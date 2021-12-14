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В очікуванні туристів. Камбоджа спрощує правила для туристів: як потрапити до країни сьогодні

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Вівторок 14 грудня 2021 11:31
В очікуванні туристів. Камбоджа спрощує правила для туристів: як потрапити до країни сьогодні Фото: Сіємреап, Камбоджа (unsplash.com/pou-neang)
Автор: Євгенія Тугушева

У країні повністю вакциновано майже 90% населення

Уряд Камбоджі скасував обов'язкове проходження карантину для вакцинованих туристів, пише CNNTravel.

Камбоджа була закрита на карантин понад 18 місяців. Тепер у країні скасували обов'язкове проходження карантину для вакцинованих туристів.

Прем'єр-міністр Хун Сен заявив, що ця політика "дозволить країні повністю відкритися" і що вона "відбиває політику інших країн регіону". Він також підкреслив, що для тих, хто ще не отримав щеплення, застосовуватимуться інші правила: невакциновані мандрівники все ж таки мають пройти 14-денний карантин.

Хун Сен також додав, що в Камбоджі вакциновано вже понад 90% населення країни, що становить приблизно 16 мільйонів людей. Зазначимо, це є одним із найвищих показників рівня вакцинації в Азії.

В очікуванні туристів. Камбоджа спрощує правила для туристів: як потрапити до країни сьогодніФото: Пномпень — столиця Камбоджі (unsplash.com/pj-go)

Які правила в'їзду до Камбоджі для іноземців

При в'їзді в країну мандрівники повинні будуть:

  • Надати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до поїздки;
  • Повна вакцинація однієї із затверджених вакцин (дві дози щеплення);
  • Ще один ПЛР-тест із прильоту.
  • Ці правила поширюються як на іноземних громадян, так і місцевих жителів, які прибувають у країну.

Усім іноземним громадянам, які в'їжджають на територію Камбоджі, необхідно здати ПЛР-тест із забором біоматеріалу не раніше ніж за 72 години до вильоту. Також щепленим мандрівникам необхідно здати ще один ПЛР-тест прильоту за свій рахунок.

Щепленим туристам потрібно буде дочекатися результатів будинку або в заброньованому номері готелю, не виходячи за межі. Після отримання негативних результатів вакциновані туристи зможуть вільно пересуватися територією держави без жодних обмежень.

Раніше ми писали, що Лаос планують відкрити для туристів.

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