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"Ukraine" в небе Норвегии. Пилот вертолета удивил соцсети поступком в поддержку Украины

Автор: Евгения Тугушева

Airbus Helicopters H135 написал слово Ukraine в воздушном пространстве страны

Вертолет авиакомпании Airbus Helicopters H135 пролетел над Норвегией с помощью траектории своего полета пилот самолета написал слово Ukraine в поддержку Украины.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пост Ukraine UA в Facebook и данные сайта Flightradar24.com.

Украина закрыла свое воздушное пространство для гражданских рейсов после вторжения России.

Напомним, ранее мы писали, что пилот самолета написал слово "Relax" в небе у границы с Украиной.

Также мы писали, какие страны закрывают небо для российских самолетов.

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