Переименовать в свою честь. В аэропорту Хельсинки придумали необычную акцию для пассажиров

В аэропорту Хельсинки открыли обновленный Терминал 2. С 1 декабря 2021 года все пассажиры имеют возможность назвать аэропорт своим именем, пишет Аvianews.com.

"Мы верим, что аэропорты существуют прежде всего для пассажиров. Иначе что они будут представлять собой без клиентов? Мы гордимся, что стали первым аэропортом в мире, который назван в честь вас, меня, нас всех", – заявила Катя Сиберг, глава маркетинга и сервиса в компании Finavia, управляющей аэропортом Хельсинки.

Фото: Аэропорт Хельсинки-Вантаа (facebook.com/finavia)

Пассажиры могут изменить название аэропорта Хельсинки-Вантаа на свое имя. Для этого пассажиру нужно заполнить специальную форму на сайте. После этого имя туриста появится только на пару минут возле вывески названия аэропорта.

Интерактивная вывеска будет работать в течение декабря 2021 года от 6 до 18 часов.

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