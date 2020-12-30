"Под домашний арест на две недели": туристка рассказала о неприятном случае в аэропорту

Путешествуя во время пандемии в страны "красной" зоны, стоит быть готовым к сложностям, связанными с самоизоляцией после возвращения домой.

Ирина Бессмертная из Херсона на днях попала в неприятную ситуацию с самоизоляцией после прилета из страны "красной зоны". О сложностях с приложением "Дий вдома" и путаницей с тестами она рассказала на своей странице в Facebook.

Семья украинцев потратила два дня отпуска, доказывая властям, что они не больны и могут свободно передвигаться по стране.

Фото: Аэропорт "Борисполь" (РБК-Украина)

"Два дня созвонов с врачами и пограничниками"

Семья летела в Херсон на Новый год из США. По прилету в аэропорту Борисполя им необходимо было загрузить программу «Vdoma», чтобы отбыть домашний карантин 14 дней или сдать ПЦР-тест на COVID-19. При негативном результате самоизоляция отменяется.

"У мужа программа не активировалась, не приходило смс. Видимо из-за американской SIM, меня просто зависла, и только у сына она активировалась", - описывает первые трудности Ирина.

Когда все трое сдали тесты на коронавирус в аэропорту, у сына пришёл положительный результат, несмотря на то, что он недавно переболел в США и уже получил негативный результат теста.

"Соответственно - ему необходимо провести на самоизоляции в Киеве все 2 недели нашего приезда. Следующие 2 дня мы провели в созвонах с врачами, Минздравом, пограничниками и в разных лабораториях Киева, сдавая повторные тесты и анализ крови на антитела", - рассказывает украинка.

Спустя два дня из всех лабораторий супруги получили отрицательный результат, по которому видно, что сын уже переболел и выработал антитела к вирусу.

"Итог – лаборатория в аэропорту выдала нам ложноположительный результат за наши 1500 грн и посадила тем самым моего сына "под домашний арест" на две недели, ограничив свободу и нам. Итог для нас - дня нашего отпуска, два дня нервов и 4500 гривен на анализы для доказательства", - возмущается Бессмертная.

Фото: После прибытия их "красной зоны" необходима самоизоляция (pixabay.com)

Ошибки при использовании приложения

"Дома" (Vdoma) - приложение для предотвращения распространения COVID-19 в Украине. По правилам, если человек вернулся из страны, где зафиксирована вспышка COVID-19, контактировал с больным или у него есть признаки вируса, он должен соблюдать самоизоляцию или обсервацию.



Для этого нужно зарегистрироваться в месте прохождения самоизоляции или обсервации. Также необходимо фотоподтверждение пребывания по месту прохождения самоизоляции.

Приложение устанавливается в смартфоны лиц, которые могут быть потенциальными носителями вируса COVID-19 и которые зарегистрированы в медучреждениях как нуждающихся самоизоляции или обсервации.

Фото: Ошибка - подтверждать самоизоляцию на границе (pixabay.com)

Евгений Горбачев, руководитель департамента разработки программного обеспечения ГП “Дия” рассказал РБК-Украина, какие ошибки чаще всего допускают пользователи приложения.

"Одна из основных ошибок, которые показала практика – люди часто подтверждают начало самоизоляции сразу же на границе или в аэропорту. Вместо того, чтобы сделать это дома", - объяснил специалист.

Еще одна ошибка была связана с тем, что люди делали фотографии в масках. Нейронная сеть не может распознать в таком случае лицо пользователя.

Сейчас приложение можно устанавливать не только на украинский номер, но и на любой телефонный номер мира. Также приложение дает возможность при авторизации выбрать язык - украинский или английский.

Ранее сообщалось, можно ли планировать отпуск во время локдауна в Украине.

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