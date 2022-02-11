Лаунж-зоны вместо кресел. На некоторых рейсах вскоре появятся принципиально новые опции 

Пассажиры получат доступ к индивидуальной каюте, отделенной от остальной части салона

Финская авиакомпания Finnair превратит кресла бизнес-класса в индивидуальные лаунжи в рамках полного обновления салонов дальних самолетов. Бюджет программы составляет 200 миллионов евро.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Avianews.com.

Авиаперевозчик для высокого класса обслуживания выбрал концепцию аэропортового лаунжа в Хельсинки — зоны в терминале, где пассажиры могут поработать или отдохнуть перед вылетом.

Новые кресла бизнес-класса AirLounge по специальному заказу Finnair разработала компания Collins Aerospace. Она имеет большой опыт выпуска высокоточного оборудования для авиалайнеров.

Согласно новой концепции пассажир получит доступ в индивидуальную каюту, которая максимально отделена от остальной части салона. Каюта имеют мягкую оббивку, оснащена экраном и местами для хранения вещей. Электронные устройства в полете можно будет зарядить через обычную розетку, USB-порты или беспроводную зарядку.

Место в новой каюте бизнес-класса можно трансформировать в горизонтальную кровать. В сидячем положение пассажир может принять любое положение для отдыха или работы, будто находится дома на диване.

"Мы воссоздали комфорт, который человек чувствует дома. Теперь пассажиры могут двигаться более свободно и занимать разные положения, что было невозможно с обычными креслами бизнес-класса", — прокомментировал Дэвид Кондо, сотрудник компании из отдела по работе с клиентами.

Кресла бизнес-класса размещены по схеме 1+2+1. Это означает, что пассажиру для выхода в проход не нужно будет тревожить соседа, который может спать.

Программа обновления дальнего флота Finnair рассчитана на два года. За это время авиакомпания хочет обновить салон всех своих авиалайнеров для дальних полетов Airbus A330 и Airbus A350.

Кроме этого, авиаперевозчик установит в самолетах новый салон премиального экономического класса на 26 мест и обновит кресла в экономическом классе.

Первый самолет с новым салоном полетит на рейсах Finnair весной этого года. Маршруты, на которых будет летать модернизированный авиалайнер, авиакомпания объявит 1 марта.

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