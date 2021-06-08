Пляжи, замки и озера: сезон отдыха в Хорватии начался с большими скидками на путевки

Отдых в Хорватии для украинцев в начале лета становится все доступнее. Правила въезда в страну остаются одними из самых простых в Европе: туристам достаточно подтвердить бронирование отеля или аренду апартаментов.

Также на днях в стране смягчили условия въезда: теперь отрицательный результат ПЦР-теста будет принят во внимание, если он сделан в течении 72 часов вместо 48. Пропуском будет служить также подтверждение о полностью завершенной вакцинации, сообщил посол Украины в Республике Хорватия Василий Кирилич.

Туристический сезон в Хорватии начинается в июне, и спрос на отдых среди украинцев уже есть, рассказал в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Аполло-тур" Андрей Демура. По его данным, еще в мае много туров в эту страну уже были распроданы.

Туры в Хорватию предлагают минимум 15 туроператоров с разными заявленными объемами перевозки, пишут в профильном издании "Мастер тура". При этом на ближайшие даты по направлению наблюдается "ценопад", что может быть результатом конкуренции среди туристических компаний.

Сколько стоят туры в Хорватию с вылетом во второй половине июня и что стоит посмотреть в стране - в материале РБК-Украина.

Фото: Город Дубровник в Хорватии (pixabay.com)

Что посмотреть в Хорватии во время отпуска: главные локации

Отдых в Хорватии летом – это море и чистейшие пляжи Адриатического моря. Однако туристы, отправляясь в эту страну с пакетными турами или самостоятельно, стараются посетить как можно больше красивых мест страны. Ведь в Хорватии красивейшая архитектура с красными крышами, много древних построек, живописнейшая природа.

Например, обязательно стоит увидеть Плитвицкие озера – это уникальная природная достопримечательность Хорватии, лесной заповедник с каскадом из 16 озер, соединенных водопадами. Во время посещения этого национального парка туристам можно ходить только по деревянным дорожкам, чтобы не нанести вред природе. Любители захватывающих дух видом выбирают экскурсии к бухте Завратница неподалеку от города Ябланац.

В списке архитектурных must visit - романтический средиземноморский город Шибеник с собором святого Иакова, исторический центр Загреба с колоритными старинными улочками. Или красивые города – Задар с римскими руинами и уникальной храмовой архитектурой, Карлобаг, Сплит.

Фото: Плитвицкие озера (pixabay.com)

В бывшем пиратском городе Омиш туристов кроме моря привлекает красивая река Цетина, уходящая в горы и каньон. В семи поселениях Каштела стоит погулять по улочкам со старинными замками вдоль побережья.

В этом году власти Хорватии решили больше развивать туризм на островах, где проще соблюдать правила безопасности во время пандемии. Всего в стране больше тысячи островов, но заселены только 47. Остальные необитаемы или считаются скалами.

Одни из самых популярных у туристов островов – Хвар с колоритной застройкой с красными крышами. Или остров Брач – с самым живописным пляжем в Хорватии – Златни Рат. Для семейного отдыха подходит остров Млет, а для активного и динамичного – остров Корчула.

Фото: Собор Святого Иакова в Шибенике (pixabay.com)

Сколько стоит отдых в Хорватии во второй половине июня

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "завтрак" у ведущих туристических компаний на даты с 12 июня и выбрали самые низкие цены.

У сети агентств "Happy rest" самый дешевый вариант размещения – в 2* отеле в Порече за 18 568 гривен с вылетом 12 июня, в 3* отеле в Цриквенице можно провести недельный отпуск по цене от 20 808 гривен с вылетом 12 июня, в 4* отеле в Ровине – от 23 033 гривен, а в 4* отеле в Макарской – от 25 264 гривен с вылетом 13 июня. В 5* самый доступный вариант размещения – на курорте Умаг за 33 935 гривен с вылетом 12 июня.

У компании "Farvater" неделя в 3* отеле в Умаге обойдется в 19 128 гривен (558 евро)с вылетом 12 июня, в 3* в Трогире – от 29268 гривен с вылетом на ту же дату. В 4* отеле во Врсаре можно отдохнуть по цене от 24 455 гривен на ту же дату, от 25 160 гривен в 4* отеле на курорте Градац с вылетом 17 июня, на 40 евро дороже - в Порече с вылетом 12 июня.

Фото: Пляж Златни Рат на острове Брач (facebook.com/zlatni.rat.bol)

У сети агентств "Поехали с нами" 7 ночей в отеле 3* в Трогире обойдутся в 30638 гривен с вылетом 17 июня, в Шибенике – от 36455 гривен с вылетом на ту же дату, в 4* в Макарской ривьере – от 28 522 гривен с вылетом 17 июня, на острове Брач – от 38 462 гривны на ту же дату, в 5* отеле в Умаге – от 42 558 гривен с вылетом 12 июня.

Напомним, недавно Украина обновила правила въезда и разрешила вакцинированным туристам въезжать без ПЦР-тестов.

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