В ожидании нового сезона. Курортная страна в Европе упрощает правила для туристов

Кипр значительно упрощает правила въезда.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на данные издания Financial Mirror,

Так, на Кипре с 1 марта отменят требование к вакцинированным пассажирам предъявить ПЦР или экспресс-тест перед посадкой на самолет до острова.

В соответствии с новыми правилами текущее требование о том, чтобы все пассажиры имели при себе 24-часовой отрицательный экспресс-тест или 72-часовой ПЦР-тест, будет отменено для людей, имеющих действующий сертификат о прививке от COVID-19.

Сертификаты о прививках ЕС действительны в течение девяти месяцев с момента последней прививки.

В то же время с 21 по 28 февраля все пассажиры будут проходить тестирование по прибытии в аэропорт.

Невакцинированные пассажиры будут проходить тестированию в зависимости от страны их происхождения.

Вакцинированные и выздоровевшие люди должны иметь при себе подтверждение своего статуса, действующую справку о вакцинации или выздоровлении, выданную их страной.

В список входят: Janssen, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V, Sinopharm, Sinovac, Covaxin, Sputnik Light (только в качестве бустерной дозы), Novavax прививки от COVID-19.

Пассажиры старше 18 лет должны получить бустерную дозу, если с момента получения второй дозы прошло девять месяцев. В противном случае они попадут в категорию непривитых.

Согласно новым правилам, пассажиры, которые выздоровели от вируса, независимо от того, указана ли их страна в списке, также будут освобождены от карантина и тестов.

Кипр будет принимать сертификаты о выздоровлении, выданные государствами-членами ЕС и третьими странами, включенными в систему сертификатов Европейского Союза о COVID.

В случае справки о выздоровлении дата поездки не должна превышать 180 дней с момента первого положительного диагноза.

Какие правила въезда на Кипр действуют сегодня

С 21 февраля страны будут разделены на три категории: "зеленые ", "красные" и "серые" в зависимости от их эпидемиологической ситуации по оценке Европейского центра по контролю за заболеваниями (ECDC).

Согласно новым правилам, предыдущие зеленые и оранжевые категории будут объединены, чтобы соответствовать недавно сформированной зеленой категории.

Фото: На Кипре от 1 марта отменят требование к вакцинированным пассажирам предъявить ПЦР или экспресс-тест перед посадкой на самолет на остров. (unsplash.com/antoine-angoulvant)

Страны, обозначенные ECDC как красные и темно-красные, будут перечислены в серой категории.

Невакцинированные путешественники из стран, отнесенных к зеленой категории, должны будут сдать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до вылета, или экспресс-тест на антиген за 24 часа до вылета.

Невакцинированные пассажиры красной категории должны соблюдать те же правила тестирования, что и страны с зеленой категорией, но должны пройти ПЦР-тест по прибытии в аэропорт. Стоимость которого будет нести пассажир.

Невакцинированные пассажиры или пассажиры без справки о выздоровлении в возрасте старше шести лет, прибывающие из серых стран, должны иметь при себе отрицательный тест, пройти ПЦР по прибытии и пройти самоизоляцию на 10 или семь дней при условии, что у них отрицательный результат теста ПЦР.

Пассажиры по-прежнему должны заполнить форму CyprusFlightPass в течение 48 часов до вылета и пройти выборочные тесты на коронавирус в аэропортах.

Напомним, ранее Венгрия изменила правила въезда для туристов.