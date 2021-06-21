Не только пляжи: в Черногории набирают популярность релакс-туры

Чаще всего в Черногорию едут, чтобы покупаться в море, поесть морепродуктов и побывать хоть в маленькой, но Европе.

Но здесь есть и другие виды отдыха, которые в последнее время приобретают популярность. В Черногории можно не только позагорать на пляже, но и получить заряд бодрости, здоровья и гармонии: спросом пользуются 7 или 10-дневные детокс-и ретрит-туры.

Считается, что такая продолжительность отдыха - оптимальная для того, чтобы "перезагрузить" тело и мысли, почувствовать себя обновленным и даже избавиться от лишних килограммов.

К слову, Черногория - страна, которая в этом году для возвращения туристов разработала разнообразные бонусы. Например, здесь предлагают бесплатно пройти ПЦР-тест, если он нужен для возвращения домой после отпуска.

Какие возможности для релакс-туров есть у Черногории - в материале РБК-Украина.

Что такое релакс-туры и что входит в разные программы

В Черногории есть различные компании, которые специализируются на таком виде отдыха. Как правило, программы разрабатываются под каждого гостя индивидуально. В итоге турист получает свою собственную комбинацию индивидуальной диеты, ежедневного 60-минутного массажа и занятий по йоге.

Подобные опции отдыха от разных туркомпаний могут отличаться, но в основном в ретрит-туры входят:

Специально разработанное питание;

Занятия йогой;

Массаж (лечебный, расслабляющий и другие);

Фото: Детокс-отдых обычно включает разработку индивидуального питания (unsplash.com/alina-karpenko)

Главное перед поездкой проконсультироваться с врачом, а потом можно подбирать типы отдыха и дополнительных опций по собственному вкусу.

Большинство таких туров предлагаются в популярных курортных городах страны. Например, в Которе и Будве, говорит РБК-Украина Юлия Мельник - украинка, которая живет в Черногории.

"Сегодня Котор и Будва предлагают идеальную комбинацию для отдыха. Сбалансированная программа для улучшения самочувствия, похудения и очищения организма вместе с размеренным отдыхом на лучших пляжах Черногории - Плоче и Морген. Я считаю, что это лучший рецепт для расслабленного отпуска", — рассказывает она.

В таких поездках есть и экскурсии и обзор интересных мест страны. Самые популярные - те, которые находятся на побережье.

Разработка типа питания. Этим занимается нутрициолог. Как правило, он подбирает диету индивидуально.

Массаж. В подобных турах он является обязательным "инструментом" оздоровления. Массажная терапия помогает гармонизировать гормональный фон, улучшает иммунитет, регулирует кровяное давление, уменьшает боль и напряжение в мышцах, а также устраняет беспокойство, пищевые расстройства, головные боли и бессонницу.

Фото: Релакс-туры включают и занятия йогой (unsplash.com/simon-rae)

Иога. Считается, что это тоже эффективный "детокс" на физическом и эмоциональном уровне. Как минимум она помогает тонизировать организм и избавиться от негативных мыслей, к чему как раз и стремятся во время отдыха. В детокс-турах занятия йогой проходят по меньшей мере раз в день.

Дополнительный "бонус" - то, что такие программы обычно проходят в уютных отелях на берегу живописного Адриатического моря или Которского залива, который считается одним из самых красивых в мире.

Сколько стоят детокс-туры

Мы подобрали несколько примеров детокс и релакс-туров в Черногории от разных компаний.

7 дней - от 1350 евро в Будве/Баре. В стоимость тура входят йога, детокс, массаж, экскурсии, проживание, трансферы.

10 дней - от 1650 евро в Будве/Баре. В цену программы также включены детокс, массаж, экскурсии, проживание и трансферы.

Что посмотреть в Черногории: самые интересные локации

Находясь в детокс-туре в Черногории, стоит обязательно посмотреть местную архитектуру.

Например, по-настоящему уникален Старый город Котор. Здесь обязательно нужно подняться на крепостные стены. Это будет хорошим физическим упражнением, а затем подарит вознаграждение - невероятный вид на Старый город и красоту Которской бухты.

Не менее захватывающие виды откроются со смотровой площадки парка Ловчен. Эта точка считается одной из лучших смотровых площадок Черногории.

А сам Которский залив внесен в список ЮНЕСКО и состоит из нескольких заливов и каналов. Именно в глубине бухты и появились первые поселения, которые затем стали основой города Котор.

Фото: Вид на Которскую бухту с крепостных стен (unsplash.com/sergei-solovev)

Живописные скалы и вода невероятного кобальтового цвета делают это место уникальным, похожим одновременно и на каньон, и фьорд. К слову, в Которе есть музей кошек. Да, у этих животных - особый статус в городе, а на их содержание идут все средства с входных билетов.

В Цетине, древней столице Черногории, стоит посетить музей короля Николы и монастырь Цетине. Здесь стоит также насладиться дегустацией блюд в маленькой деревне Негиши и вернуться, полными сил, по залитому солнцем серпантину.

А как же без прогулки на лодочке в одном из самых красивых мест Черногории - Скадарском озере. Здесь вы услышите интересные истории об островке и крепостях, таких как Грможур, Лесендро и Старчево, а вокруг вас будут очаровательные виды на бухты и фьорды, которыми славится Скадарское озеро.

Если вы любитель активный отдых, то для вас охотно организуют что-то интересное. К примеру, дайвинг в заливе или рафтинг в каньоне реки Тара.

Фото: Мост Джурджевича - железобетонный мост через реку Тара на севере в Черногории (wikimedia.org)

Именно там находится известный мост Джурджевича, высота которого достигает 172 метров. На момент окончания строительства в 1940 году, он был самым высоким в Европе. Прогулка по каньону действительно захватывает дух!

Кроме того, в Черногории совсем нет проблем с организацией прогулки на яхте, рыбалки или ужина с морепродуктами только для вас с видом на закат.

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Напомним, ранее мы писали, какие интересные локации Черногории можно посетить в отпуске.

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