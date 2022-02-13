Выше скорости звука. Будут ли вскоре доступны пассажирам сверхбыстрые перелеты

В 2025 году в США планируют испытать еще один сверхзвуковой пассажирский самолет

Американский стартап Boom Supersonic планирует испытать свой сверхзвуковой пассажирский самолет (СПС) Overture уже в 2025 году.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на 34travel.me.

Спустя четыре года конструктор обещает прокатить на нем первых пассажиров. United Airlines. Желая заполучить в свой парк 15 готовых бортов Boom и еще 35, когда их построят, компания выписала денверскому разработчику чек на 3 миллиарда долларов.

Однако эксперты авиации скептически относятся к подобным новостям.

В чем может быть проблема сверхзвукового самолета

Сообщается, что Boom Overture будет летать со скоростью, которая в 1,7 раза превышает скорость звука. В авиации для подсчетов используют число Маха: у земли это число равно 1, около 340 м/с.

Чем выше поднимается самолет, тем ниже скорость звука и тем выше число Маха, то есть сверхзвуковой самолет бороздит небо на числе Маха от 1,2 до 5,0 (Boom замахивается на 1,7).

Если с числами Маха неудобно, то сравним крейсерские скорости реальных моделей самолетов в км/ч. Так, привычный Airbus A330 в среднем летит на скорости 925 км/ч, Boeing-747 – 917 км/ч. А пассажирский сверхзвуковой Aerospatiale-BAC Concorde летал на 2150 км/ч, и это не было пределом его возможностей.

Фото: Boom Supersonic (twitter.com/boomaero)

Boeing тоже поглядывал на эту нишу, но свой SST так и не выпустил в свет, просто закрыл проект в 1971 году. Когда производителя уже в 2000-х вернула к этой затее компания Aerion Supersonic, то дело не дошло даже до бизнес-джета.

Оказалось, что сверхзвуковые самолеты крайне невыгодны для их обладателей. В авиапарке Air France и British Airways "конкорды" были исключительно для поддержания престижа, без всякой экономической выгоды. При этом пассажиры последнего рейса из Лондона в Нью-Йорк заплатили за билеты в одну сторону по 4350 фунтов стерлингов.

Катастрофы во время испытаний. Насколько надежны такие полеты

В разное время катастрофы случались и с Ту-144, и с Concorde, причем оба разбивались под Парижем. Советский самолет рассыпался в воздухе во время показательных выступлений в 1973 году, борт Air France рухнул после взлета 25 июля 2000 года, погибли 113 человек. В обоих случаях причины были не в конструкции самолетов, а в их эксплуатации.

На борту Boom Overture будет от 50 до 60 посадочных мест. В Международном совете чистого транспорта (ICCT) уже посчитали, что выбросы углекислого газа в расчете на каждого пассажира окажутся в 3-5 раз больше, чем на той же дистанции в "обычном" самолете. Топлива новинка Boom сожрет в 5-7 раз больше.

При этом компания обещает, что их самолет будет летать не на керосине, а на синтетическом экологическом нейтральном горючем, которое вообще-то не просто дороже, но и производится пока в таких объемах, что на 15 заказанных United Airlines самолетов его просто не хватит. Что же выходит?

Авиаперевозчик просто пиарится за счет картинок модного самолета? Или знает что-то, чего не знают эксперты? Возможно, компания хочет поднять кредиты доверия стартапу Boom – такое мнение высказывает Бернд Либхард, эксперт по сверхзвуковым самолетам из Немецкого центра аэрокосмических исследований в Гамбурге.

Генри Хартвельдт, аналитик Atmosphere Research Group, настроен скептично: он чрезвычайно удивлен планами United Airlines на возрождение сверхзвуковой (и сверхдорогой) пассажирской авиации, ведь компания совсем недавно просила государственной помощи как потерпевшая ущерб от пандемии.

Вице-президент United по корпоративному развитию Майк Лескинсен парирует: "Нас привлекает перспектива сократить время перелета с Восточного побережья США в определенные города Европы и сделать это с меньшими выбросами".

В Boom заявляют, что билеты на новый сверхзвуковой самолет будут стоить почти как билеты в бизнес-класс. И будет ли спрос на услуги сверхзвуковой авиации в пору, когда для выступления на конференции можно не лететь через океан – достаточно запустить Zoom на лэптопе.

Эксперты говорят об экономической целесообразности самолетов Boom лишь в том случае, если конструкторы умудрятся вместить в самолет человек 250-300.

Напомним, ранее мы писали, что финская авиакомпания превратит кресла бизнес-класса в индивидуальные лаунжи.