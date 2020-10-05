Планы на зимний отпуск: новые рейсы, которые запустятся из Украины уже в ближайшее время

В сентябре иностранцы не могли путешествовать в Украину из-за запрета на въезд. 28 сентября постановление Кабмина, которое запрещало въезд граждан других стран на территорию Украины, утратило силу.

Ранее из-за такого запрета почти все авиалинии, которые выполняли рейсы в Украину, приостановили некоторые полеты или сократили их частоту. Отмену полетов частично объясняли тем, что во время действия запрета въезда иностранцев летать по ряду направлений стало невыгодно.

Но теперь пассажирская авиация снова получила "зеленый свет", и в расписании авиакомпаний наблюдается увеличение количества международных рейсов. Вместе с тем традиционно с 25 октября меняется расписание всех рейсов на зимний. Это влияет на направления – их закрытие либо, наоборот, открытие или увеличение количества новых направлений и полетов.

Также в начале октября Минздрав обновил список стран, входящих в "зеленую зону", куда теперь входят ОАЭ, Венгрия, Босния и Герцеговина, Монако, Чили, Катар. Среди доступных для посещения остаются также Хорватия, Турция, Египет, Болгария и Албания. В "красной" зоне сейчас находятся Черногория и Чехия.

РБК-Украина проанализировало новые направления авиакомпаний, а также то, за какую стоимость украинцам предлагают улететь за границу этой осенью и в зимний период.

Экзотические курорты

Уже несколько лет подряд экзотический вип-курорт Занзибар, что на юге африканской страны Танзания и находящийся сейчас для нас в "зеленом" списке стран, принимает чартерные самолеты с украинскими туристами, поэтому некоторым это направление уже знакомо. В частности тем, кто любит серфинг и дайвинг. За сколько можно купить билет до "тропического рая"?

Украинская авиакомпания SkyUp открыла продажу авиабилетов на это направление в формате round trip (туда – обратно). Стоимость билета варьируется от 19 311 грн без багажа, причем путешествие должно длиться 10-11 ночей. Технической остановкой на этом рейсе указан город Луксор (рейс с остановкой, без разрешения покидать борт самолета – ред.).

Фото: Пример одного из предложений перелета в Зазибар (скриншот РБК-Украина)

Кроме того, до Занзибара можно добраться стыковочными рейсами авиакомпаний Emirates и Flydubai с пересадкой в Дубаи. Билет в обе стороны стартует от 23 925 грн с багажом. Путешествие при наличии времени можно скомбинировать с экскурсией в Дубаи, поскольку это не техническая остановка.

Другой экзотический курорт премиум-класса, Катар, будет ждать туристов с Украины с 18 декабря. Прямой рейс до города Доха был перенесен с 25 октября авиалиниями Qatar Airways. Частота полетов составит четыре раза в неделю. Билет на направление от одной из лучших авиакомпаний мира по версии системы оценивания авиалиний skytrax стоит от 27 114 грн в эконом-классе с багажом.

Популярные среди украинцев пляжные курорты Объединенных Арабских Эмиратов символично открылись перед началом высокого сезона. Так, арабский бюджетный перевозчик Air Arabia возобновляет регулярные рейсы из Киева в Шарl;e уже с 25 октября. Стоимость билета стартует от 7172 грн в обе стороны без багажа.

Фото: Один из вариантов, как добраться самолетом из Украины в ОАЭ (скриншот РБК-Украина)

SkyUp также планирует полеты в ОАЭ в зимний период. Так, авиабилеты на прямой рейс "Киев–Дубай" от авиалиний стартуют от 8118 грн в две стороны без возможности провоза багажа.

Билет на прямой рейс от украинских МАУ стоит от 8 313 грн, а вот от FlyDubai - от 13 471 грн. Также турецкий перевозчик Turkish Airlines предлагает билет "Киев-Дубай" с остановкой в Стамбуле по цене от 9 923 грн с багажом. В последнем варианте есть возможность дополнительно взять экскурсию по Стамбулу.

На тропические острова Мальдивы можно добраться чартером от туроператора Kompas с конца декабря по конец января. Рейсы "Киев-Мале" будут выполняться украинскими МАУ.

Azur Air с 14 октября начинает полеты в ОАЭ, с 16 октября - в Доминикану, с 25 декабря - на Мальдивы и с 27 декабря - в Доминикану.

Фото: Если раньше на Мальдивы можно было добраться в основном только с пересадками, то скоро прямых перелетов станет больше (pixabay.com)

Обычно такие направления, как Мальдивы, турагентства предлагают сразу в пакетном туре, в который включены проживание и трансфер в отели островов. Отдельное бронирование отеля от билета может обойтись дороже, и процесс этот может длиться сложнее. Цены и наличие билетов или туров нужно уточнять непосредственно в компании.

Новые европейские направления и рейсы в Турцию

30 сентября правительство Словении разрешило въезд украинцам без прохождения карантина. Для въезда в страну будет достаточно лишь справки об отрицательном ПЦР тесте.

В связи с этим первой авиакомпанией, которая откликнулась на открытие границ, стала украинская Windrose. Новый прямой рейс "Киев–Любляна" там уже поставили в расписание начиная с 24 октября. Стоимость билета составляет от 7 524 грн с правом перевозки багажа.

Фото: Из Киева до Любляны можно долететь прямым рейсом (скриншот РБК-Украина)

Болгария для украинцев еще остается в "зеленой" зоне. Поэтому туристы могут переключиться с пляжных курортов у Черного моря на экскурсионные туры и горнолыжные курорты страны зимой.

К слову, добраться до страны можно достаточно бюджетно. Так, европейский лоукостер RyanAir предлагает билеты на прямой дневной рейс "Киев-София" от 1135 грн в обе стороны без багажа. Рейсы начнут выполнять уже с 25 октября.

Этим летом украинцы активно посещали пляжные курорты Турции возле Эгейского моря. Начиная с октября, пляжный сезон в стране идет на спад, но для туристов открываются другие курорты и места отдыха.

Так, в сказочной Каппадокии, которую узнают по цветным воздушным шарам в небе над горами, можно попасть из Львова, Киева, Харькова и Запорожья - рейсі віполняет турецкая авиакомпания Pegasus Airlines.

Билет на рейс до города Кайсери с пересадкой в Измире стоит от 3688 грн в две стороны.

Фото: В Каппадокию можно попасть рейсами сразу из нескольких городов Украины (pixabay.com)

Также до средиземноморского курорта Измир авиакомпания планирует летать всю зиму. Кроме того, зимой в Турции будут открыты различные горнолыжные курорты европейского уровня, куда также можно попасть из ближайших аэропортов.

До мегаполиса Стамбула из Украины можно добраться несколькими авиаперевозчиками. В частности, украинский SkyUp начал полетную программу в город с 25 сентября и предлагает прямой перелет из Киева в Стамбул по цене от 3581 грн в обе стороны.

Билет от украинских МАУ в Стамбул стоит от 5548 грн в обе стороны без багажа, а билет по аналогичному направлению у турецких Turkish Airlines – от 5646 грн в обе стороны в эконом-классе с багажом.

Напомним, ранее мы писали, как стоит выбирать авиаперевозчика при покупке билета.

Также предлагаем почитать, действительно ли билеты на рейсы по Украине стоят дешевле проезда в некоторых поездах.