Поддельные документы и отсутствие визы. Какие страны ЕС чаще всего отказывают во въезде

137 840 граждан третьих стран не пустили в Европу в течение 2022 года, отмечают в Евростате

137 840 гражданам третьих стран было отказано во въезде через внешние границы Европейского Союза в 2020 году, сообщает Schengenvisainfo.com со ссылкой на данные европейского поставщика статистики Евростат. Там данные за указанный период обнародовали на днях.

Сообщается, что количество отказов во въезде в 2020 году остается довольно низким по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году государства-члены ЕС отказали во въезде 670 795 гражданам стран, не входящих в ЕС.

"Из всех стран ЕС в Венгрии, Польше, Хорватии, Румынии, Болгарии, Германии и Словении самые высокие показатели отказов в 2020 году", - говорится в сообщении.

По данным Евростата, за указанный период Венгрия отказала во въезде 36 500 гражданам третьих стран. Таким образом она возглавила список. Цифры показывают, что число тех, кому было отказано во въезде в страну, значительно увеличилось, поскольку в 2019 году Венгрия отказала во въезде только 14,40 гражданам третьих стран.

За Венгрией следует Польша, которая отказала во въезде 28 130 гражданам стран, не входящих в ЕС. В отличие от Венгрии, в Польше в 2019 году было больше отказов во въезде - в том году Польша отказала во въезде 65 425 гражданам третьих стран.

Фото: 137 840 граждан третьих стран не пустили в Европу в течение 2022 года, отмечают в Евростате (unsplash.com/grimur-grimsson)

Далее следуют Хорватия с 14 710 отказами, Румыния с 12 570 отказами, Болгария с 4 685 отказами, Германия с 4 210 отказами и Словения с 4 260 соответственно.

По каким причинам отказывали во въезде: основные причины

Согласно отчету Евростата, такому большому количеству граждан третьих стран было отказано во въезде в ЕС чаще всего по таким причинам:

не было действующего проездного документа;

не было имели визы или вида на жительство;

предъявили поддельные проездные документы.

Из общего числа граждан третьих стран, которым было отказано во въезде на внешних границах ЕС, 4310 человек не имели действительных документов. 790 человек представили поддельные документы, а еще 10 955 не имели действующей визы или вида на жительство.

Тем не менее в некоторых странах ЕС, таких, как Люксембург, Австрия, Кипр и Словакия, процент отказов во въезде был намного ниже.

В 2020 году Люксембург отказал во въезде только пяти гражданам третьих стран. В том же году Австрия отказала во въезде 310 гражданам, за ней следуют Кипр с 360 отказами и Словакия — с 435.

По данным Евростата, общее количество отказов относится ко всем отказам во въезде, сделанным на сухопутной, морской или воздушной границе.

ЕС использует свои внешние границы, чтобы контролировать передвижение лиц из стран, не входящих в союз. Благодаря этим проверкам они обеспечивают борьбу с любыми формами риска или угроз, которые могут повлиять на безопасность государств-членов.

"Пограничный контроль включает в себя не только проверку лиц в пунктах пересечения границы и наблюдение между этими пунктами пересечения границы, но и анализ рисков для внутренней безопасности и угроз, которые могут повлиять на безопасность внешних границ", — пояснили власти ЕС.

Таким образом, по их мнению, необходимо сохранить условия, критерии и подробные правила, регулирующие проверки в пунктах пропуска и наблюдение на границе, в том числе проверки в Шенгенской информационной системе (ШИС).

Напомним, ранее мы писали, что в странах ЕС планируют изменить правила путешествий.