, как проходил перелет.

Девушка добиралась в аэропорт из центрального железнодорожного вокзала Киева. Она отметила, что во время карантина на вокзале царит непривычная пустота – минимум людей, а магазины вообще убрали.

Маша Себова воспользовалась Kyiv Boryspil Express – специальным железнодорожным поездом, который курсирует между железнодорожной станцией Киев-Пассажирский и международным аэропортом "Борисполь". Блогер посоветовала внимательно проверять расписание поезда, ведь во время карантина он курсирует гораздо реже обычного.

Первое новшество в аэропортах – внутрь пускают только при наличии авиабилета. Провожающие и встречающие при этом остаются снаружи. Также всем, кто заходит в терминал, измеряют температуру.

Фото: Блогер Маша Себова (скриншот youtube.com/watch?v=CBMY4I00p6U)

Зона регистрации на международные рейсы оказалась пустая, отметила Маша Себова. В тот момент, когда она приехала в аэропорт, почти все стойки регистрации были даже без представителей авиакомпаний. На табло было видно, что рейсов очень мало. Большинство из них составляли внутренние рейсы.

Блогер напомнила, что сейчас без прохождения самоизоляции и тестирования на коронавирус можно полететь в Албании и Турцию.

Самолет авиакомпании SkyUp, в котором девушка летела до Харькова, оказался полупустым. Блогер отметила, что нередко билет на самолет из Киева в Харьков стоит даже дешевле, чем билет на поезд "Интерсити" по тому же направлению. Однако пока мало людей пользуются услугами авиакомпаний во время карантина.

"Самолеты в 2020 году – как отдельный аттракцион. Чувство счастья на взлете не спутать ни с чем. Загадаю себе испытывать его почаще", - отметила Маша Себова

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