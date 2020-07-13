Поездка на Волынь: в Луцке появился новый уникальный тур

Возможностей увидеть уникальные исторические объекты Украины становится больше. Первый виртуальный тур Луцким подземельям уже опубликован на Google-картах. Об этом на своей странице в Facebook написал Стас Ольшевский, начальник отдела туризма Волынской ОГА.

"Мы это сделали! Первый виртуальный тур по Луцкому подземелью уже опубликован на картах Google! Переходите по ссылке. Распространяйте друзьям, во все уголки Украины и за границу", - написал он.

В комментариях к посту Стас Ольшевский уточнил, что вместе с командой оцифровывает основные туристические магниты области по технологии Googlestreetview.

Среди списка таких мест - Луцкий замок, озеро Свитязь, Шацкое приозерье, историко-культурный заповедник "Древний Владимир". Также планируют оцифровать Сваловичи, где находится Национальный парк "Припять - Стоход" и Олику, где располагается резиденция Радзивилов.

Фото: Луцкие подземелья (facebook.com/StasOlshevsky)

"Впоследствии будем интегрировать эту всю историю в наш туристический сайт и карты Google, потому что Google maps - это базовый сервис, к которому привыкли и которым пользуются все", - добавил он.

Чем уникальны подземелья Луцка

Кроме наземного города, в Луцке есть также развитая сеть подземных переходов.

Под подземельями Луцка часто подразумевают подвалы под кафедральным костелом. Но в этом городе подземелий самом деле гораздо больше. Так, фактически под каждой постройкой в центре города были подвалы, которые углублялись в землю не на один этаж. И хотя история сохранила не все сооружения города, подземных объектов уцелело немало.

В частности, на трех уровнях подземного города есть сакральные объекты, трапезная, тюрьма, гробницы. Уникальный подземный комплекс под луцким костелом Петра и Павла возглавил пятерку самых загадочных подземелий Украины по версии сайта проекта IloveUkraine.

Фото: Виртуальный тур Луцким подземельем (facebook.com/StasOlshevsky)

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