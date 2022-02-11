ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рекордные показатели за время пандемии. На Кипре фиксируют "туристический бум"

Новина українською →
Пятница 11 февраля 2022 15:47
Рекордные показатели за время пандемии. На Кипре фиксируют "туристический бум" Фото: Отдых на Кипре (unsplash.com/karlis-reimanis)
Автор: Евгения Тугушева

На остров чаще всего ехали в гости к друзьям во время праздников

На Кипре наблюдается туристический ажиотаж. Так, в сентябре 2021 года число популярный курортный остров посетили 339 242 туристов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

По данным Статистической службы Кипра, цифра по количеству туристов оказалась на 288,4% выше, чем за аналогичный период 2020 года, когда было зарегистрировано 87 334 туристских прибытия.

Тем не менее, по сравнению с уровнем до пандемии, количество прибытий се еще остается низким на 35,3%, что составляет 524 707 посетителей.

На острове отслеживается положительная динамика по прибытиям туристов за период с января по сентябрь: общее количество приездов достигло почти 1,3 миллиона человек. Это на 153,7% больше, чем в 2020 году, когда было зарегистрировано 512 184 прибытия, и на 60,1% меньше, чем в сентябре 2019 года (3 260 546 прибытий).

Из каких стран чаще всего едут в отпуск на Кипр

Наибольшее количество зарегистрированных прибытий наблюдалось из Великобритании: 97 741 прибытие, что составляет 28,8% всех посетителей, за которыми следуют посетители из России (88 983), Польши (20 625), Украины (14 14 767), Греции (19 944) и Германии (12 608).

Основными причинами посещений в сентябре были праздники (86,6%), посещение друзей и родственников (9,3%) и деловые поездки (4,1%).

"Соответственно, в сентябре 2020 года 79,5% туристов посетили Кипр с целью отдыха, 13,4% посетили Кипр с друзьями или родственниками, а 7,2% посетили Кипр по деловым причинам", — говорится в отчете.

Рекордные показатели за время пандемии. На Кипре фиксируют &quot;туристический бум&quot;Фото: На Кипре фиксируют "туристический бум" (unsplash.com/secret-travel-guide)

Несмотря на пандемию COVID-19 и нанесенный ею ущерб, в отчетах отмечен положительный результат: 4,1% людей, прибывших на Кипр в сентябре 2021 года, приехали по делам, что примерно на 0,2% больше, чем в 2019 году был еще выше в 2020 году — 7,2%, хотя более строгие правила и требования к въезду были более строгими, а путешествовать было сложно.

Как изменился туризм на Кипре за время пандемии COVID

Данные за 2020 год также показывают, что на Кипр приехало больше людей, чтобы примириться со своими семьями и родственниками (13,4%), больше, чем в 2020 году (9,1%) и в 2021 году (9,3%).

В прошлом году министр туризма Кипра Саввас Пердиос продвигал туристическую индустрию страны в 27 странах, стремясь привлечь больше иностранных туристов.

"Важно то, что у нас сохраняется большой процент регулярных рейсов, в основном из стран Европейского Союза. Это означает, что зимняя рекламная кампания тем более важна, и она требует больших затрат по сравнению с летней, когда вносят свой вклад и туроператоры", - подчеркнул министр.

Население средиземноморской страны составляет 1,22 миллиона человек, а основной отраслью экономики является туризм, поскольку на его долю приходится около 18 процентов всей экономики страны.

Напомним, ранее мы писали, что в Турции возобновляют движение паромов на острова Греции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кипр Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Ольга Орехова
Порты, море и колорит северной Европы. Почему Гданьск не похож на другие города Польши
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Александра Панамарчук
В Будапешт на выходные. С чего начать знакомство с городом во время зимнего путешествия
Александра Панамарчук
основатель туристической компании "SPA & Travel Expert"
Ирина Савина
Прогулки у моря как альтернатива Карпатам. За каким отдыхом едут в Одессу зимой
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Сергей Панченко
Баланс природы. Что такое национальные парки и почему их редко посещают туриcты
Сергей Панченко
доктор биологических наук, доцент
Все мнения