Подалі від цивілізації та ближче до природи. В Україні набирає обертів новий вид туризму

Що таке оверлендинг та як спланувати самостійну подорож: поради досвідчених мандрівників

Упродовж останніх років в Україні, як і в усьому світі, все більшої популярності набуває самостійний відпочинок на природі подалі від міста. Багато хто планує такі подорожі самі, не звертаючись до послуг туристичних компаній.

Зупинити авто там, де заманеться, розбити палатку з видом на мальовниче море чи мальовничі гори та насолоджуватися кожною миттю мандрівки, не залежати від суворого таймінгу в туристичних групах - головна особливість таких мандрівок. Такий відпочинок у низці країн називають оверлендингом - термін доволі новий для українського туризму.

Проте не всі так можуть, або не знають, як організувати подібну подорож. Часом без досвіду у цьому можна зробити щось неправильно, а це призведе до дискомфорту під час відпустки. РБК-Україна розбиралося, як спланувати такий відпочинок, якщо ви прагнете відчути дух свободи, але хочете уникнути неочікуваних неприємних сюрпризів.

На природу самостійно: з чого почати планування мандрівки

Визначення оверлендинг/overlanding нерідко плутають з оффроад/offroad. Але останнє – це скоріше про екстремальні подорожі по бездоріжжю. А головна особливість оверлендингу в тому, щоб "втекти" подалі від цивілізації на транспортному засобі та відпочивати самостійно, пояснює РБК-Україна Ростислав Антимис - мандрівник і власник компанії Grofa adventures outdoor and off-road tours.

Він починав з пішого туризму, з 14 років ходить у гори, учасник "Пласту". Зараз мандрує уже зі своєю сім’єю. Каже, що дійшов до самостійних мандрівок поступово.

Фото: Основна ідея оверлендингу - "втекти" подалі від цивілізації на транспортному засобі й відпочивати самостійно (unsplash.com/tim-trad-HxrAN-G0IfI-unsplash)

"Мандри - це пізнання світу, коли зустрічаєш нових людей та бачиш нові місця. Я зрозумів, що це один із тих способів мандрівок, які допомагають значно краще пізнати світ", - каже мандрівник.

Тим, хто хоче самостійно планувати такі подорожі, але не має досвіду, він радить спершу поспілкуватись з однодумцями та тими, хто вже має в цьому певний досвід. Адже в дорозі можуть трапитися непередбачені ситуації, а досвідчені вже знають як їх уникнути.

"Мій перший виїзд був самостійним, і тоді я набив багато "шишок", - каже Ростислав.

Для початку він радить просто побути у такій мандрівці пасажирами. Це хороший спосіб зрозуміти, чи взагалі вам таке подобається. Друга порада - заздалегідь створити для себе детальну мапу місць, де хочеться побувати, і вже йти до цієї мети пункт за пунктом.

Як організувати побут у самостійній поїздці

Під час таких подорожей треба забезпечити мінімальний побут для себе та компанії людей, які з вами їдуть. По-перше, ваше авто має мати повний привід, захист двигуна та відповідні колеса до бездоріжжя. Має бути великий багажник, інструменти для непередбачуваних дорожніх ситуацій.

По-друге, потрібно заздалегідь подбати про кемпінгове спорядження: намет, спальні мішки, кухня, столові прибори, кемпінгові меблі (стіл, крісла та інше, якщо в цьому є потреба).

"З їжі варто підготувати продукти, які довго не псуються, а під часу туру треба робити правильний розподіл. Ідеально, якщо у вас з собою буде автомобільний холодильник. Але це доволі дороговартісна річ, і його варто обирати в спеціалізованому магазині. Також важливо розуміти, як знайти у найближчому населеному пункті умільця на всі руки, який допоможе полагодити авто, якщо поряд не опиниться жодного СТО", - каже експерт.

На море з палатками радять їхати у серпні або восени, бо у липні там - найбільша концентрація комарів біля солоних та стоячих водойм.

Зараз їх також багато на популярному озері Світязь на Волині. Обов’язково в цих випадках треба мати тент з антимоскітним захистом, якщо ви наважились їхати в такий "несприятливий" період.

Фото: Треба заздалегідь скласти детальний маршрут і відмітити всі пункти на карті, кажуть мандрівники (unsplash.com/element5)

Воду (питну та технічну) треба брати з собою у розрахунку мінімум 30 літрів на екіпаж з 4 осіб на 3 дні. В Карпатах з водою немає проблем, адже воду можна пити прямо зі струмків, де вона проходить природну фільтрацію.

Як вибирати місця для стоянки авто

Під час планування поїздки самостійним туристам, які вирушають у подорож на авто, радять вибирати для стоянки місце в тіні, яке буде захищене від вітрів. Особливо це актуально під час поїздок восени, коли погода може змінюватися досить часто.

Основний елемент кемпінгу - тент. Оптимально - розміром 3 на 5 метри. Що стосується санітарних норм – то краще зупинитися біля річок. Можна взяти з собою переносний похідний душ, який продається зараз в кожному магазині для активного відпочинку.

Влітку під прямими променями сонця вода в душі природнім шляхом нагрівається до 40 градусів. Щодо туалету – можна зупинятися у кемпінгах зі зручностями.

