В ожидании нового сезона. Почему в ближайшее время Арабатская Стрелка может остаться без туристов
Известный курорт оказался перед выбором выживания или забытья
Летний сезон 2021 года, который оказался большим испытанием для всех курортов Азовского моря, уже стал частью истории.
Но если где-то минувшее лето было лишь одним из периодических кризисов, которые пошли на пользу общему развитию курортных зон, то в памяти жителей Арабатской Стрелки и Геническа эта страница истории оказалась самой темной.
Причем темной не только в переносном — из-за сорванного на почве комаров и медуз сезона, но и в самом прямом смысле этого слова, пишет соучредитель Ассоциации гостеприимства Генического района, Виктор Плохушко в авторской колонке для "РБК Украина".
В 2021 году сезон оказался хуже, чем в 2014-м во время оккупации Крыма
Местное облэнерго постоянными аварийными отключениями электроэнергии сыграло значительную роль в уничтожении того, что осталось от имиджа местной курортной зоны. При том, что в этот период загрузка отелей на курорте была далека от пиковых значений прошлых лет.
К слову, похожая ситуация по неизвестным причинам сложилась и в Запорожской области — Кирилловка и Бердянск так же периодически были без света в пик сезона (тоже при далеко не пиковой загрузке), но в их случае проблемы решались гораздо быстрее, хоть и принесли свою толику негатива для отдыхающих.
До сих пор многим участникам рынка трудно поверить, что в 2021 году сезон мог оказаться хуже, чем в 2014 года во время оккупации Крыма и частичной оккупации Арабатской Стрелки российскими войсками. Но если в 2014 году было понятно, что повлиять на туристический поток у бизнеса и местной власти практически не было никаких возможностей, то нынешний сезон давал шанс всем участникам процесса.
Но что же местная власть и туристический бизнес предприняли для того, чтобы не потерять лицо перед клиентом-туристом?
"В Турции все-таки было дешевле": как снижалась популярность Арабатки
Начнем с бизнеса и вернемся к сезону 2020 года. К сожалению, пугающая всех пандемия в 2020-м году одела большинству владельцев отельного бизнеса "розовые очки" своей "сверх востребованности".
При закрытых границах, неразберихе в санитарных нормах, а также спаде заболеваемости коронавирусом к лету, сколько-нибудь комфортное жилье с бассейном на Арабатской Стрелке оказались в выраженном дефиците.
Фото: В 2020 году сколько-нибудь комфортное жилье с бассейном на Арабатской Стрелке оказались в выраженном дефиците (unsplash.com/claudio-poggio)
При общении с отельерами периодически выяснялось, что к нам приехали отдыхать люди, которые никогда не отдыхали в Украине (да, и такое, оказывается, бывает!), и люди, которые отдыхали последний раз в нашей стране 7-10 лет назад. Эта категория туристов в первую очередь интересовалась сервисом, затем соответствием "картинки" на рекламном ресурсе с фактом, и лишь в последнюю очередь ценой.
В итоге к средине июля 2020 года отельеры осознали, что спрос существенно превышает предложение, и стали в большинстве своем поднимать цену (к слову, данная ситуация является типичной для всех морских курортов Украины). Но даже поднятие цены чаще всего не могло компенсировать превосходство спроса над предложением.
В связи с дефицитом жилья с соответствующим сервисом турист стойко перенес рост цен. Хотя уже тогда социальные сети закипали в сторону курортов Азовского моря с высказываниями в стиле: "…а в Турции все-таки было дешевле". И это при нарастающем количестве медуз-корнеротов в Азовском море.
У здравого человека наверное должна быть первая мысль: какой же, наверное, шок эти туристы, которые много лет не отдыхают в Украине, испытали при сравнении цены и качества на наших курортах с заграницей. Но при общении с ними выяснялись удивительные детали: сервисом эти отдыхающие обычно были довольны даже в большей степени, чем постоянные клиенты отелей Арабатской Стрелки. Многие из них были удивлены, что в родной Украине, оказывается, есть такие прекрасные пляжи, закаты, море и красивые места.
Конечно, в этот период не успевали за спросом сервисы питания и перевозок. И из-за этого некоторые гости вообще ехали обедать по рекомендации знакомых за 20-30 километров. Но в остальном обстановка была терпимой.
