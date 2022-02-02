Пляжи, серфинг и загадки Сахары. Что посмотреть в Марокко после открытия границ в феврале

Марокко, популярная страна в Африке, которая на два месяца закрыла небо из-за штамма "Омикрон", открывается для путешественников с 7 февраля. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации правительство объявило, что Марокко будет полностью открыто для туристов, сообщает Euronews.

"Технический комитет в настоящее время изучает меры, которые необходимо принять при пересечении границы", — говорится в официальном заявлении.

Конкретные требования для въезда туристов будут объявлены позднее, поэтому туристам советуют следить за изменениями, если они планируют отпуск в ближайшие недели.

Туристам стоит учитывать, что в общественных местах в Марокко — кафе, ресторанах, культурных объектах, в общественном транспорте и в такси — сохраняется масочный режим и проверка температуры.

Какие будут особенности въезда, и какие достопримечательности стоит увидеть в Марокко – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Условия въезда – вакцинация и два теста

Информация об открытии неба появилась и на официальном туристическом сайте страны Visit Morocco. Там говорится, что с 7 февраля Марокко вновь открывает свои границы для рейсов из и в Королевство. Условия въезда будут такие:

Обязательно предъявить сертификат вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 48 часов до посадки в самолет - для всех путешественников, желающих попасть на территорию страны.

Проведение экспресс-тестов для пассажиров, как только они прибывают в аэропорты Королевства.

Выполнение выборочных ПЦР-тестов для групп путешественников по прибытии. Эти путешественники будут проинформированы о результатах позже.

Возможность проведения дополнительного теста в гостинице или в центре проживания туристов через 48 часов после их въезда на территорию страны.

Специальные меры для случаев с позитивным анализом: самоизоляция в местах проживания туристов под тщательным наблюдением. В сложных и критических случаях – госпитализация.

К слову, для украинских граждан сохраняется визовый режим для въезда в Марокко, визы можно оформить в посольстве страны в Украине.

Видео: Пейзажи Марокко (youtube.com/Jacob + Katie Schwarz)

Что посмотреть и сделать в Марокко

Извилистые средневековым улочкам Эс-Сувейры

На атлантическом побережье Марокко находится город Эс-Сувейра, который был декорациями в фильме "Игра престолов". Там снимали вымышленный города Астапор в третьем сезоне сериала. Его можно узнать по сцене, где Дейенерис впервые встречает свою армию Безупречных.

Фото: Город Эс-Сувейра (en.wikipedia.org//klim-levene)

Этот город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он является культурным центром – гуляя по узким улочкам, можно найти магазины с местными изделиями искусства, гончарные изделия и ковры, а также - рестораны и кафе.

Попробовать вкусные традиционные блюда

Одной из главных причин посетить Марокко должна быть еда. Запахи таджинов, фалафеля и выпечки с настоящими пряностями витают по улицам большинства городов. Мятный чай – это жест приветствия в марокканской культуре, поэтому туристам почти наверняка предложат этот сладкий напиток во время пребывания.

Фото: Мятный чай – это жест приветствия в марокканской культуре (unsplash.com/martin-zangerl)

Чтобы попробовать действительно традиционную марокканскую кухню, стоит отправиться в берберские деревни и лагеря за домашней едой.

Сад Мажорель в Марракеше

Этот ботанический сад площадью в гектар был восстановлен Ивом Сен-Лораном и его партнером в 1980 году. Первоначально он был спроектирован художником Жаком Мажорелем в 1920-х годах с использованием цветовой палитры художника.

Фото: Сад Мажорель в Марракеше (uk.wikipedia.org/viault)

В саду много воды, что создает оазис в центре жаркого города — прудамы с лилиями, фонтаны и ручьями. Кроме большой коллекции растений, здесь есть кафе во дворе, книжный и фотомагазин, а также бутик, в котором продаются вещи в стиле Сен-Лорана. Билеты можно забронировать на сайте Jardin Majorelle.

Просмотрите прилавки на базаре

Базары — одна из самых известных достопримечательностей Марокко. Эти рынки можно найти в большинстве городов и поселков, где продается все: от керамики, тканей и мебели до тапочек и музыкальных инструментов.

Большинство путешественников проходят через Марракеш во время своего пребывания в стране - здесь можно найти одни из самых больших и лучших базаров. В каждом продается свой выбор товаров, но в поисках невероятной еды отправляйтесь на площадь Джемаа-эль-Фна, как только наступит ночь. Здесь есть сотни лотков, торгующих разнообразной едой.

Фото: Базары — одна из самых известных достопримечательностей Марокко (unsplash.com/zakariae-daoui)

В центре площади рассказчики практикуют традиционное марокканское искусство — музыку, комедии и рассказы о текущих событий. Во время прогулки по базару стоит быть начеку - карманники очень распространены, не стоит носить броские украшения и много наличных денег.

Серфинг на пляжах Марокко

Теплая погода и дешевое жилье объясняют, почему Марокко быстро становится одним из самых популярных направлений для серфинга в мире. Лучшее время для посещения — с декабря по март, но на 1835 километрах береговой линии хорошие волны можно найти круглый год.

Рядом с популярными городами Рабат и Агадир есть множество отличных пляжей, но для серьезных испытаний стоит отправиться в столицу серфинга Марокко — Тагазут. В пределах 15 минут от этой рыбацкой деревни есть более 20 мест мирового класса, которые стоит посетить.

Также в некоторых локациях побережья есть возможность заняться дайвингом.

Восход солнца в Сахаре

Кемпинг в пустыне Сахара может показаться пугающей перспективой, но это лучший способ почувствовать ее потрясающую красоту. Многие туроператоры организуют поездки в пустыню, где все организовано для туристов.

Вид звездного неба — одна из главных причин отправиться в пески самой большой в мире пустыни. Можно без помех увидеть сотни созвездий и даже Млечный Путь во всей его красе.

Фото: Вид звездного неба — одна из главных причин отправиться в пески самой большой в мире пустыни (unsplash.com/jaanus-jagomagi)

На рассвете туристы могут наблюдать, как преображается ландшафт, когда солнце поднимается над пустыней. Если кемпинг слишком экстремально, можно прокатиться на верблюде, чтобы познакомиться с Сахарой днем.

Напомним, ранее мы писали, что нужно знать при путешествиях на чартерах украинских авиакомпаний.