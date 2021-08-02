Платные тесты и спецпропуски в рестораны: в курортной стране резко ужесточили правила для туристов

На Кипре с 1 августа изменились правила для туристов. Те, кто не вакцинирован и не переболел, должны будут делать тесты на коронавирус после 7 дней пребывания в стране. Об этом заявил министр здравоохранения Михалис Хаджипантелас, сообщает Sigmalive.

От требования регулярно тестироваться на коронавирус освободят путешественников, которые предъявят документы о вакцинации или выздоровлении. Впрочем, для поездки на курорты Кипра подходят не все вакцины, которыми прививают украинцев.

Новые требования: тесты - платные

Невакцинированным туристам, как и раньше, перед поездкой необходимо будет сдать ПЦР-тест за 72 часа до поездки на Кипр. Повторный – в аэропорту Пафоса или Ларнаки за свой счет (до 30 евро).

Фото: Улицы на Кипре (pixabay.com)

Иностранцы, въезжающие в республику через официальные ворота, должны пройти ПЦР или экспресс-тест на антигены с 7-го дня с даты прибытия и после этого.

Исключение – для владельцев свидетельства о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 в течение последних 180 дней.

Первые 7 дней туристы по-прежнему должны пользоваться пропуском безопасности SafePass (CyprusFlightPass), если они посещают места скопления людей, кроме пляжей, парков или маленьких магазинов. После этого им придется каждых 72 часа сдавать тесты за свой счет – ПЦР или на антиген, чтобы посетить рестораны, торговые центры, отели, клубы. Цена вопроса – около 30 евро.

Фото: Курорт на Кипре (unsplash.com/hert niks)

Если после 7 дней пребывания в стране не посещать места, где нужен SafePass, то и регулярные тесты путешественнику не нужны, объясняет издание evropakipr.com.

От контроля освобождены также дети до 12 лет. Список лабораторий, где туристы смогут сделать тесты – на сайте Cyprus Flight Pass. Ответы касательно новых правил, которые будут действовать на Кипре для граждан до 31 августа, можно почитать на правительственном сайте.

Какие вакцины признают на Кипре

По данным украинского МИД, без дополнительных тестов на Кипр могут путешествовать пассажиры, имеющие действующий сертификат международного образца, выданный органами государственной власти Украины.

Перед поездкой копию сертификата о прививках на английском языке нужно загрузить на платформе Cyprus Flight Pass за 48 часов до вылета, а также указать данные о вакцинации.

Фото: Виды на Кипре (unsplash.com/miriam eh)

Если турист получил комбинацию различных типов вышеуказанных вакцин (например, 1-я доза Vaxzevria (AstraZeneca) и вторая доза - Pfizer-BioNTech), на этапе заполнения заявки следует внести информацию о второй вакцине. При этом должны быть соблюдены все необходимые дозы и временные рамки вакцины.

Вакцины, которые признаются кипрской стороной:

- Janssen/Johnson & Johnson Vaccine,

- Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca),

- Pfizer-BioNTech Vaccine,

- Moderna Vaccine,

- Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine,

- Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine,

- Sinovac (CoronaVac) Vaccine.

Отмечается, что по состоянию на 26 июля 2021 года вакцина Covishield не входила в перечень вакцин, позволяющих путешествовать на Кипр без ПЦР-теста.

Напомним, на курортах Греции, Турции, Албании и Италии продолжаются масштабные пожары.

Тем временем отели Египта закрывают после тайных проверок ревизоров.