"На вершине мира": безопасный маршрут на отвесную скалу в Карпатах

Фото: Скала Костел/гора Горган (Евгения Колесник)

Где найти уединенное место для отдыха в горах, не отдаляясь от цивилизации

Мы хорошо знаем такие известные туристические места в Карпатах, как Яремче, Ворохта, Татаров и другие. Сюда можно приехать на поезде, на автобусе из Ивано-Франковска, есть прекрасная автомобильная дорога и вполне развита инфраструктура: супермаркеты, отели, достопримечательности.

Но иногда так хочется забраться куда-то в глушь, где не слышно автомобильных двигателей и голосов туристов, где можно выпить чашечку кофе под утреннее пение птиц и вдохнуть чистый горный воздух.

Сегодня мы с вами разберемся, как воспользоваться преимуществами выгодного расположения и отдалиться в горах от некоторых недостатков туристических мест.

Куда поехать для уединенного отдыха в Карпатах

Заезжаем в село Микуличин, которое находится между Ворохтой и Яремче. Сюда, кроме авто, также легко можно доехать на поезде, автобусе. Не спешите останавливаться в центре села, ведь мы с вами ищем действительно уникальное место.

У музея "Звичаевой символики Гуцульщины" съезжаем с основной дороги на улицу Космонавтов и поднимаемся три километра по хорошей асфальтированной дороге вверх. Здесь находятся несколько тихих уютных отелей, таких как "Карпатская Вилла", "Бобер хаус", "Отель Скала". Цена за двухместный номер стартует от 700 грн, также люди останавливаются у реки с палатками.

Видео: Карпаты 2020:гора Горган/Скала Костел (Youtube-канал KOLESAEDUT)

Здесь протекает река Прутец Чемиговский, которая уникальна тем, что берега ее сплошь каменные, а русло усеяно глыбами камней, которые иногда образовывают пороги, вода бурлит и пенится, разбиваясь о камни.

Фото: Река Прутец Чемиговский с каменными берегами (Евгения Колесник)

У реки, в трех километрах от основной дороги, начинается пешеходный маршрут на гору Горган (Скала Костел). Длина маршрута - два километра, часть пути можно проехать на автомобиле с хорошим клиренсом и подвеской.

Через один километр от выхода на маршрут находится интересное место под названием Большая Карпатская Гойдалка - здесь стоит действительно огромная качеля, на которую не запрыгнуть без посторонней помощи, а перед глазами открывается прекрасный вид на село и горы.

Фото: Большая качеля по пути маршрута на гору Горган (Евгения Колесник)

Несмотря на то, что место по праву можно назвать "инстаграмным", людей здесь можно встретить довольно редко.

Дальше - пешеходная тропа. На пути попадаются змеи (мы видели только маленьких) и ящерицы, а большая часть маршрута проходит по густому зеленому лесу. Ближе к вершине тропа достаточно узкая, встречаются поваленные деревья, которые то и дело нужно перелазить, вокруг растет папоротник.

Последние 200 метров нужно идти вверх по каменной скале, но такой подъём совершенно не страшен и не опасен. Зато ощущения, которые испытываешь в первые несколько минут на вершине скалы - непередаваемы!

Фото: Живописные виды на Карпаты со скалы (Евгения Колесник)

Даже на Говерле не чувствуешь себя настолько высоко. За счет того, что это скала, и под ней резкий обрыв вниз, от вида, который открывается на горы, просто захватывает дух! Прохождение такого маршрута от реки до Скалы Костел даже с длительными остановками займет всего один день.

Дальше разберем, чем еще можно заняться в Микуличине.

Чем себя занять в горах: виды активного отдыха в Микуличине

Частные мини-отели, которые находятся в таких уединенных местах, как на реке Прутець-Чмереговский, часто предлагают различные виды активного отдыха. Например:

- сауна, пользование которой обойдется 350-450 грн за час;

- чаны стоимостью от 1200 до 1600 грн за 2 часа пользования;

- отдых на ульях в период с мая по октябрь обойдется примерно в 70 грн за час;

- прокат велосипедов - 45 грн за час или 250 грн в день;

- также можно заказать по телефону экскурсию на джипах, и тогда вас заберут прямо из места проживания. Такая экскурсия проходит по бездорожью Карпат с подъемом в горы и обойдется примерно в 1500 грн за всю машину.

Если же вы хотите выбрать джип самостоятельно (а их здесь множество совершенно разных) или покататься на квадроциклах, отправляйтесь в центр Микуличина. Здесь прямо у дороги стоят и квадроциклы и джипы. Кроме этого, есть вывески с номерами телефонов разных рыбных хозяйств, где можно заказать ловлю форели.

В центре есть несколько небольших продуктовых магазинов, где можно купить самое необходимое, но если вы решите "закатить" мангал-вечеринку на целую компанию, ближайший большой супермаркет находится в 10 километрах - в Татарове. Для тех, кто приехал в Микуличин на личном транспорте, такое расстояние - сущие пустяки!

Но даже если вы приехали своим ходом, не расстраивайтесь: здесь можно свободно заказать такси для того, чтобы съездить за продуктами, да и прокат велосипеда никто не отменял.

Фото: Даже на Говерле не чувствуешь себя настолько высоко (Евгения Колесник)

Огромной популярностью в этих местах пользуются пивоварни. Здесь несколько мест, где варят крафтовое пиво. В одной из пивоварен есть несколько сортов пива, разнообразные закуски: бастурма, различный сыр, джем к пиву, а также - безалкогольные напитки, такие как узвар и карпатские чаи. Можно заказать экскурсию и посмотреть, как проходит процесс изготовления пива.

Интересно, что людей в пивоварне вол время нашего визита было огромное количество, но при этом мы практически никого не встречали на маршруте на Скалу Костел. Так что спешите отправиться на интереснейший и очень красивый малолюдный маршрут - оно того стоит!

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