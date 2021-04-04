Колорит юга: готовый маршрут по Турции для погружения в местную культуру

Древний регион Месопотамия, где стоит побывать хотя бы раз

Путешествие в Месопотамию - увлекательное приключение, которое позволит открыть для себя необычную сторону Турции без пляжных курортов и давно привычных активностей.

Это богатейший историческим наследием регион, о котором я уже рассказывала в предыдущих публикациях. В частности, рассказывала о городе Газиантеп, который считают гастростолицей страны.

В новой колонке продолжаю знакомить вас с местами, которые рекомендую посетить в этом колоритном регионе на юго-востоке Турции.

Мардин и Диярбакыр - города Великого шелкового пути

Город Диярбакыр получилось посетить практически транзитом, где у меня было всего несколько часов на прогулку. Но я успела пройти вдоль оборонной стены города, за которой находится старый город с мечетью и рынком.

Раньше город стоял на Великом шелковом пути, поэтому набеги врагов здесь были постоянными. Чтобы защитить город, его укрепили с помощью оборонной стены.

Фото: Фото: Торговые ряды и уличные кафе в Диярбакыре (из личного архива)

В Диярбакыре темп жизни - медленнее, чем в городе Шанлыурфа, который я тоже посетила в Месопотамии. Но общее для всех городов - то, что перед главной мечетью во время намаза всегда собираются правоверные мусульмане.

А вот город Мардин расположен на скале, и чтобы к нему добраться, пришлось проехать горный серпантин. На пути к городу мы заехали к католическому монастырю. В этом регионе делают знаменитое ассирийское вино, и купить его можно прямо в монастыре.

Фото: Аутентичная турецкая посуда (из личного архива)

Фото: Католический монастырь на пути к городу Мардин

Несмотря на то, что Месопотамия – регион преимущественно мусульман, здесь мирно уживаются и католики, и армяне со своей верой.

Город Мардин расположен на высокой скале и окружен оборонной крепостью, внутри которой царит неимоверный колорит. Вдоль главной улицы расположены магазины с сухофруктами, ювелирные лавки и магазины одежды. Несмотря на то, что тогда был поздний вечер, все магазины были открыты, а продавцы приглашали купить их товар.

Фото: Мардин окружен оборонной крепостью

Я зашла в лавку с кофе и орехами. Пока я рассматривала товары, меня любезно угостили фисташковым кофе.

Было ощущение, что покупатель здесь - превыше всего. Я не успела оглянуться, как меня угостили лукумом, орехами и местным деликатесом – синим миндалем. После дегустаций я ушла с полным пакетом вкусностей.

Фото: Мардин расположен на скале: к нему добираются по горному серпантину

В этом городе особые ювелирные изделия – они выполнены по канонам древнейшего мардинского плетения. Это тонкая работа, и сами украшения - уникальны. Рекомендую порассматривать их поближе.

Фото: Особое мардинское плетение местных ювелирных изделий

Сам Мардин мне напоминает сказку "1000 и 1 ночь": он весь построен, словно город сотен лестниц и закоулков. Здесь можно раствориться в толпе или, наоборот, скрыться от нее.

Я нашла кафе на самой высокой точке города и с высоты птичьего полета с чашечкой турецкого чая наблюдала за городом, которому более 4500 лет. Здесь я нашла покой!

Немрут-Даг и Халфети – чудо света

Халфети – город-призрак на библейской реке Евфрат. Для строительства дамбы Ататюрка было принято решение затопить город. Всех жителей в течение месяца переселили, а сам город остался под водой.

Есть два варианта посещения города – полюбоваться панорамой над затопленным городом из панорамной точки или покататься на кораблике над городом.

Фото: Большая часть города Халфети была затоплена, чтобы создать греблю на Евфрате. А новый город отстроили на месте села Караотлак (uk.wikipedia.org)

Фото: Пейзажи Халфети (из личного архива)

Я выбрала оба варианта. И не пожалела, что прокатилась на кораблике. Когда подает солнечный свет, то видно крыши домов. От города сейчас остался торчащий над водой минарет:

Фото: Минарет, который после затопления города Халфети виднеется из воды

С прогулки мы возвращались после заката, и я успела сделать красивое фото хорошо сохранившейся крепости Румели Хисар.

