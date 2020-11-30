"Номера забронированы": в гостиницах курортной страны сложно найти места для туристов

Из-за недоступности многих популярных туристических направлений в этом сезоне, украинцы активно бронируют туры в экзотические страны, которые в данный момент открыты к посещению. Популярной к новому году становится Танзания (остров Занзибар).

По данным туроператора "Join UP!", в ноябре больше всего после Египта украинские туристы бронировали отдых в Танзанию. Туров на остров Занзибар (Танзания) было больше (7%), чем в ОАЭ (4%).

РБК-Украина разбиралось, почему отдых на экзотическом острове может оказаться недоступным на запланированные даты и почему места в отелях нужно искать заранее. Фото: Популярный 3* отель на Занзибаре (booking.com)

"Самые популярные отели уже забронированы"

Эксперты туристического рынка отмечают, что этой зимой многие популярные отели на Занзибаре уже полностью забронированы. Некоторые трехзвездочные отели заполнены до апреля, сообщила в комментарии MasterTura директор "Мандарин-Турс" Наталья Кулигина.

Из-за наплыва туристов сейчас сложно найти свободные отели вплоть до нового года, говорят представители туристических компаний. Высокий спрос на Занзибар в декабре и январе подтверждает РБК-Украина Анжелика Малахай, совладелица сети турагентств "Мер-Ка-Ба".

"По состоянию на сегодняшний день в большинстве отелей Занзибара очень сложно подтвердить бронирование для туриста. Это особенно касается тех районов, где нет приливов и отливов (только в двух регионах они неярко выражены), где расположены хорошие пятизвездочные отели или отели с оптимальным соотношением "цена-качество", - отмечает эксперт.

По ее словам, агентству за последнее время пришлось переносить даты четырех бронировок из-за того, что отели заполнены полностью.

"Так происходит потому, что в Европе, несмотря на локдауны, правительство оставляет открытыми границы, и самолеты летают. Поэтому рейсы по экзотическим направлениям заполняются туристами, которые знают, как у них будет выглядеть локдаун. Я считаю, что в Украине по образцу Европы тоже не будет закрытия границ", - объясняет турпоток в Занзибар специалист.

Руководитель туристической компании советует бронировать туры уже сейчас тем туристам, которые "настроены" на отдых на Занзибаре.

Фото: Сафари в Танзании (pixabay.com)

Что привлекает туристов на Занзибаре

Директор турагентства "Пилигрим" Павел Головненко в комментарии РБК-Украина рассказал, что в Танзанию обычно едут путешественники, которые раньше отдыхали в Азии. Их привлекает не пребывание в отеле, а активный отдых и экскурсии. Например, они могут летать в национальные парки в Кении.

Киевлянка Ольга Бутенко забронировала 11-дневный тур в Танзанию27 ноября. Приобрела путевку у популярной сети туристических агентств по цене 2279 долларов на двоих в 3* отель с питанием "завтраки" с вылетом 25 декабря.

"Мы летим компанией, мой отдых обойдется чуть больше тысячи долларов. Очень устала в этом году, хоть и отдыхала в сентябре в Турции. Хочется тишины, волн океана даже с отливами, и чтобы никто не беспокоил на новый год", - рассказывает туристка.

По ее словам, приобретать дорогие экскурсии она не планирует. Ее отель находится в 40 км от Стоун Тауна (Каменного города), и поездки туда ей хватит во время отдыха.

"Говорят, что сафари дорого – около тысячи долларов за экскурсию. Зато хочу поехать посмотреть на гигантских черепах на острове Призон, можно найти экскурсию за 100 долларов за двоих", - отмечает она.

Фото: Горящие туры можно найти по цене от 785 долларов в человека (скрин РБК-Украина)

К слову, остров Занзибар относится к государству Танзания, которая в данный момент находится в "зеленой зоне" для Украины. Это значит, что после возвращения в Украину тесты и самозоляция не нужны.

Напомним, мы сранивали цены на отдых в Доминикане и Танзании в ноябре.

Также мы писали, бывает ли отдых на Занзибаре бюджетным.