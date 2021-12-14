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В ожидании туристов. Камбоджа упрощает правила для туристов: как попасть в страну сегодня

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 11:31
В ожидании туристов. Камбоджа упрощает правила для туристов: как попасть в страну сегодня Фото: Сиемреап, Камбоджа (unsplash.com/pou-neang)
Автор: Евгения Тугушева

В стране полностью вакцинированы почти 90% населения

Правительство Камбоджи отменило обязательное прохождение карантина для вакцинированных туристов, пишет CNNTravel.

Камбоджа была закрыта на карантин более 18 месяцев. Теперь же в стране отменили обязательное прохождение карантина для вакцинированных туристов.

Премьер-министр Хун Сен заявил, что эта политика "позволит стране полностью открыться" и что она "отражает политику других стран региона". Он также подчеркнул, что для тех, кто еще не получил прививку, будут применяться другие правила: невакцинированные путешественники все же должны пройти 14-дневный карантин.

Хун Сен также добавил, что в Камбодже вакцинировано уже более 90% населения страны, что приблизительно составляет 16 миллионов человек. Отметим, это является одним из самых высоких показателей уровня вакцинации в Азии.

В ожидании туристов. Камбоджа упрощает правила для туристов: как попасть в страну сегодняФото: Пномпень – столица Камбоджи (unsplash.com/pj-go)

Какие правила въезда в Камбоджу для иностранцев

При въезде в страну путешественники должны будут:

  • Предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до поездки;
  • Полная вакцинация одной из утвержденных вакцин (две дозы прививки);
  • Еще один ПЦР-тест по прилету.

Эти правила распространяются как на иностранных граждан, так и на местных жителей, которые прибывают в страну.

Всем иностранным гражданам, въезжающим на территорию Камбоджи, необходимо сдать ПЦР-тест с забором биоматериала не ранее, чем за 72 часа до вылета. Также привитым путешественникам необходимо сдать еще один ПЦР-тест по прилету за свой счет.

Привитым туристам нужно будет дождаться результатов дома или в забронированном номере отеля, не выходя за их пределы. После получения отрицательных результатов вакцинированные туристы смогут свободно передвигаться по территории государства без каких-либо ограничений.

Напомним, ранее мы писали, что Лаос планируют открыть для туристов.

Также ми писали, поедут ли туристы в Таиланд после открытия границ.

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