Эконом-сегмент оказался в кризисе еще год назад
В эконом-сегменте ситуация была совершенно противоположной. Самые дальние от моря улицы с комнатами эконом-класса в большинстве своем в 2020 году были заполнены на 10-20%. И это чаще всего тот случай, когда собственник долгие годы руководствовался девизом "сами приедут".
В тех же хозяйствах, где владелец жилья вовремя сориентировался и поработал над привлечением аудитории, ситуация выглядела лучше, но все равно никак не шла в сравнение с 2019 годом.
В результате большинство участников рынка восприняли сезон-2020 как новый виток к большей популярности курортов Азовского моря и смены "портрета потребителя" в сторону среднего класса. Вот на таких "дрожжах" Приазовье и подошло к сезону 2021-го.
Сезон-2021 разбил "розовые очки" успешного "завтра"
Почему стоило так много уделить внимания прошедшему сезону? Потому, что именно он и сформировал основные тенденции на текущий год. Да, существуют разнообразные информационные, экономические, политические и прочие факторы, влияющие на сезон, но основным фоном сложившейся ситуации в той или иной мере является прошлый год и сформированное на его основе отношение клиента к курорту.
Фото: Все приехавшие на Арабатку в 2020 году повлияли на повышение ценника. Но в 2021 году эти туристы поехали за границу (unsplash.com/suzi-kim)
За межсезонье 2020-21 годов существенно изменилась мировая конъюнктура в сегменте пляжного туриста. Многие зарубежные курорты резко снизили цены с целью хоть как-то сохранить отельное хозяйство своего региона и так далее. В итоге все те, кто приехал впервые на Арабатку в 2020 году, и повлиял на повышение ценника за проживание, чем вызвал оптимизм у части отельеров, в 2021 году снова поехал за границу.
Но ценник на курортах Азовского моря остался в большинстве своем прежним. Ориентированным на более состоятельного туриста, который в свою очередь улетел в кратно подешевевшие Турцию, Черногорию, Грецию и на другие европейские курорты.
Что в итоге?
- Май не оправдал ожиданий рынка. Погода желала лучшего, выходных хотелось бы больше, да и отдыхающих, соответственно.
- Июнь 2021 года. Чем он запомнился: отсутствием медуз, терпимым количеством комаров, средней заполняемостью условного класса "люкс" и пустующим эконом-сегментом.
- А вот июль и август уже показали, что сезон действительно провальный.
Почему так получилось? Если брать конкретно Арабатскую Стрелку (хотя в Кирилловке и Бердянске во многом была похожая ситуация), то проблема №1 – это комары.
Именно комары, а не медузы или перебои с электроэнергией. Потому что от комаров сложно оградиться, не находясь в помещении. Небольшое их количество в июне не пугало (год от года в июне комары иногда доставляют неудобства). Но такой ситуации, которая сложилась с комарами в июле-августе 2021 года на Арабатке, никто не помнит даже из старожилов. На это повлияли два фактора: обильные осадки и отсутствие своевременной реакции со стороны местной власти.
Проблема №2 – медузы. Появились они в 2019 году, и их численность росла до конца сезона 2021 года. В отличие от комаров, медузы присутствовали около берега при ветре от берега. Когда же морская волна била в берег (прибой) – медуз, конечно же, не было.
Но, к сожалению, отдыхающие в большинстве не владеют этой информацией. Они думают, что если медузы уже есть в море, то они 24 часа в сутки находятся возле берега.
Свет в гостиницах отключали, а туристы массово требовали вернуть деньги
Проблема №3 – перебои с электроэнергией. Таких "подарков" от "Херсоноблэнерго" в сезоне 2021 точно никто не ожидал.
- Первое, что следует отметить: в 2021 году на Арабатке не было пика гостей, как например, в 2017-м году. А номерная емкость гостиниц с того момента выросла очень незначительно.
- Второе - на протяжении последних пяти лет местное Облэнерго рапортует о ремонтах и строительстве энергосетей. Конечно, мы видим, что появляются новые линии электропередач, трансформаторы заменяются на более мощные. Но сезон показал, что воз и ныне там, а ситуация не всегда под контролем.
Фото: Численность медуз росла вплоть до конца сезона 2021 года (РБК-Украина)
В итоге в июле 2021 года в сети электропитания в населенных пунктах Арабатки вольтаж опускался до 110В (вместо 220в). Например, автор статьи и его семья не могли пользоваться микроволновой печью весь июнь и июль - до тех пор, пока не приобрели внешний стабилизатор. А до его покупки у них уже была твердая уверенность, что печь нужно сдавать в ремонт.
