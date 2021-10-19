Город-форпост на Ворскле. Самые интересные памятники, отели и рестораны Полтавы для осеннего путешествия

Что посмотреть, где поесть и где поселиться в городе, основанном северянами

Полтава — областной центр в северо-восточной части Украины с населением около 300 тысяч людей. Город с богатой историей, которая начинается еще во времена Киевской Руси: поселение было основано северянами на Ивановой горе в IX столетии.

Расположение на границе между Русью и Диким полем, Великим княжеством Литовским и Золотой Ордой, Речью Посполитой и Московским царством сделало из города на Ворскле укрепленный форпост с особенным слоем населения — казачеством.

Во времена Освободительной войны под предводительством Богдана Хмельницкого Полтава была одной из резервных баз казаков. Крестовоздвиженский монастырь основали в честь победы над войсками польских магнатов и шляхты.

В 1709 году под Полтавой в решающей битве Северной войны российская армия разгромила шведов. Эта победа определила историю Украины на два века. К столетнему юбилею битвы центр города застраивают как "малый Петербург" — сейчас каждый турист может полюбоваться уникальным ансамблем Круглой площади. С нее и начнем наш обзор.

Что посмотреть в Полтаве. Главные достопримечательности

Круглая площадь

Центральная площадь города — уникальный памятник классицизма, узнаваемый символ Полтавы. Ее строили по примеру Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, но конечный результат очень отличается. Вместо пустого гранитного плаца петербургского оригинала в середине Круглой площадь находится зеленый парк — Корпусный сад.

Фото: Корпусный сад - композиционный центр Круглой площади (uk.wikipedia.org/Максим Бондаревский)

В центре возвышается монумент Славы, от которого расходятся радиальные улицы. По периметру расположены здания, выполненные в едином ансамбле. В годы Второй мировой войны площадь была полностью разрушена. Сейчас мы можем полюбоваться восстановленной архитектурной композицией.

Фото: Ансамбль Круглой площади (uk.wikipedia.org/Alexander Skrypnyk)

Белая альтанка. Лучший вид на город

Появление этого памятника тоже связано с празднованием юбилея Полтавской битвы. Она стала подарком городу к 200-летней дате победы над шведской армией. И, как и ансамбль Круглой площади, она была разрушена нацистскими захватчиками и позже восстановлена советскими архитекторами.

Со смотровой площадки открывается лучший вид на город. Отсюда гости города могут полюбоваться полтавским Подолом, видом Ворсклы и Крестовоздвиженским монастырем.

Фото: Со смотровой площадки альтанки открываются прекрасные виды на город (uk.wikipedia.org)

Полтавский краеведческий музей

На бывшее здание Земской управы нельзя не обратить внимание. Яркий памятник украинского барокко запоминается даже по фотографиям, что говорить о впечатлении вживую.

Это трехэтажный корпус с выступающей центральной частью с двумя башнями. Украшающие фасад и интерьер майолика и керамика были изготовлены в Миргороде и Опошне на Полтавщине.

Фото: Одно из знаковых зданий Полтавы - краеведческий музей. Это яркий памятник в стиле украинского барокко (uk.wikipedia.org)

Вначале коллекция состояла из образцов почв и растений, собранных ученым Василием Докучаевым.

Позже пополнилась экспонатами, подаренными меценаткой Екатериной Скаржинской. Сейчас в музее можно ознакомиться с экспозицией в залах археологии, этнографии и истории, религии и искусства.

Фото: Главные ступени здания со второго этажа, начало XX века (uk.wikipedia.org)

Памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко

Напротив Краеведческого музея находится необычный монумент украинскому Кобзарю.

Полтавский памятник Тарасу Шевченко выполнен выдающимся украинским скульптором Иваном Кавалеридзе в стиле конструктивизма. Задумчивая фигура поэта как будто вырастает из нагромождения ассиметричных плит.

Фото: Памятник Тарасу Шевченко выполнен в стиле конструктивизма и не похож на многие другие в стране (uk.wikipedia.org)

Музей-усадьба Ивана Котляревского

Мемориальный музей состоит из нескольких восстановленных в первоначальном виде зданий: родительского дома, кладовой и колодца.

Реконструкцию выполняли на основе акварельного эскиза Шевченко, который изобразил хату на фоне Успенского собора, литографии художника Меллина, где дом показан со стороны ворот, воспоминаний современников и плана усадьбы 1837 года, найденном в областном архиве.

