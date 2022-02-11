Рекордные показатели за время пандемии. На Кипре фиксируют "туристический бум"

На остров чаще всего ехали в гости к друзьям во время праздников

На Кипре наблюдается туристический ажиотаж. Так, в сентябре 2021 года число популярный курортный остров посетили 339 242 туристов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

По данным Статистической службы Кипра, цифра по количеству туристов оказалась на 288,4% выше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было зарегистрировано 87 334 туристских прибытия.

Тем не менее, по сравнению с уровнем до пандемии, количество прибытий се еще остается низким на 35,3%, что составляет 524 707 посетителей.

На острове отслеживается положительная динамика по прибытиям туристов за период с января по сентябрь: общее количество приездов достигло почти 1,3 миллиона человек. Это на 153,7% больше, чем в 2020 году, когда было зарегистрировано 512 184 прибытия, и на 60,1% меньше, чем в сентябре 2019 года (3 260 546 прибытий).

Из каких стран чаще всего едут в отпуск на Кипр

Наибольшее количество зарегистрированных прибытий наблюдалось из Великобритании: 97 741 прибытие, что составляет 28,8% всех посетителей, за которыми следуют посетители из России (88 983), Польши (20 625), Украины (14 14 767), Греции (19 944) и Германии (12 608).

Основными причинами посещений в сентябре были праздники (86,6%), посещение друзей и родственников (9,3%) и деловые поездки (4,1%).

"Соответственно, в сентябре 2020 года 79,5% туристов посетили Кипр с целью отдыха, 13,4% посетили Кипр с друзьями или родственниками, а 7,2% посетили Кипр по деловым причинам", — говорится в отчете.

Фото: На Кипре фиксируют "туристический бум" (unsplash.com/secret-travel-guide)

Несмотря на пандемию COVID-19 и нанесенный ею ущерб, в отчетах отмечен положительный результат: 4,1% людей, прибывших на Кипр в сентябре 2021 года, приехали по делам, что примерно на 0,2% больше, чем в 2019 году был еще выше в 2020 году — 7,2%, хотя более строгие правила и требования к въезду были более строгими, а путешествовать было сложно.

Как изменился туризм на Кипре за время пандемии COVID

Данные за 2020 год также показывают, что на Кипр приехало больше людей, чтобы примириться со своими семьями и родственниками (13,4%), больше, чем в 2020 году (9,1%) и в 2021 году (9,3%).

В прошлом году министр туризма Кипра Саввас Пердиос продвигал туристическую индустрию страны в 27 странах, стремясь привлечь больше иностранных туристов.

"Важно то, что у нас сохраняется большой процент регулярных рейсов, в основном из стран Европейского Союза. Это означает, что зимняя рекламная кампания тем более важна, и она требует больших затрат по сравнению с летней, когда вносят свой вклад и туроператоры", - подчеркнул министр.

Население средиземноморской страны составляет 1,22 миллиона человек, а основной отраслью экономики является туризм, поскольку на его долю приходится около 18 процентов всей экономики страны.

Напомним, ранее мы писали, что в Турции возобновляют движение паромов на острова Греции.