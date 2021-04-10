Без пляжей и сафари: что ждет туристов на отдыхе в "другой" Кении

Многие туристы привыкли к Кении с белоснежными пляжами Диане и традиционными сафари в парке Масаи Мара, где наблюдают за Большой миграцией антилоп гну и зебр. Или же в Амбосели, где можно увидеть слонов на фоне Килиманджаро. А еще - к фотогеничным людям в красных накидках из племени масаи, которые обучились особенностям туристической индустрии не хуже продавцов сувениров возле египетских пирамид.

Все это - действительно замечательный опыт и впечатления, которые остаются на всю жизнь. Но существует и "другая" Кения - приключенческая и захватывающая, манящая африканской неизвестностью.

Поискать необычных животных на сафари в малоизвестных парках и резерватах, заглянуть к настоящим африканским племенам, увидеть последних северных белых носорогов, прогуляться по узким улочкам средневековых городов - это все Кения, о которой мало слышали туристы.

Отель охраняют с автоматами: действительно ли Найроби - криминальный город

Любая страна начинается со столицы. Кения - не исключение. О Найроби приходилось читать разное. О том, что город считается "криминальной столицей" Африки, белым желательно не передвигаться по городу даже днем, что здесь злые полицейские, которые не дают туристам фотографировать. А традиционное приветствие местных к мзунгу (так в Восточной Африке называют белого человека) звучит не иначе, как "Give me MY money!".

Один из украинских блогов о туризме и вовсе отнес Кению к самым опасным стран мира, а о столице писалось, что "на улицах столицы страны Найроби очень редко встретишь улыбающиеся лица", ведь "большая часть населения страны живет за чертой бедности".

Фото: Столица Найроби, Кения (wikipedia.org)

А так о Найроби пишет украинская Википедия: "Преступность в городе все более возрастает, и сейчас Найроби - один из самых опасных городов. В 2001 году комиссия ООН присвоила городу "статус С", причислив его к самым преступным городам мира. Был отмечен высокий уровень вооруженных грабителей, разбойников и угонщиков машин".

Так ли это, мы решили проверить, остановившись в Найроби на три ночи. Мы забронировали отель в районе, который считается опасным - на восток от Мои Авеню. Это район стихийной уличной торговли и дислокации городских и междугородных "матату" - маленьких неудобных маршруток. Когда мы подъехали к отелю, то увидели, что вход в него находится за железной решеткой, и его охраняет солдат с автоматом. Приехали!

С утра мы осторожно вышли из отеля и пошли гулять по городу. Через пару часов стало понятно, что все эти страшилки по Найроби - неправда. В этот день мы прошли пешком по Найроби более 20 километров, а ночью даже попытались прогуляться по тому самому "криминальному" району, в котором жили.

Нас не то что никто не трогал: мы даже не ощутили на себе никакого недружественного взгляда. Гуляли где хотели, делали что хотели. Единственное - несколько раз нас доставали нищие, которые выпрашивали деньги. Но для столиц это норма. Здесь их не больше, чем в Париже или Брюсселе.

Небоскребы, ратуши и соборы: мало что напоминало об Африке

Когда мы поднялись на крышу одного из самых высоких небоскребов Kenyatta International Conference Centre, то увидели под собой современный мегаполис, напоминающий уменьшенную копию Нью-Йорка, Гонконга или Сингапура.

Фото: Центральный парк в Найроби (wikipedia.org)

Центральный деловой район застроен небоскребами и правительственными зданиями. Здесь чисто и опрятно. Мало что напоминало о том, что мы - в Африке. Возле парламента увидели ратушу - наследие колониальных времен. Рядом - огромный кафедральный собор, куда в воскресенье утром идут сотни улыбающихся людей в национальной одежде.

Прогулявшись среди небоскребов Найроби, можно отдохнуть в городских парках Ухуру (Независимости) и Сentral Park. Отсюда открывается очень красивый вид на деловой район с небоскребами и башнями правительственных зданий. А еще - посетить железнодорожный музей возле вокзала, где собрано много интересных экспонатов: паровозы с разных железных дорог Африки, пассажирские и товарные вагоны разных времен.

