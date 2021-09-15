Подальше от цивилизации и ближе к природе. В Украине набирает обороты новый вид туризма

Что такое оверлендинг и как спланировать самостоятельную поездку: советы опытных путешественников

На протяжении последних лет в Украине, как и во всем мире, все большую популярность приобретает самостоятельный отдых на природе подальше от города. Многие планируют такие путешествия сами, не обращаясь к услугам туристических компаний.

Остановить авто там, где сами захотите, разбить палатку с видом на живописное море или горы и наслаждаться каждым мгновением путешествия, не зависеть от строгого тайминга в туристических группах - главная особенность таких путешествий. Такой отдых в ряде стран называют оверлендингом - термин довольно новый для украинского туризма.

Однако не все так могут, или не знают, как организовать подобное путешествие. Порой, не имея опыта, можно сделать что-то неправильно, а это приведет к дискомфорту во время отпуска. РБК-Украина разбиралось, как спланировать такой отдых, если вы стремитесь почувствовать дух свободы, но хотите избежать неожиданных неприятных сюрпризов.

На природу самостоятельно: с чего начать планирование путешествия

Термин оверлендинг/overlanding нередко путают с оффроад/offroad. Но последнее - это скорее об экстремальных путешествиях по бездорожью. А главная особенность оверлендинга в том, чтобы "сбежать" подальше от цивилизации на транспортном средстве и отдыхать самостоятельно, объясняет РБК-Украина Ростислав Антимис - путешественник и владелец компании Grofa adventures outdoor and off-road tours.

Он начинал с пешего туризма, с 14 лет ходит в горы, является участником "Пласта". Сейчас путешествует уже со своей семьей. Говорит, что дошел до самостоятельных странствий постепенно.

Фото: Основная идея оверлендинга - "убежать" подальше от цивилизации на транспортном средстве и отдыхать самостоятельно (unsplash.com/tim-trad-HxrAN-G0IfI-unsplash)

"Странствия - это познание мира, когда встречаешь новых людей и видишь новые места. Я понял, что это один из тех способов путешествий, которые помогают значительно лучше узнать мир", — говорит путешественник.

Тем, кто хочет самостоятельно планировать такие путешествия, но не имеет опыта, он советует сначала пообщаться с единомышленниками и теми, кто уже имеет в этом определенный опыт. Ведь в дороге могут случиться непредвиденные ситуации, а опытные уже знают, как их избежать.

"Мой первый выезд был самостоятельным, и тогда я набил много "шишек", — говорит Ростислав.

Для начала он советует просто побыть в таком путешествии пассажирами. Это хороший способ понять, нравится ли вам это вообще. Второй совет - заранее создать для себя детальную карту мест, где хочется побывать, и уже идти к этой цели пункт за пунктом.

Как организовать быт в самостоятельной поездке

Во время таких путешествий надо обеспечить минимальный быт для себя и компании людей, которые с вами едут. Во-первых, желательно, чтобы у авто был полный привод, защита двигателя и соответствующие колеса, подготовленные к бездорожью. Желателен большой багажник, инструменты для непредсказуемых дорожных ситуаций, обращает внимание Ростислав.

Во-вторых, нужно заранее позаботиться о кемпинговом снаряжении: палатка, спальные мешки, кухня, столовые приборы, кемпинговая мебель (стол, кресла и прочее, если в этом есть потребность).

"Из еды стоит подготовить продукты, которые долго не портятся, а во время тура надо делать правильное распределение. Идеально, если у вас с собой будет автомобильный холодильник. Но это довольно дорогостоящая вещь, и его стоит выбирать в специализированном магазине. Также важно понимать, как найти в ближайшем населенном пункте умельца на все руки, который поможет починить авто, если рядом не окажется ни одного СТО", — говорит эксперт.

На море с палатками советуют ехать в августе или осенью, потому что в июле там наибольшая концентрация комаров возле соленых и стоячих водоемов.

Сейчас их также много на популярном озере Свитязь на Волыни. Обязательно в этих случаях надо иметь тент с антимоскитной защитой, если вы решились ехать в такой "неблагоприятный" период.

Фото: Надо заранее составить детальный маршрут и отметить все пункты на карте, говорят путешественники (unsplash.com/element5)

Воду (питьевую и техническую) надо брать с собой в расчете минимум 30 литров на экипаж из 4 человек на 3 дня. В Карпатах с водой нет проблем, ведь воду можно пить прямо из ручьев, где она проходит природную фильтрацию.

Как выбирать места для стоянки авто

Во время планирования поездки самостоятельным туристам, отправляющимся в путешествие на авто, советуют выбирать для стоянки место в тени, которое будет защищено от ветров. Особенно это актуально во время поездок осенью, когда погода может меняться довольно часто.

Основной элемент кемпинга - тент. Оптимально - размером 3 на 5 метров. Что касается санитарных норм, то лучше остановиться у рек. Можно взять с собой переносной походный душ, который продается сейчас в каждом магазине для активного отдыха, советует путешественник.

Летом под прямыми лучами солнца вода в душе естественным путем нагревается до 40 градусов. Если вы не привыкли к отдыху совсем без удобств, можно останавливаться в кемпингах с туалетом и душем.