Фото: Музей-усадьба Ивана Котляревского (uk.wikipedia.org)

В музее проводят театрализованные экскурсии "В гостях на Ивановой горе", во время которых гости встретят Ивана Котляревского и его персонажей, а также отведают полтавских галушек.

Спасская церковь

Маленький и неприметный на первый взгляд храм хранит предания о той самой Полтавской битве. После победы здесь проходил молебен, на котором присутствовал Петр I. Церковь не была разрушена в советское время, правда, утратила колокольню, Святые Врата и изгородь. В 2000-х годах сооружения восстановили в прежнем виде.

Фото: Спасская церковь - небольшой храм с богатой историей (uk.wikipedia.org)

Памятник галушке

В центре города увековечили символ традиционной украинской кухни Полтавского региона. Памятник представляет собой огромную миску, полную галушек, рядом с которой лежит ложка-черпак.

Миска стоит на деревянном столе, застеленном рушником. Туристы и жители города любят фотографироваться с галушками, усаживаясь в ложку.

Фото: Памятник галушке в Полтаве (uk.wikipedia.org/Yurii-mr)

Каждый год возле памятника проходит Праздник галушки, на котором можно попробовать различные варианты народного блюда — с мясом, сыром, печенкой, картошкой со шкварками и специями.

Бывший Дворянский и Сельский банк

Двухэтажное здание в стиле модерн с элементами древнерусской архитектуры привлекает внимание богатым декором. Фасад украшен мозаичными панно и керамическими вставками. Под двухскатной крышей главного входа на колонах сидят сказочные птицы Сирин.

Сейчас в здании располагается СБУ. Поэтому, к сожалению, ознакомиться с интерьером не получится.

Фото: В здании бывшего Дворянского и Сельского банка сегодня находится управление СБУ (uk.wikipedia.org)

Фото: Детали архитектуры здания (uk.wikipedia.org)

Где поесть и выпить в Полтаве. Интересные кафе и рестораны

Списком уютных заведений города с РБК-Украина поделилась специалист по рекреации Диканьского регионального ландшафтного парка Катерина Онищенко.

Городское кафе "Чичиков"

ул. Соборности, 32

В интерьере заведения владельцы постарались отразить дух центральной Полтавы. Популярное заведение с украинской и европейской кухней.

Кафе Bez Turbot

ул. Пушкина, 57

Здесь можно полакомиться различными сырниками и круассанами. Большой выбор завтраков и основных блюд.

Фото: Интерьеры одного из заведений Полтавы (instagram.com/bezturbot.cafe)

Кофейня "Кавун"

ул. Сретенская, 34

Специализируется на приготовлении особых кофейных коктейлей.

Народный ресторан "Шалена шкварка"

ул. Соборности, 24

Современная украинская кухня в стильном народном интерьере.

Фото: Домашние коржики с кунжутом, сырным кремом, помидорами и зеленью полтавском кафе (instagram.com/shalena.shkvarka.poltava)

Первая галушковая мануфактура "Комора"

ул. Пилипа Орлика, 29

Нельзя побывать в Полтаве и не отведать местных галушек. В заведении можно попробовать как классические галушки, так и жаренные во фритюре.

Фото: В Полтаве обязательно стоит попробовать галушки, приготовленные по местным рецептам (instagram.com/komora.kitchen)

Где поселиться в Полтаве. Цены на отели в городе

Ресторан-отель "Старый мельник"

ул. Общественная, 1

Ресторанно-гостиничный комплекс с баром. Гостям предлагают доставку еды и напитков в номер, а также услуги экскурсионного бюро. Стоимость двухместного номера — 990 гривен за сутки.

Atlas Hotel

ул. Навроцкого, 1

Отель рядом с парком Котляревского. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Двухместный номер с большой двухместной кроватью обойдется в 650 гривен в сутки.

Отель "Reikartz Галерея"

ул. Европейская, 7

Отель находится в историческом центре Полтавы. Номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах. Гости могут воспользоваться сауной и тренажерным залом.

Стоимость улучшенного двухместного номера с одной большой кроватью на двоих за ночь — 2657 гривен. Завтрак включен в стоимость.

Фото: Номер в одном из отелей в Полтаве (скриншот с сайта booking.com)

Отель Alleya Grand

ул. Соборности, 57

До Круглой площади от отеля пешком 15 минут. В номерах есть все удобства: кондиционер, телевизор, холодильник, письменный стол, а также халаты и тапочки. Завтрак входит в стоимость номера.

Цена "люкса" за одни сутки — 2500 гривен. "Полулюкс" с видом на город обойдется в 1850 гривен за двоих.

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