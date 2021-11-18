Пещеры, фьорды и пляжи: в Украине создали уникальный маршрут по колоритным ландшафтам Подолья

Туристическим магнитом Подолья решили сделать уникальные природные ландшафты и историю мест. На днях на Хмельнитчине презентовали туристический путеводитель "Terra Podolica" для самостоятельных и групповых путешествий.

Маршруты по Приднестровскому Подолью направлены на изучение природы края и включают живописные ландшафты, палеонтологические локации, а также архитектурные достопримечательности, сообщает издание ye.ua.

Отмечается, что проект создан с целью сделать Подолье узнаваемым туристическим брендом.

Какие локации советуют увидеть в Хмельницкой области – в материале РБК-Украина.

Релакс-туры и экстрим. Как узнать больше о природе Подолья

Путеводитель по самым ярким локациям Подолья уже доступен на сайте проекта "Terra Podolica".

"Путеводитель знакомит гостей Приднестровского Подолья с главными геологическими объектами, раскрывающими содержание регионального ландшафта. Предложенные маршруты позволяют популярным, познавательным, релаксационным или экстремальным способом исследовать конкретные геологические объекты и почувствовать уникальный колорит локации", - говорится на сайте.

Фото: Маршрут по реке Тарнава (terrapodolica.com)

Маршрут разработан для знакомства с природой и включает:

водные прогулки;

исторические экскурсии;

посещения замков;

исследования пещер;

палеотуры.

Для искателей приключений и любителей активного отдыха на природе разработаны пешие, водные и велосипедные маршруты, семейные экспедиции.

Выбрать локации для самостоятельных поездок можно также на интерактивной карте проекта – там нанесены замки, музеи, кемпинги, пляжи, природные достопримечательности, (например, скалы и пещеры), водные объекты – реки и водопады, а также отели и гастролокации.

Песчаные карьеры и Товтры. Какие необычные локации включили в путеводитель

Путешественникам предлагают увидеть уникальные живописные локации, изучить их происхождение. Например, посещая ландшафты Серета в среднем течении во время палеотура "Коварные Сарматские пляжи" стоит увидеть песчаные карьеры у подножия горы-урочища Бубновка, которые были выкопными пляжами на берегу моря, которое находилось на этой территории 6-8 миллионов лет назад.

Фото: Товтры и уникальные растения - особенность региона (terrapodolica.com)

"Если же обратить внимание на песчаниковые глыбы на отвалах, то на отрезанной поверхности можно заметить многочисленные обломки морских ежей рода Скутелла с характерным пятилучевым узором, ракушки устриц, глицимерисов, турител и жемчужин", - описывают один из маршрутов на странице проекта.

Еще одна неповторимая локация Вербецкие Товтры (скалистая гряда, которая раньше была морским рифом) возле села Вербка. Это место с заповедными растениями: сон большой, ковыль волосистый и лещица днестровская. Впрочем, в путеводителе предлагают посетить и другие товтры региона.

Путешественникам понравится лабиринты с гипсовыми кристаллами в пещере Атлантида, скалистые обрывы, заповедные леса и захватывающи виды на Днестр.

Например, в путеводителе предлагают акватур "Тернавские фьорды". Он начинается со смотровой площадки у костела Девы Марии в селе Китайгород. Там открывается обзор на подтопленную водохранилищем части реки Тернавы, похожей на скандинавский фьорд.

Фото: "Скандинавские" пейзажи на Подолье (terrapodolica.com)

За костелом есть руины дворца Потоцких, которые можно осмотреть. Далее – пеший маршрут, водохранилище и леса, вид на 40-метровую Врублевецкую скалу. А из устья Тарнавы откроется грандиозный вид на долину Днестра с Шишковыми холмами товтр.

Напомним, по пути в Буковель теперь можно увидеть архитектурные локации, связанные с легендарным скульптором.

Также для украинских туристов впервые начали проводить ретро-туры на узкоколейках.