Но опасные районы в Найроби действительно есть. Это, прежде всего, огромные дебри Кибер, где проживает свыше 170 тыс жителей. Прогуляться там интересно и познавательно. Но делать это можно только в сопровождении местного гида. Тогда вас никто не будет трогать.

Английская усадьба с дворцом и приют для слонят

В южных пригородах Найроби, Карен и Лангата, - много туристических развлечений, на которые можно потратить целый день. На усадьбе жирафов можно пообщаться, погладить и покормить жирафов Ротшильда.

На территории старой английской усадьбы с шикарным дворцом их проживает около 300 особей. И конечно, можно сделать селфи с этими милыми животными. Совсем неподалеку - приют слонят Дэвида Шелдрика, где вы можете посмотреть, как кормят из бутылочек и воспитывают маленьких слонят, наблюдать за их игрой.

Фото: На усадьбе жирафов можно пообщаться, погладить и покормить жирафов Ротшильда (Андрей Бондаренко)

Район Карен назван в честь датской писательницы Карен Бликсен, известной нам из киноленты "Out of Africa". Можно заглянуть в ее музей - бывшую ферму, где Карен жила с 1917 по 1931 год.

А еще стоит посетить музей под открытым небом: Bomas of Kenya, который напомнит нам наш музей народной архитектуры и быта в Пирогово. В музее воссозданы поселения нескольких десятков кенийских этносов в виде традиционных домиков и дворов. А по выходным проводятся перфомансы с кенийскими национальными танцами и пением.

Кения, которую не видели большинство туристов

Мы отправляемся на север от столицы в сторону горы Кения, чтобы увидеть Кению, о которой неизвестно большинству туристов. Сделать это можно на арендованном джипе с гидом-водителем, или заказав многодневный тур у одного из туроператоров в Найроби.

Гору Кения будет видно из многих мест нашего путешествия в ясную погоду. Кения - самая высокая гора страны вісотой в 5199 метров. По желанию, на нее можно подняться. Но на восхождение уйдет от 3 до 5 дней, а стоимость начинается от 1500$ на человека.

Фото: Гора Кения, которую видно из многих мест в ясную погоду (Андрей Бондаренко)

По дороге обязательно остановитесь на экваторе, чтобы сделать символические фото. Первая наша остановка - на ранчо Солио. Это - частная заповедная территория, расположенная у подножия горы Кения. Заповедник известен тем, что здесь проживают черные носороги. И их здесь гарантированно можно увидеть во время сафари или пешей прогулки.

Не так давно здесь было создано специальное ранчо для носорогов, которых привозят сюда даже из других регионов, чтобы охранять. Solio Game Reserve получил международные награды за свою программу разведения носорогов, которая считается самой успешной в мире.

Фото: Ранчо Солио - частная заповедная территория, где в свободных условиях живут носороги. На фото - белый носорог (Андрей Бондаренко)

Следующая остановка - парк Ол-Паджета, где мы продолжим знакомство с носорогами. В парке под особой защитой и охраной находятся два последних белых северных носорога.

В 2018 году их было три, но последний самец по имени Судан умер, оставив двух потомков женского пола - дочь Наджин и внучка Фату. Сегодня генетики работают над тем, чтобы хотя бы искусственным путем возродить популяцию северного белого носорога.

Ежедневно в 10 и 15 часов все желающие могут посмотреть на Наджин и Фату. И, кроме того, увидеть белых южных носорогов, черных носорогов и других африканских животных.

Удовольствие - не из дешевых: 60 долларов с человека. Также в Ол-Паджена есть возможность покормить самого известного его жителя - слепого носорога Бараку и пообедать в кафе, где вокруг будут прыгать обезьяны-колобуси.

Фото: Парк Ол-Паджета - одно из немногих мест, где можно побывать на ночном сафари (wikipedia.org)

Парк Ол-Паджета может похвастаться не только носорогами. Далеко не каждый парки в Кении предоставляет возможность поехать на ночное сафари. А в Ол-Паджета это можно сделать.

Ночью в саванне все меняется: животные, которые днем спят, выходят на поиск пищи. А с ними на охоту выходят хищники.

С помощью мощного прожектора и опытного гида есть высокая вероятность увидеть львов, леопардов, зорил, вухатик лисиц, каракалов, белохвостых мангустов и даже трубкозубов. Стоимость такого сафари начинается от 50$ человека. Ночное сафари длится 2 часа.

