Бывает ли отдых на Занзибаре бюджетным: проверяем, сколько стоят путевки на курорт

Фото: Отдых на Занзибаре (pixabay.com)

Можно ли отдохнуть на островах Индийского океана недорого

Еще одна экзотическая страна становится доступнее для пляжного отдыха украинцев этой осенью. В конце октября запускаются чартерные рейсы на островной курорт Занзибар.

С 24 октября авиакомпания SkyUp начинает полеты на остров Занзибар в Танзании. Рейсы будут выполняться дважды в неделю до конца марта 2021 года. Из-за большого расстояния (от Киева до Занзибара - 6531 км) и длительного перелета отдых на африканском курорте традиционно считается дорогим.

РБК-Украина разбиралось, насколько доступен по ценам в этом сезоне экзотический Занзибар для украинских туристов и о каких особенностях отдыха на острове стоит знать в условиях пандемии.

Фото: Пляжные отели на острове Занзибар (pixabay.com)

Как долететь в Занзибар

Регулярными рейсами на Занзибар можно добраться с авиакомпаниями МАУ, Emirates, Turkish Airlines с 2-3 пересадками через Дубай, Стамбул и Париж. Стоимость перелета от разных авиакомпаний – 16000-30000 гривен.

С 24 октября авиакомпания SkyUp начинает прямые рейсы с частотой дважды в неделю. Полеты будут осуществляться по средам и субботам. Вылет из Киева будет в 1:00, возращение из Занзибара – в 12:50. Перелет будет проходить с дозаправкой в Люксоре (Египет). Общее время полета - 9 часов 50 минут.

С 19 до 23 октября компания объявила продажу билетов на Занзибар по промотарифу 16167 гривен в обе стороны. Для бронирования по такой цене доступны билеты на даты с 18 ноября 2020 года по 29 марта 2021 года, кроме дат с 21 ноября по 11 января и на 2-21 марта 2021 года.

Фото: Песчаные пляжи на Занзибаре (pixabay.com)

Правила въезда в страну

Танзания, к которой относится остров Занзибар, не требует от туристов ПЦР-тестирования или самоизоляции. В аэропорту прибытия пассажиры должны будут подать Traveller's Surveillance Form, которую можно будет заполнить на борту самолета.

Посольство Украины в Танзании советует путешествовать со страховым полисом, который покрывает лечение COVID-19. Гражданам Украины для посещения Танзании нужна виза, которую можно оформить в аэропорту прибытия. Виза стоит 50 долларов США.

По информации портала VisitUkraine.Today, путешественники с признаками простудных заболеваний будут вынуждены пройти тщательный скрининг и, возможно, ПЦР-тест. Во время пребывания в стране все лица должны носить маски, придерживаться социальной дистанции и соблюдать правила гигиены (регулярное мытье рук).

Фото: Отели на острове Занзибар (pixabay.com)

Чем интересен Занзибар для туристов

Остров Занзибар находится в 24 километрах от африканского побережья Танзании. Он омывается со всех сторон водами Индийского океана. На Занзибар едут за тихим отдыхом на райских песчаных пляжах с лазурной водой и за интересными экскурсиями.

На Занзибаре много современных отелей, ресторанов и баров. Для туристов организовывают развлечения на воде: снорклинг, кайтсерфинг, дайвинг с обучением. А также – экскурсии на остров специй, остров-тюрьму с гигантскими черепахами, джунгли с мангровыми зарослями и обезьянами, к заливу с дельфинами, сафари-туры на материковой Танзании.

Фото: Местные жители на Занзибаре (pixabay.com)

В историческом центре Стоун Таун, который включен в список мирового наследия Юнеско, можно понаблюдать за жизнью местных людей и насладиться колониальной архитектурой, мечетями и соборами. Стоит пофотографировать туристическую "фишку" острова – разнообразные двери с шипами от слонов. В этом городе пять лет жил певец Фредди Меркьюри, и его дом превратили в отель для туристов.

Также на острове сохранились рынок и пещера рабов, которых до 1873 года было продано на острове более 600 тысяч человек. Ознакомиться с историей Занзибара можно в Музее истории и культуры, который расположен в "Доме чудес", резиденции последнего султана.

Фото: Двери - достопримечательность Стоун Тауна (pixabay.com)

Сколько стоит неделя отдых на двоих

Мы изучили путевки на недельный отдых для двоих на острове Занзибар с вылетом из Киева на даты с 24 октября по 7 ноября от ведущих туроператоров и выбрали самые низкие цены.

У туроператора "Компас" недельный отдых на двоих в 3* отеле с завтраками стоит от 1468 долларов, в 4* с питанием "все включено" – от 1932 долларов с вылетом 7 ноября.

У туроператора "JoinUp!" – семидневные туры на курорт в 3* отели с завтраками стоят от 1358 долларов, в 4* - от 1476 долларов с завтраками и от 1689 долларов с питанием "все включено" с вылетом 7 ноября. В 5* отеле неделя обойдется от 1771 долларов с завтраком и ужином, и от 1920 долларов з all inclusive.

У туроператора "Аполло-тур" – 7 ночей в 3* отеле с завтраками стоит от 1729 долларов, в 4* - от 2296 долларов с питанием "завтрак и ужин", и от 2540 долларов с питанием "все включено" с вылетом 4 ноября. Отдых в 5* отеле с завтраками и ужином обойдется от 3825 долларов с вылетом 28 октября.

Фото: Порт Стоун Тауна (pixabay.com)

Курортный отдых на Занзибаре в этом сезоне вполне может стать альтернативой традиционным путешествий в теплые азиатские страны, которые пока закрыты для туристов.

Напомним, ранее мы писали, как теперь можно лететь в ОАЭ туристам.

Также мы сообщали, бывает ли отдых на Мальдивах бюджетным.