Обладнані стоянки можна шукати на спеціальних сайтах в інтернеті. Перед подорожжю досвідчені оверлендери вивчають топографічні матеріали, супутникові карти, роздивляються фотографії місцевості заздалегідь. Втім, часто мандрівники їдуть кудись "просто так", не задумуючись про локацію та місце, де поставлять авто або де будуть ночувати.

"Але якщо ви не хочете нічого вивчати, то готуйтесь до непередбачених ситуацій та незручностей, - попереджає Ростислав Антимис.

"Туристичний етикет": як поводитися з мандрівниками-"сусідами"

"В подорожах на авто з палатками можна зустріти навіть сім’ї з маленькими дітьми. Це говорить про те, що немає нічого неможливого", - зауважує експерт.

Фото: Якщо ви зупинитесь поза межами кемпінгу, то готуйтеся їздити кожні три дні для поповнення необхідних запасів їжі та води (unsplash.com/scott-goodwill)

Мало хто надає цьому уваги, але під час "диких" подорожей треба дотримуватися туристичного етикету, додає він. Є багато тих, хто вирушає в подорож, не дотримуючись певних етичних норм.

Наприклад, туристи порушують правила відвідування природно-заповідного фонду, некоректно ставляться до інших мандрівників. Після цього на місцях можуть скластися неприємні асоціації з такими туристами. Це свідчить про нестачу культури "дикого" відпочинку, вважає фахівець.

"Не можна залишати після себе сміття. Не здіймайте галасу, не вмикайте гучну музику", - пояснює мандрівник.

У палатці біля моря: поради для оксамитового сезону

Влітку та на початку осені про відпочинок на морі мріють всі. Часто українські готелі перемагають більш комфортні зарубіжні по ціновій політиці. Тут відпочинок в палатці – економить кошти на відпустку. Але й треба пам’ятати, що ви будете спати просто неба, а умови будуть наближені до природних.

Але чи варто їхати у таку мандрівку на море восени? Досвідчені туристи кажуть: якщо все спланувати грамотно, то відчутних проблем не буде.

Оксана Шумейко має 6-річний досвід індивідуального "дикого" туризму. Вже кілька років поспіль вона їздить разом із чоловіком відпочивати на Азовське море (Арабатська коса) - лише самостійно. В цьому році пара придбала караван, або причіп до авто, який можна порівняти з повноцінним домом. Про такий вид подорожей ми писали раніше. За словами мандрівниці, такий вид подорожей дозволяє подорожувати автономно і побути на узбережжі цілий сезон.

Фото: Пара планує мандрівки самостійно. Обидва - фрілансери, і не мають "стандартних" вихідних або відпустки (instagram.com/trip_shumeiko)

"Щоб вирушити у тривалу подорож, потрібно більше досвіду та спорядження, ніж у кількаденну відпустку до моря. Переваги такого відпочинку біля моря - тиша, чисте повітря та відсутність потоків туристів", - каже мандрівниця.

За її словами, у майбутні роки вони родиною планують відпочивати так, щоб під час подорожі "не сидіти на одному місці, а подорожувати по різних країнах у стилі slow travel: не галопом по Європі, не для галочки, а так, щоб повністю відчути країну і місце". ⠀

Біля моря можна знайти платні кемпінги з водою та мінімальними зручностями. Якщо ви зупинитесь поза межами кемпінгу, то готуйтеся їздити кожні три дні для поповнення необхідних водних запасів, зауважує мандрівниця.

"Якщо дозволяє місце у вашому авто, то крім їжі та особистих речей, не завадять: гелевий акумулятор, який можна під’єднати до сонячних батарей, окрему душову кемпінгову кабіну, змінну постільну білизну. Море - непередбачуване, то ж варто брати з собою не тільки легкі речі, а і теплі. Для санобробки поверхонь не завадить засіб дезінфекції, а для укріплення палатки – спеціальні стрічки від вітру. Щодо прання речей, то це можна робити руками або придбати спеціальну пральну машинку для кемпінгу", - звертає увагу Оксана Шумейко.

Фото: Оксана Шумейко з чоловіком часто відпочивають на Азовському морі (instagram.com/trip_shumeiko)

Для приготування їжі у самостійній поїздці вам можуть знадобитися:

газовий гриль;

газовий балон;

кемпінгова газова плита.

Якщо немає місця жля зберігання свіжих продуктів, можна придбати консерви. Якщо ви плануєте щороку відпочивати на морі, то можна подумати й про кемпінговий холодильник, який працює на газі (ціни на цього варіюються від 6000 грн за вживаний, та від 9600 грн за новий), каже дівчина.

"На відпочинку біля моря можна рибалити, таким чином добувати собі їжу прямо з природи. Але зараз, коли дикий туризм набирає обертів, до зони відпочинку регулярно приїздить машина, яка продає необхідні продукти туристам", - відзначає вона.

З недоліків такого відпочинку вона називає мінливі погодні умови (сильні штормові вітри, невеликі смерчі, які можуть утворюватися на морі), можливо - гучні сусіди.

"Все інше - лише в задоволення", - підбиває підсумок вона.

Нагадаємо, раніше ми підготували готовий маршрут Чернігівщиною для яскравих вихідних. Він включає екскурсії та поїздку до мальовничих озер.

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