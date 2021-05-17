Озера, пещеры и каньон: почему поездка в Северную Македонию может стать настоящим открытием

Одна из доступных для украинцев европейских стран пока еще не очень популярна для путешествий. В Северную Македонию чаще всего доезжают преимущественно искушенные туристы.

Впрочем, это направление украинцы могут оценить по достоинству в 2021 году - Македония своей природой не уступает другим балканским странам, а по стоимости жилья и ценам в ресторанах оказывается даже бюджетнее, чем в остальных регионах Балкан.



Тревел-блогеры Оля Манько и Макс Узол побывали в этой стране весной. Они поделились с РБК-Украина своим опытом путешествия в столицу Скопье и рассказали, на что стоит посмотреть в городе и в окрестностях.

Видео: Что посмотреть в Скопье (YouTube/Узол и Манько)

Мосты и колоритный базар

Столица Македонии Скопье по площади на треть меньше Киева, а самые примечательные места можно осмотреть за один день.



"Самые интересные места - это огромная площадь Македонии, старинный каменной мост, напоминающий виадук, арт-бридж и мост цивилизаций. Также мы были удивлены, что в городе есть мемориальный дом Матери Терезы. Оказывается, она родом из Скопье", - рассказывает Макс.

Фото: В Скопье есть интересные мосты (Узол и Манько)

В столице сохранилось мало старинных зданий: многие древние сооружения были разрушены во время сильного землетрясения в 1963 году.

"Чтобы как-то привлечь туристов, местные власти решили установить множество памятников. Сейчас это "фишка" города. И многие шутят, что памятников в Скопье больше, чем местных жителей. Один из них – памятник Александру Македонскому на коне", - говорят путешественники.

Один из самых интересных районов в столице, который привлекает своей аутентичностью - Чаршия.

"Это огромный старый базар, где чувствуешь себя, как в Стамбуле. Небольшие домики, кебабы на каждом шагу, уютные кафе и ресторанчики. В этих узеньких улочках стоит заблудиться", - советует Оля.

Фото: Для туристов в столице много памятников и локаций для фото (Узол и Манько)

Каньон, скалы и пещера

"Но самое интересное находится в окрестностях Скопье. И мы в первую очередь рекомендуем посетить каньон Матка. Это самое красивое место Северной Македонии", - рассказывают путешественники.

Еще сто лет назад на том месте текла небольшая речка Треска. А потом построили ГЭС и каньон заполнила вода. Теперь это самое популярное место Македонии.

"Можно взять водную экскурсию и насладиться каньоном с катера. Скалистые горы и невероятная лазурная вода вызывает невероятные эмоции. Есть два варианта экскурсии: получасовая и часовая. На короткой вы просто пройдете на катере по каньону. Красота – на каждой секунде экскурсии: это тот случай, когда ожидания совпадают с реальностью", - восхищается Оля.

Каньон растянулся на 28 километров, а на экскурсии туристы проплывают в колоритном кораблике 3 километра.

Фото: Живописный каньон в Македонии (Узол и Манько)

Во время часовой экскурсии блогеры заехали в пещеру Врело. Поднимались к ней по ступенькам в скале.

"Она огромная: мы даже не ожидали таких масштабов. Внутри даже два озера есть. Все с подсветкой разными цветами, как в каком-то концертном зале. Поэтому рекомендуем обязательно заехать", - рекомендует Макс.

"Мистические" столбы, окутанные легендой

В Северной Македонии есть еще одно мистическое место, которое интересно туристам. В полтора часах езды от Скопье находится каменной город Куклица. Больше ста каменных столбов причудливой формы впечатляют своими масштабами.

"Про это место есть несколько легенд. Самая известная - про свадьбу. Один юноша крутил роман сразу с двумя девушками и назначил им свадьбу в один день. Пока он пировал с родственниками первой невесты, вторая увидела это и прокляла их. В результате, все гости вместе женихом и невестой превратились в каменные столбы", - пересказывает легенду Оля.

Фото: Каменные столбы с мистической легендой (Узол и Манько)

На территории каменного города даже есть таблички, где подписаны жених, невеста, сваты, кум и гости.

Видовые локации возле озера для фото

В Македонии - невероятная природа и одно из мест, куда стоит заехать туристам – локации с видом на озеро Козьяк. Находится это место всего в 30 километрах от столицы.

"Есть несколько точек, откуда открывается отличный вид. Как ориентир можно взять ресторан "Aurora Kozjak". Возле него расположена первая обзорная площадка", - делится ориентирами блогер.

Вид на горы и каньон в этом месте завораживающий. Но если подняться на гору справа от ресторана, вид будет еще ярче.

"Сюда местные приходят на пикники и делать фотосессии для соцсетей. В этих местах очень свежий горный воздух и фантастическая панорама", -делится впечатлениями Оля.

Фото: Живописная природа в Северной Македонии (Узол и Манько)

Северная Македония – чрезвычайно контрастная страна, но если правильно составить маршрут, то получится чрезвычайно интересное приключение, подводят итог путешественники.

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