У собственников гостиниц массово выходили из строя электроприборы. Но на все катаклизмы с электричеством представители Облэнерго заявляли, что у них все нормально: это, мол, неисправности у населения.
В итоге, все эти нерешаемые проблемы и привели к накалу страстей, вылившемуся в перекрытие дорог на выезде из Геническа и на Арабатской Стрелке. Люди были доведены до предела. Ведь отдыхающие стали массово требовать возврата средств за проживание и уезжать (те, кто был на собственном авто), а дорогостоящие электроприборы выходили из строя.
В итоге после встреч с местной властью и губернатором, активисты получили ответ в стиле: не воруйте электроэнергию, а на следующий год будет проведена реконструкция сетей 35 кВт, и все стабилизируется. Вопрос лишь в том, что в 2017 году расчетная нагрузка на сеть была выше, но сеть выдерживала. И почему так произошло, никто не комментирует.
В августе заполняемость гостиниц резко снизилась
Если номера с удобствами в июле в среднем были заполнены на 50-60%, то август ворвался в историю Арабатской Стрелки и других курортов Азовского моря, шокировав подавляющее большинство участников рынка. Медузы и масса негатива в сетях сделали свое "темное дело".
Фото: Заполняемость номеров категории "Люкс" на Арабатке снизилась до 40% (unsplash.com/christopher-jolly)
В первой половине августа заполняемость номеров условного класса "Люкс" на Арабатской Стрелке упала до 30-40%. А вторая половина августа напоминала скорее сентябрь былых времен. Понятное дело, что даже в 2021 году немногие популярные отели с хорошим сервисом были загружены на 90-100% и в августе. Но таких хозяйств оказалось всего лишь несколько процентов от общего количества.
Были и такие собственники небольших отелей, которые во второй части августа-2021 начали "консервировать" бизнес до следующего сезона. Следует напомнить при этом, что именно август на Азовском море всегда расценивался как самый пиковый месяц, в котором как раз и зарабатываются средства на содержание отелей в оставшуюся часть года.
Ну, а как там "эконом" в августе? В среднем, хозяйства с номерами эконом-класса с удобствами на улице были загружены на уровне 10-20%. То есть, одним словом, данный сегмент рынка практически исчез.
Сентябрь ситуацию не спас
Сентябрь отпугнул желающих недорого понежиться на солнце волной осенней прохлады наличием медуз и негатива в социальных сетях о курортах Азовского моря.
В чем причины кризиса
Первое, что следует отметить: осенью 2020 года по всей стране прошли выборы в органы местного самоуправления на базе вновь созданных административно-территориальных единиц. Можно, конечно, засомневаться, что выборы могут иметь хоть какое-то негативное влияние на курорт. Но да, могут.
В рамках децентрализации в старых границах Генического района создали одну-единственную громаду. В нее вошел сам Геническ, территория Арабатской Стрелки и еще несколько десятков сел. На Арабатской Стрелке население около 4 тыс человек, а в новой Генической громаде оказалось 59 тыс человек. Разумеется, что при таком раскладе проблемы и планы курортного региона, к которому теперь стали относиться менее 1/10 населения громады, ушли на десятый план.
Фото: Туристическо-информационный центр в Счастливцево открылся на месяц позже и закрылся на месяц раньше (facebook.com/tic.shchaslyvtseve)
Второе - новая власть не оставила (не смогла или не захотела) существующую структуру управления и специалистов в сельских советах Арабатской Стрелки. А эти люди несли опыт, знания и понимание, как необходимо действовать в кризисных ситуациях на курорте, как готовиться к сезону и как провести его "на уровне". А ведь это все нарабатывается годами и только по месту.
Третье — это бюджет и его структура. Сложная штука, но без этого никуда. Власть не запланировала в бюджете средства на реализацию проектов, начатых и организованных бывшими сельскими советами Арабатской Стрелки. И это не удивительно. Ведь средства распределяются на всю громаду, независимо от их источника, но курортный регион оказался в меньшинстве в этой большой громаде.
Из-за этого сезон 2021 года прошел без уже привычных мер по благоустройству территории, без еженедельных концертно-развлекательных мероприятий, без спортивных соревнований всеукраинского и международного уровней по различным видам спорта, которые проводились ранее. И на которые приезжали участники со зрителями из разных частей страны и зарубежья.
