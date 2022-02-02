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Пляжи и горнолыжные курорты: стало известно, сколько украинцев регулярно путешествует по стране

Автор: Евгения Тугушева

В ГАРТ раскрыли данные о том, какие направления выбирают украинцы для путешествий

Согласно данным Государственного агентства развития туризма, 38% граждан Украины путешествуют в пределах государства. Об этом рассказала глава Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ) Марьяна Олеськив на пресс-конференции 2 февраля, сообщает "Укринформ".

По словам главы ГАРТ, почти 40% украинцев с определенной периодичностью путешествуют по Украине. Средняя продолжительность такого путешествия составляет 4-5 дней, а средние расходы – 6000 гривен. При этом 18% граждан Украины предпочитают зарубежные путешествия, где средняя продолжительность поездки составляет 7 дней, а средние расходы — 25 000 гривен.

Также Марьяна Олеськив отметила, что во время путешествий по Украине преобладает пляжный туризм – такой от отдыха выбирают 48% опрошенных. Кроме того, популярностью пользуются экскурсионный туризм – 36%, горнолыжные курорты – 17%, лечебно-оздоровительный туризм – 14%.

Фото: Председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив (Виталий Носа/РБК-Украина)

По данным статистики ГАРТ, украинцы выбирают следующие направления:

  • страны Европы (42%);
  • Турция (28%);
  • Египет (21%);
  • страны постсоветского пространства (5%);
  • государства Азии и Африки (2%);
  • страны Северной и Южной Америки (1%);
  • арабские страны (1%).

Напомним, ранее мы писали, на что полагаются современные путешественники, прежде чем запланировать свои путешествия.

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Туризм