Фото: Немрут-Даг - гора на юго-востоке Турции высотой в 2150 метров над уровнем моря

Фото: Местные дети

Далее мой путь следовал на гору Немрут-Даг. Поскольку основная трасса была закрыта, нам пришлось ехать в объезд по горному серпантину. Я путешественница бывалая, поэтому радовалась красивым видам.

Но если вы чувствительны к такой дороге, то подготовьтесь заранее.

Дорога по горному серпантину сложная, но во всем есть "плюс". Именно она приводит на вершину, и практически не нужно подниматься наверх по ступенькам. Так что трудно в начале, но легко в конце.

Фото: Здесь находится армянская царская гробница правителя Антиоха I Коммагенского, построенная в 62 году до нашей эры и украшена каменными статуями

В Месопотамии одним из выдающихся царей был Антиох. Все цари в древности отличались тем, что правили так, будто они боги. Но Антиох пошел дальше: он приказал похоронить его так, чтоб солнце вставало и садилось у его ног.

Его пожелание было исполнено. На вершине горы Немрут-Даг сейчас стоит мавзолей этого царя. Сооружение украшают мистические фигуры. К сожалению, после землетрясения некоторые статуи упали. Но они по-прежнему стоят здесь и охраняют царя. Как он и завещал.

Фото: Лучшее время для посещения горы Немрут-Даг - закаты и рассветы

Лучшее время для посещения – рассвет или закат. В это время открывается панорама окрестностей на 360 градусов.

Я посещала гору на закате, и еще раз вернусь, чтоб встретить там рассвет.

Вместо тысячи слов об этом месте посмотрите фото этого мистического места

Харран: город, выжженный солнцем

Это один из древнейших городов в мире. Его название буквально переводится как "место, выжженное солнцем". И не удивительно: летом температура воздуха в этой местности поднимается до +50 градусов. Поэтому в Харране строили дома с уникальной конусообразной крышей. Именно под такой крышей летом в помещении не так жарко.

К слову, в этом регионе есть скорпионы. И чтоб они не проникали внутрь дома, кладут возле жилых помещений овечью шерсть. Поскольку овцы едят скорпионов, то последние, чуя их запах, не подходят близко.

Фото: Дома в Харране из-за высоких температур воздуха сооружали с крышей особой конусной формы (из личного архива)

Дом украшен синими колесами. Местные верят, что синий цвет тоже отпугивает скорпионов.

Сейчас в этих домах никто не живет: они сохранились как ценный исторический объект.

Местные жители предлагают примерку традиционных платьев региона и фотосессию на фоне живописных домов. Мне такая идея нравится: сразу будто проникаешь в быт здешних народов.

Фото: Примерка традиционных платьев региона и фотосессия на фоне живописных домов - возможность погрузиться в местный колорит (из личного архива)

Пока я примеряла платье, на улице поднялся настоящий скандал. Оказывается, местные ассирийские женщины – ведуньи. Они до сих пор верят в "назар" (сглаз) и проклятие. В каждой семье женщины плетут веночки из нута. И когда случается "назар", то венок сжигают с молитвой. Местные считают, что так отводится "назар".

Во время прогулки девушка из нашей группы ощутила на себе "назар". Через десять минут к нам пришла главная знахарка поселения. В руке у нее был нутовый венок, который она сжигала с молитвами над костром.

Фото: Местные ассирийские женщины – ведуньи до сих пор верят в сглаз (из личного архива)

Для туристов это забавное приключение, поскольку для наших широт подобные вещи не обыденны. Но на этот счет я могу сказать только одно: если вам удастся побывать здесь, загляните в глаза ассирийских женщин. Вы сразу почувствуете, насколько они энергетически сильнее нас.

Напомним, ранее мы писали, что из-за новых правил въезда цены на туры в Турцию в апреле резко снизились.

Также мы сообщали, что надо знать о путешествии с ребенком за границу и какие документы надо собрать для такой поездки.