Оборудованные стоянки можно искать на специальных сайтах в интернете. Перед путешествием опытные оверлендеры изучают топографические материалы, спутниковые карты, разглядывают фотографии местности заранее. Впрочем, часто путешественники едут куда-то "просто так", не задумываясь о локации и месте, где поставят авто или где будут ночевать.

"Но если вы не хотите ничего изучать, то готовьтесь к непредвиденным ситуациям и неудобствам", — предупреждает Ростислав Антимис.

"Туристический этикет": как вести себя с путешественниками-"соседями"

"В путешествиях на авто с палатками можно встретить даже семьи с маленькими детьми. Это говорит о том, что нет ничего невозможного", — замечает эксперт.

Фото: Если вы остановитесь за пределами кемпинга, то готовьтесь ездить каждые три дня для пополнения необходимых запасов еды и воды (unsplash.com/scott-goodwill)

Мало кто придает этому внимание, но во время "диких" путешествий надо придерживаться туристического этикета, добавляет он. Есть много тех, кто отправляется в путешествие, не соблюдая определенных этических норм.

Например, туристы нарушают правила посещения природно-заповедного фонда, некорректно относятся к другим путешественникам. После этого на местах могут сложиться неприятные ассоциации с такими туристами. Это свидетельствует о недостатке культуры "дикого" отдыха, считает специалист.

"Нельзя оставлять после себя мусор. Если видите, что недалеко от вас отдыхает кто-то еще, не поднимайте шума, не включайте громкую музыку", — объясняет путешественник.

В палатке у моря: советы для бархатного сезона

Летом и в начале осени об отдыхе на море мечтают все. Отдых в палатке экономит средства на такой отпуск. Но надо помнить, что вы будете спать под открытым небом, а условия будут приближены к максимально природным - без туалетов, душа и удобной кровати.

Стоит ли ехать в такое путешествие на море осенью? Опытные туристы говорят: если все спланировать грамотно, то ощутимых проблем не будет.

У Оксаны Шумейко - 6-летний опыт индивидуального "дикого" туризма. Уже несколько лет подряд она ездит вместе с мужем отдыхать на Азовское море (Арабатская коса) - самостоятельно. В этом году пара приобрела караван, или прицеп к авто, который можно сравнить с полноценным мини-домом. О таком виде путешествий мы писали ранее. По словам путешественницы, такой вид путешествий позволяет путешествовать автономно и побыть на побережье целый сезон.

Фото: Пара планирует путешествия самостоятельно. Оба - фрилансеры, у них нет "стандартных" выходных или отпуска (instagram.com/trip_shumeiko)

"Чтобы отправиться в длительное путешествие, нужно больше опыта и снаряжения, чем просто в многодневный отпуск к морю. Преимущества такого отдыха у моря - тишина, чистый воздух и отсутствие потоков туристов", - говорит путешественница.

По ее словам, в предстоящие годы они семьей планируют отдыхать так, чтобы во время поездок "не сидеть на одном месте, а путешествовать по разным странам в стиле slow travel: не галопом по Европе, не для галочки, а так, чтобы полностью почувствовать страну и место". ⠀

У моря можно найти платные кемпинги с водой и минимальными удобствами. Если вы остановитесь за пределами кемпинга, то готовьтесь ездить каждые три дня для пополнения необходимых запасов воды и еды, замечает путешественница.

"Если позволяет место в вашем авто, то кроме еды и личных вещей, не помешают: гелевый аккумулятор, который можно подключить к солнечным батареям, отдельная душевая кемпингововая кабинка, сменное постельное белье. Море - непредсказуемое, так что стоит брать с собой не только легкие вещи, но и теплые. Для санобработки поверхностей не помешает средство дезинфекции, а для укрепления палатки – специальные ленты от ветра. Вещи можно стирать руками или приобрести специальную стиральную машинку для кемпинга",- обращает внимание Оксана Шумейко.

Фото: Оксана Шумейко с мужем часто отдыхают на Азовском море (instagram.com/trip_shumeiko)

Для приготовления пищи в самостоятельной поездке вам могут понадобиться:

газовый гриль;

газовый баллон;

кемпинговая газовая плита.

Если нет сеста для хранения свежих продуктов, можно приобрести консервы. Если вы планируете каждый год отдыхать на море, то можно подумать и о кемпинговом холодильнике, который работает на газе (цены на него варьируются от 6000 грн за подержанный, и от 9600 грн за новый), говорит девушка.

"На отдыхе у моря можно рыбачить, таким образом добывать себе пищу прямо на природе. Но сейчас, когда "дикий" туризм набирает обороты, в зону отдыха регулярно приезжает машина, которая продает необходимые продукты туристам", - отмечает она.

Из недостатков такого отдыха она называет переменчивые погодные условия (сильные штормовые ветры, небольшие смерчи, которые могут образоваться на море), возможно - шумные соседи.

"Остальное - только в удовольствие", - подводит итог путешественница.

Напомним, ранее мы подготовили готовый маршрут Черниговщиной для ярких выходных. Он включает экскурсии по историческим местам и поездку к живописным озерам.

Также сообщалось, почему Украина в ближайшее время может потерять курорты Азовского моря.