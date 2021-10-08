Ужгород в деталях. Путеводитель по самым интересным памятникам, отелям и ресторанам города

Что посмотреть, где поесть и где поселиться в колоритном городе Закарпатья

Собираясь в путешествие, практически каждый раз перед путешественниками возникают вопросы: что посмотреть в городе или чем интересна та или иная туристическая локация, где и по какой цене поселиться и где поесть? Чтобы не тратить много времени на поиски такой информации, которая может быть порой неточной или устаревшей, мы составляем для вас самые актуальные путеводители по интересным местам в нашей стране и за рубежом.

Специально для РБК-Украина гид-экскурсовод по Закарпатью Игорь Гуледза подготовил путеводитель по Ужгороду - областному центру Закарпатья и колоритному городу с богатой историей, которое сохраняет архитектурное наследие разных культур и национальностей. Далее - прямая речь автора.

Что посмотреть в Ужгороде: главные локации

Ужгород - самый западный и одновременно самый маленький по количеству населения областной центр Украины (около 112,4 тысячи жителей). Западная окраина города буквально упирается в границу со Словакией. У "столицы" Закарпатья - долгая и насыщенная событиями история.

Недавно город отпраздновал 1128 годовщину. Это делает его одним из старейших в стране. Следовательно, здесь сохранилось богатое наследие - культурное, архитектурное и гастрономическое. Вашему вниманию предлагаю мой список интересных объектов, который стоит увидеть во время путешествия в Ужгород.

Видео: Ужгород (youtube.com/Анна Зуева)

Ужгородский замок

ул. Капитульная, 33

Вероятно, крепость уже существовала в IX веке. Доподлинно известно, что знакомый вид она приобрела благодаря семье Другетов. Они в XIV веке перебрались сюда из южной Италии и стали властителями города. За последующие несколько столетий семья значительно достраивала замок.

С 1776 до 1945 года в стенах крепости находилась духовная семинария, а с 1947 года – Закарпатский краеведческий музей имени Тиводара Легоцкого. Без преувеличения, сегодня это лучшее музейное учреждение края с наибольшей экспозицией.

Фото: Ужгородский замок (wikipedia.org)

Скансен

ул. Капитульная, 33-а

Рядом с замковыми стенами находится Закарпатский музей народной архитектуры и быта. На небольшой территории можно ознакомиться с деревянной архитектурой из разных уголков Закарпатья.

В "старом селе" стоит обратить внимание на деревянную Святомихайловскую церковь 1777 года. Также уникальной является хата, построенная из массивных колотых ясеневых бревен более 250 лет назад.

Фото: Скансен расположен неподалеку от замка (facebook.com/uzhskansen)

Улица Капитульная

От замка и скансена движемся по одной из древнейших улиц города – Капитульной. Под ногами - старая Мостовая. Небольшая часть улицы была замощена еще в 1806 году.

Название улицы происходит от капитула – совещательного органа греко-католического епископа. В свое время большинство зданий принадлежали церкви. Еще одной визиткой города здесь является Крестовоздвиженский собор и резиденция епископа (площадь А. Бачинского, 1).

Фото: Резиденция Епископа (Игорь Гуледза)

Первый храм на этом месте был построен в 1646 году. С тех пор сооружение в XVIII и XIX столетиях несколько раз перестраивали и расширяли.

Параллельно строили епископскую резиденцию. Сегодня это главный собор и центр Мукачевской греко-католической епархии.

Фото: Крестовоздвиженский собор и Резиденция Епископа (Игорь Гуледза)

Филармония

Площадь Театральная, 10

До Второй мировой войны в Ужгороде проживала значительная еврейская община. В городе было несколько синагог. Среди них до нашего времени лучше всего сохранилась бывшая ортодоксальная в неомавританском стиле. Построили ее в 1904 году. К сожалению, во время войны многие евреи погибли. Впоследствии новая советская власть превратила синагогу в филармонию.

Фото: Когда-то это была синагога. При советской власти здание превратили в филармонию (Игорь Гуледза)

Пешеходный мост

Ужгород на две части делит река Уж. Две берега города соединены несколькими пешеходно-транспортными мостами. Однако самым известным является как раз пешеходный. Его построили в 1948 году на месте взорванного во время войны старого предшественника.

Рядом находится памятник художнику Игнатию Рошковичу, который пишет набережную Ужгорода. На картине зафиксирован старый мост. Обязательно подойдите и посмотрите.

Фото: Памятник художнику Игнатию Рошковичу, который пишет набережную Ужгорода (ua.igotoworld.com)

Набережные Ужгорода

Вдоль Ужа тянутся несколько атмосферных набережных. Это идеальные места для неспешных прогулок, встреч и отдыха. Выберите для этого набережные Киевскую и Независимости. На последней находится липовая аллея длинной в более чем 2 километра и памятник президенту Карпатской Украины Августину Волошину.

А еще здесь можно отыскать известные мини-скульптурки. Например:

- Николайчик, помощник Св. Николая – первая скульптура, с которой все началось;

- лайнер Карпатия – британское судно, названное в честь гор, которые окружают Ужгород;

- маяк "Унгвар";

- бравый солдат Швейк и другие.

