Первые поезда в Европу: в какие страны украинцы могут отправиться по железной дороге этой осенью

Поездки в Европу становятся более доступными для украинцев после открытия границ и массовой вакцинации. Уже в пять стран из Украины можно поехать поездом, сообщили в "Укрзализныце".

На днях в Польшу отправился первый поезд после пандемии – скоростной "Интерсити+" Киев-Перемышль. Билеты на него начали продавать с 1 октября, а первый рейс состоялся 10 октября.

Также уже можно путешествовать по железной дороге в Словакию, Венгрию, Австрию и Молдову.

Как можно путешествовать в соседние страны поездом – в материале РБК-Украина.

Польша: скоростным поездом за 7 часов

Если раньше из Украины в Польшу отправлялись 5 поездов, то с 15 марта 2020 года железнодорожное сообщение между странами было приостановлено из-за пандемии.

Фото: Архитектура в Перемышле (unsplash.com/kseniia-rastvorova)

С 9 сентября Польша разрешила въезд нашим путешественникам с любой целью поездки. Без карантина смогут приезжать граждане:

- которые получили полный курс вакцинации препаратами, зарегистрированными в ЕС (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson – сертификаты должны будут оформлены на английском или польском языке).

- те, кто переболел СOVID-19 и предоставит документ об этом.

Невакцинированные украинцы должны отправиться на самоизоляцию до 10 дней. Сократить срок можно, сдав ПЦР-тест после 7 дней пребывания.

Теперь в Перемышль, один из древнейших городов Польши в 12 км от границы с Украиной, можно отправиться скоростным поездом из Киева.

Сколько стоит билет на поезд: от 1043 гривен – длительность в пути 7 часов 33 минуты (Киев-Коротень-Подзамче-Львов-Перемышль), и от 1137 гривен – длительность в пути 9 часов 16 минут (Киев-Винница-Хмельницкий-Тернополь-Львов- Перемышль).

Молдова: подходят все справки о здоровье

Молдова открыла границы еще в мае, а украинские сертификаты вакцинации признала в числе первых государств – с 10 июня. В том же месяце украинские туроператоры набирали группы туристов в экскурсионные туры в Молдову – на лавандовые поли и винодельческие локации.

Фото: Бендерский замок в Молдове (unsplash.com/yuriy-vinnicov)

Согласно последним данным на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua, при въезде в Республику Молдова необходимо предъявлять: негативный результат ПЦР-теста, действительный не больше 72 часов до поездки или экспресс-тест на COVID, за 48 часов.

Также принимаются справки о выздоровлении (15-180 дней). Без тестов могут въезжать вакцинированные путешественники - Венгрия признает все вакцины. Без справки об отсутствии COVID придется отправиться на 14-дневную самоизоляцию с возможностью сократить ее после сдачи теста через 7 дней. Требования не распространяются на детей до 12 лет.

В столицу Молдовы Кишинев из Одессы можно доехать поездом за 4 часа.

Стоимость билета: от 352 гривен (сидячее место 3 класса).

Венгрия и Австрия: до знаковых городов Европы рукой подать

Первый рейс, соединяющий Киев и города Европы Будапешт и Вену, состоялся 1 июня.

"Поезд будет курсировать ежедневно: отправляться с Центрального Киевского вокзала в 14:07, будет проходить через Будапешт (прибытие в 8:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня. В обратном направлении (со 2 июня) поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 на следующий день", - уточняли детали для пассажиров в компании.

Билеты на поезд Киев-Вена можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.

Для поездки в Венгрию с 1 августа для украинцев с биометрическим паспортом нет никаких ограничений. Исключение – путешествия воздушным транспортом. В таком случае необходим негативный результат ПЦР-теста за 72 часа или сертификат о вакцинации.

Фото: Архитектура в Будапеште (unsplash.com/kate-kasiutich)

С 1 июля для поездки в Австрию без вакцинации и карантина достаточно иметь вакцинацию одной из утвержденных вакцин: Pfizer, AstraZeneca/ Covishield, Janssen от Johnson & Johnson, mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna, Sinopharm, CoronaVac.

Если вакцинации нет, путешественники должны остаться на 10-дневном карантине, а при въезде показать:

- негативный результат ПЦР-теста за 72 часа;

- или теста на антиген за 48 часов

- справку о выздоровлении.

Также для въезда в страну без вакцинации необходима онлайн-регистрация поездки (Pre-Travel-Clearance - PTC), которую необходимо заполнить не позднее чем за 72 часа до въезда. Форма для заполнения доступна на oesterreich.gv.at, а также на entry.ptc.gv.at.

Словакия: три поезда из Западной Украины

С 1 июля возобновилось железнодорожное сообщение между Украиной и Словакией. Отправиться можно поездами: Мукачево-Кошице (ежедневный дизельный поезд) – время в дороге 3,5- 4 часа. Также до 11 декабря курсируют поезда Чоп-Кошице, Чоп-Чиерна над Тисой. Поезда формируются словацким железнодорожным оператором ZSSK.

"Таким образом, украинцы могут комфортно путешествовать в Словакию и иметь возможность добраться с пересадкой в другие страны Европейского Союза", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

Билеты на поезда можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов. Детали можно посмотреть на сайте zssk.sk.

Условия въезда в Словакию: перед поездкой необходимо зарегистрироваться на портале korona.gov.sk.

Без карантина могут путешествовать вакцинированные граждане Украины (признаются все сертифицированные вакцины) с любым сертификатом вакцинации на английском, словацком ли чешском языке. При въезде ПЦР-тесты не требуются.

Невакцинированные путешественники должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию. Ее можно прекратить, если сдать ПЦР-тест после 5 дней пребывания.

Напомним, ранее мы писали, когда Европа снова закроет границы для украинских туристов.

Также мы рассказывали, в какие страны Европы украинцы чаще всего едут в автобусные туры осенью.