Не только пляжи: в Черногории набирают популярность релакс-туры

Особенности оздоровительного отдыха на море: что стоит знать туристам
Чаще всего в Черногорию едут, чтобы покупаться в море, поесть морепродуктов и побывать хоть в маленькой, но Европе.
Но здесь есть и другие виды отдыха, которые в последнее время приобретают популярность. В Черногории можно не только позагорать на пляже, но и получить заряд бодрости, здоровья и гармонии: спросом пользуются 7 или 10-дневные детокс-и ретрит-туры.
Считается, что такая продолжительность отдыха - оптимальная для того, чтобы "перезагрузить" тело и мысли, почувствовать себя обновленным и даже избавиться от лишних килограммов.
К слову, Черногория - страна, которая в этом году для возвращения туристов разработала разнообразные бонусы. Например, здесь предлагают бесплатно пройти ПЦР-тест, если он нужен для возвращения домой после отпуска.
Какие возможности для релакс-туров есть у Черногории - в материале РБК-Украина.
В Черногории есть различные компании, которые специализируются на таком виде отдыха. Как правило, программы разрабатываются под каждого гостя индивидуально. В итоге турист получает свою собственную комбинацию индивидуальной диеты, ежедневного 60-минутного массажа и занятий по йоге.
Подобные опции отдыха от разных туркомпаний могут отличаться, но в основном в ретрит-туры входят:
Фото: Детокс-отдых обычно включает разработку индивидуального питания (unsplash.com/alina-karpenko)
Главное перед поездкой проконсультироваться с врачом, а потом можно подбирать типы отдыха и дополнительных опций по собственному вкусу.
Большинство таких туров предлагаются в популярных курортных городах страны. Например, в Которе и Будве, говорит РБК-Украина Юлия Мельник - украинка, которая живет в Черногории.
"Сегодня Котор и Будва предлагают идеальную комбинацию для отдыха. Сбалансированная программа для улучшения самочувствия, похудения и очищения организма вместе с размеренным отдыхом на лучших пляжах Черногории - Плоче и Морген. Я считаю, что это лучший рецепт для расслабленного отпуска", — рассказывает она.
В таких поездках есть и экскурсии и обзор интересных мест страны. Самые популярные - те, которые находятся на побережье.
Разработка типа питания. Этим занимается нутрициолог. Как правило, он подбирает диету индивидуально.
Массаж. В подобных турах он является обязательным "инструментом" оздоровления. Массажная терапия помогает гармонизировать гормональный фон, улучшает иммунитет, регулирует кровяное давление, уменьшает боль и напряжение в мышцах, а также устраняет беспокойство, пищевые расстройства, головные боли и бессонницу.
Фото: Релакс-туры включают и занятия йогой (unsplash.com/simon-rae)
Иога. Считается, что это тоже эффективный "детокс" на физическом и эмоциональном уровне. Как минимум она помогает тонизировать организм и избавиться от негативных мыслей, к чему как раз и стремятся во время отдыха. В детокс-турах занятия йогой проходят по меньшей мере раз в день.
Дополнительный "бонус" - то, что такие программы обычно проходят в уютных отелях на берегу живописного Адриатического моря или Которского залива, который считается одним из самых красивых в мире.
Мы подобрали несколько примеров детокс и релакс-туров в Черногории от разных компаний.
7 дней - от 1350 евро в Будве/Баре. В стоимость тура входят йога, детокс, массаж, экскурсии, проживание, трансферы.
10 дней - от 1650 евро в Будве/Баре. В цену программы также включены детокс, массаж, экскурсии, проживание и трансферы.
Находясь в детокс-туре в Черногории, стоит обязательно посмотреть местную архитектуру.
Например, по-настоящему уникален Старый город Котор. Здесь обязательно нужно подняться на крепостные стены. Это будет хорошим физическим упражнением, а затем подарит вознаграждение - невероятный вид на Старый город и красоту Которской бухты.
Не менее захватывающие виды откроются со смотровой площадки парка Ловчен. Эта точка считается одной из лучших смотровых площадок Черногории.
А сам Которский залив внесен в список ЮНЕСКО и состоит из нескольких заливов и каналов. Именно в глубине бухты и появились первые поселения, которые затем стали основой города Котор.
Фото: Вид на Которскую бухту с крепостных стен (unsplash.com/sergei-solovev)
Живописные скалы и вода невероятного кобальтового цвета делают это место уникальным, похожим одновременно и на каньон, и фьорд. К слову, в Которе есть музей кошек. Да, у этих животных - особый статус в городе, а на их содержание идут все средства с входных билетов.
В Цетине, древней столице Черногории, стоит посетить музей короля Николы и монастырь Цетине. Здесь стоит также насладиться дегустацией блюд в маленькой деревне Негиши и вернуться, полными сил, по залитому солнцем серпантину.
А как же без прогулки на лодочке в одном из самых красивых мест Черногории - Скадарском озере. Здесь вы услышите интересные истории об островке и крепостях, таких как Грможур, Лесендро и Старчево, а вокруг вас будут очаровательные виды на бухты и фьорды, которыми славится Скадарское озеро.
Если вы любитель активный отдых, то для вас охотно организуют что-то интересное. К примеру, дайвинг в заливе или рафтинг в каньоне реки Тара.
Фото: Мост Джурджевича - железобетонный мост через реку Тара на севере в Черногории (wikimedia.org)
Именно там находится известный мост Джурджевича, высота которого достигает 172 метров. На момент окончания строительства в 1940 году, он был самым высоким в Европе. Прогулка по каньону действительно захватывает дух!
Кроме того, в Черногории совсем нет проблем с организацией прогулки на яхте, рыбалки или ужина с морепродуктами только для вас с видом на закат.
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