Фото: В заповеднике можно побывать на специальном сафари по отстеливанию львов (Андрей Бондаренко)

В этом заповеднике - наибольшая плотность хищников во всей Кении. Поэтому, помимо ночного сафари и наблюдение за носорогами, в Ол-Паджета стоит поехать на специальное сафари по отслеживанию львов, которое проводят опытные рейнджеры.

Заповедный парк Самбуру: одна из самых колоритных локаций Африки

А мы двигаемся далее, на север в сторону национального парка Самбуру. По дороге туда стоит заехать в лес Нгаре Ндаре, чтобы пройтись по подвесному мостику высотой 12 метров и длиной 450 метров над кронами деревьев.

Предупреждаю, будет немного страшновато! Зато, сойдя с моста, окажетесь на деревянной площадке, с которой открывается вид на реку, куда часто приходят слоны на водопой. И не забудьте сделать небольшой трек к водопадам с бирюзовой водой!

Фото: Подвесной мостик высотой в 12 метров и 450 метров в длину в лесу Нгаре Ндаре (Андрей Бондаренко)

Когда въезжаешь в заповедник Самбуру, кажется, что перед тобой расстелили удивительный медный ковер с несимметричным зеленым рисунком. Это виднеются среди красных почв вулканических лавовых равнин рощи акаций и островки пожелтевшей травы.

Самбуру - одно из самых жарких мест в Африке. Здесь довольно засушливый климат. Вместе с ним особый ландшафт создал яркую африканскую экосистему.

Благодаря этому Самбуру - это единственное место в Кении, где мы можем наблюдать за такими редкими животными, как сетчатый жираф и геренук (жирафова газель), пустынная зебра-греви и сомалийский страус с синей шеей. Кроме этих редких видов, здесь обитают слоны, львы, леопарды, буйволы, антилопы, носороги, зебры, бегемоты, крокодилы, бородавники, импалы, газели, гепарды, гиены, бабуины.

Фото: Самбуру - заповедник и одновременно одно из самых жарких мест всей Африки (wikipedia.org)

Самбуру - дом для большого количества птиц: шулик, орлов, цапель, пеликанов, сов, дятлов, зимородков, грифов, сомалийских страусов и хищных цесарок.

Лучшее место для наблюдения за животными - берег реки Браун. Река, часто единственное место, куда приходят на водопой животные даже из самых отдаленных уголков парка. И, естественно, берега водоемов - самое привлекательное место для охоты крупных кошачьих хищников - львов и леопардов.

На территории и в окрестностях парка живет племя кочевников-скотоводов Самбуру. Они не такие открытые, как, например, Масаи. Но их культура, уклад жизни и особенно танцы оставят у вас незабываемые впечатления. Представители племени Самбуру до сих пор сохраняют традиционные верования и ходят лечиться к шаманам.

Женщин Самбуру можно узнать по большому количеству разноцветных бус на шее. Женщины часто ходят с открытым верхом, но с недавних пор начали прикрываться тканями с ярким орнаментом. На бедрах женщины носят кожаные фартуки. И если женщины Самбуру бреют головы, то мужчины, наоборот, собирают их в косы и красят охрой.

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Фото: Женщин из племени Самбуру можно узнать по большому количеству разноцветных бус на шее (Андрей Бондаренко)

Назад в Найроби лучше вернуться другой дорогой, через национальные парки озеро Накуру и Найваша, а по дороге заехать на водопады Томсона, которые находятся возле поселения Ньяхуруру по дороге с Ол-Педжера к Найваши.

В Национальный парк Накуру раньше ездили смотреть на фламинго. Но сейчас их там довольно мало, ведь большинство из них переместилась на озеро Богория. В Накуру много носорогов, но после парков Ол-Паджете и Солио смотреть на них будет уже не так интересно. Поэтому смело направляемся к озеру Найваша.

О нем я расскажу в своей следующей публикации.

Напомним, ранее мы подготовили готовый маршрут по "другой" Турции для погружения в местную культуру.

Также предлагаем почитать про необычный и опасный остров-вулкан, который посетил путешественник Вадим Ивлев.