К сожалению, так и остались стоять на берегу моря три спасательных вышки без спасателей, а 13 информационных стендов о правилах поведения на воде так и пролежали на складе. А это все безопасность и уровень сервиса. А также – чьи-то проекты, замороженные ресурсы громады и самое страшное – упущенное время.
В 2020 году местными советами Арабатской Стрелки было использовано более 25 млн грн. на инфраструктуру, благоустройство и развитие территории. А по сведениям автора статьи, в 2021 году местная власть использовала на Арабатку сумму до 1 млн грн.
Фото: При таком подходе через лет пять на Арабатку приедут отдыхать только те, кто не может себе позволить поехать в Затоку, Коблево или страдающую от похожих проблем Кирилловку (wikimedia.org/Александр Топилин)
Чем еще Арабатка запомнилась туристу в 2021 году?
- Стали платными парковки в местах массового посещения локаций туристов с личными автомобилями (дельфинарий, аквапарк, соленые озера, розовое озеро);
- Открылся на месяц позже и закрылся на месяц раньше туристическо-информационный центр в Счастливцево;
- Стало намного больше мусора по территории Арабатки;
- Заросли сорняками остановки и клумбы;
- Отсутствовали еженедельные спланированные культурно-массовые мероприятия.
Это все сказывается на развитии и перспективах региона. При таком подходе через лет пять на Арабатку приедут отдыхать только те, кто не может себе позволить поехать в Затоку, Железный Порт, Коблево или даже страдающую от похожих проблем Кирилловку.
Основная проблема курорта, который входит в большую громаду, заключается в том, что налогоплательщики не видят плодов от своих налогов. Поступления в бюджет громады не анализируются для определения процента, который будет возвращен на территорию налогоплательщика. И нет прозрачных отношений и договоренностей между властью и плательщиком налогов. А без подобной системы отношений каждый будет жить своей жизнью.
В цивилизованном мире плательщик налога должен видеть, как за счет его налогов обустраивается пространство вне дома - детские садики, школы, парки и прочее. Так должно быть, и при правильном диалоге налогоплательщик расстается со средствами, понимая цели, на которые будут израсходованы его налоги. По крайней мере, пример такой политики можно было видеть в Счастливцевском сельском совете, что по итогу давало один из лучших показателей по туристическому сбору в Украине, а это более 40% от показателей Херсонской области.
Но в связи с тем, что местное самоуправление в 2021 году не выстроило диалог с налогоплательщиками на Арабатке, уплата того же туристического сбора значительно уменьшилась (по оценке автора статьи — ред.), особенно среди населения. Люди просто принципиально отказываются уплачивать туристический сбор, видя, как сработали местная власть и коммунальные службы.
В ожидании сезона-2022: что можно сделать
Тот факт, что сезон-2021 на Арабатской Стрелке был самым провальным за последние 10 лет - не единственная проблема. Причем это проблема не 4-х тысяч местных жителей. Єто проблема всей громады.
Потому что 60-80% предпринимателей Генической МТГ имеют прямое или косвенное отношение к туризму на Арабатке. А это еще и тысячи рабочих мест, созданных этими предпринимателями.
Фото: Список проблем, возникших на Арабатке, огромен. Но пути их решения все же есть (wikimedia.org/VIY)
В итоге, если Арабатская Стрелка не хочет оказаться на самом "дне" курортных регионов, необходимо
- проводить круглый стол с бизнесом для анализа ошибок и с учетом всего этого делать планирование в будущем бюджете громады 2022 года.
- разработать четкий план для того, чтобы остаться на плаву. Должен быть возврат средств от налогов с Арабатской Стрелки в виде вложений в развитие ее инфраструктуры на современном уровне.
- подключать центральную власть для решения местных проблем.
По окончанию будущего сезона-2022 должно многое проясниться: это и динамика проблемы с медузами, и ситуация с комарами, и решение вопроса со стабильностью энергоснабжением. Тогда, возможно, станет понятно, что сезон-2021 провалился.
Бизнес уже отреагировал: прекращены или поставлены "на паузу" почти все ранее планируемые стройки на Арабатке. И уже однозначно, что в кризисной ситуации спрятать голову в песок не получится ни у кого. Но еще есть время все обдумать и более эффективно реализовать подготовку к сезону 2022 года, который при плохом раскладе может поставить точку в истории нашего курорта.
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