Всего в городе таких замечательных мини-скульптурок уже полсотни.

Фото: Набережные Ужгорода (Игорь Гуледза)

Фото: Мини-скульптурки на набережной Ужгорода (Игорь Гуледза)

Малый Галагов или чешский район

После окончания Первой мировой войны территория современного Закарпатья вошла в состав Чехословацкой Республики. Новая власть начала в Ужгороде грандиозное строительство жилищно-правительственного квартала "Малый Галагов". Название происходит от итальянского "da lago", что переводится как "озеро".

Очевидно, эта территория периодически затапливалась Ужом. Тем не менее в течение неполных 20 лет благодаря именитым европейским архитекторам возникло совершенно с нуля уникальное для целой Украины место. Здесь царят модернистский классицизм, рондокубизм, ар деко, традиционализм, функционализм и другие архитектурные стили. Ведутся разговоры о внесении квартала в список памятников ЮНЕСКО.

Стоит осмотреть здание ОГА. Сооружение возведено в 1932-1936 годах по проекту братиславского архитектора Франтишека Крупки. Кстати, внутри сохранился интересный лифт непрерывного действия "Патер ностер" (в переводе с латыни - "Отче наш").

Улица Корзо

Фото: Улица Корзо летом (wikimedia.org)

Название главной улицы Ужгорода имеет итальянские корни и переводится как "место для прогулок". На перекрестке Корзо и Волошина находится памятник фонарщику дяде Коле.

Рядом – большой трехэтажный дом "Белый корабль". Свое название он получил от корчмы, находившейся на этом месте. Когда в 1903 году построили современное сооружение, его и далее по привычке продолжили называть "Белым кораблем".

Фото: Памятник фонарщику на перекрестке улиц Корзо и Волошина (Игорь Гуледза)

Художественный музей

площадь Жупанатская, 3

Закарпатский художественный музей имени Бокшая находится в бывшем административном здании, которое было построено в 1809 году. В нем произошли важные для города и Закарпатья события.

Например, здесь в 1920 году было создано общество "Просвіта". Сегодня большую часть залов занимает крупнейшая в крае картинная галерея. Кроме картин местных художников, здесь также хранятся ценные работы других знаменитых мастеров.

Фото: Закарпатский областной художественный музей имени Иосифа Бокшая (wikipedia.org)

Горянская ротонда

переулок Музейный, 2

На окраине города в микрорайоне Горяны находится уникальная старая церковь Святой Анны. Первоначально Ротонда, то есть круглое строение, была построена не ранее XII века. В XIV веке к зданию пристроили прямоугольный готический неф. Внутри находят уникальные фресковые росписи XIV века, которые, как предполагают, выполнены мастерами итальянской школы Джотто.

Фото: Горянская ротонда - памятник национального значения. Расположена на последнем холме Карпат на окраине города (uk.wikipedia.org)

Где поесть и выпить кофе в Ужгороде. Интересные заведения

Кафе-музей "Под Замком"

ул. И. Ольбрахта, 3

Культовое Ужгородское заведение было основано в 1988 году.

Кондитерский дом "Shtefanyo V&V"

ул. Духновича, 16 и пл. Шандора Петефи, 18

Здесь можно попробовать торт "Ужгород".

Фото: Торт "Ужгород" можно попробовать в одном из заведений города (instagram.com/shtefanyovalentin)

Кофейня "Riverside. Ростерия & Брю Бар"

площадь Евгения Фенцика, 13

В этом заведении можно выпить кофе и сытно позавтракать.

Дегустационный зал "Сырье"

ул. Духновича, 23

Здесь можно продегустировать закарпатское вино.

Фото: Восточный завтрак в одной из кофеен города (instagram.com/riverside_coffeeroastery)

Где поселиться в Ужгороде: отели города

"Унгварский"

ул. Электрозаводская, 29

Отель со спа-центром, расположенный в 20 минутах ходьбы от Ужгородского замка. Есть фитнес-зал и сауна.

Цена за стандартный двухместный номер - 1990 грн за две ночи.

Арт-отель "Emigrand"

ул. Таможенная, 31

Номера оборудованы кондиционерами, в каждом номере - балкон. Есть ресторан, экскурсионное бюро и бесплатный wi-fi на всей территории.

Цена за двухместный номер с и кроватью или двумя раздельными кроватями - 1900 грн за две ночи.

Фото: Номер в одном из отелей Ужгорода (скриншот с сайта booking.com)

Отель "Old Continent"

площадь Шандора Петефи, 4

Номера оформлены в классическом стиле, есть охраняемая парковка. Железнодорожный и автобусный вокзалы - в 20 минутах от отеля.

Цена за стандартный двухместный номер - 4 800 грн на две ночи.

Отель "Прага"

ул. Верховинская, 38

Отель и развлекательный комплекс расположен в 10 минутах езды от центра города. Во всех номерах - спутниковое телевидение, мини-бар и интернет. Есть ресторан с террасой. Цена за стандартный двухместный номер - 2090 грн за две ночи.

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