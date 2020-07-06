В отпуск во время карантина: сколько стоит отдых на зарубежных курортах

Туристический сезон лета 2020 уже начался, но государства не спешат открывать границы для туристов: правила въезда меняются в зависимости от того, какие показатели заболеваемости населения COVID-19 имеет то или иное государство.

Однако уже в июле украинцы могут поехать в Турцию, Албанию, Египтет. Что из пляжного отдыха предлагают нашим туристам за рубежом сегодня и сколько это стоит – читайте в материале.

В отелях стран, куда украинцам состоянию на начало июля разрешен въезд, в основном сохранили стоимость на уровне цен 2019 года, а чартерные перелеты даже немного cнизились в цене из-за падения цен на топливо. Разница цен в валюте для туристов ощущаться не будет, уверяют РБК-Украина туроператоры.

По данным компании TPG, чартером в Албанию можно отправиться из Киева, Харькова и Запорожья на 4, 7, 11 и 14 дней. Такие туры доступны не только сейчас, а и до середины сентября. Отдых на неделю для двух взрослых с перелетом из Киева в июле, с трансфером из/до аэропорта, проживанием и завтраками в трехзвездочных отелях стоит от 676 евро, в пятизвездочных гостиницах - от 791 евро.

Короткий отдых на 4 ночи - от 563 евро и от 628 евро на двоих в отелях 3* и 5* соответственно. При выборе режима питания all inclusive в отеле 5* на неделю – от 1004 евро.

Фото: Отпуск в Турции (pixabay.com)

Что касается Черногории, то неделя проживания в апартаментах с кухней в корпусе (это распространенный тип расположения на курортах страны) – в категории 3* составляет от 614 Евро, 4* - от 667 евро, номер в отеле 5* – от 1219 евро.

Это стоимость на базе завтраков и с трансфером до/из аэропорта. Если вы хотите сэкономить, но увидеть хоть немного Европы, то 4 ночи с завтраками обойдутся вам в 497 евро в апартаментах категории 3*, 528 евро - в апартаментах 4* и 811 евро в номере отеля 5*.

В регионе Средняя Далмация (Хорватия) с прибытием в аэропорт Сплит можно отдыхать неделю с бюджетом от 924 евро на двоих. За размещение в гостинице 5* надо выложить от 1257 евро.

Мини-отпуск в Хорватию на 4 дня будет стоить от 769 евро в случае выбора экономного проживания. Стоит отметить, что Хорватия - в спросе среди украинских туристов, и по состоянию на сегодня осталось мало свободных мест до конца лета.

По данным туроператора Siesta, стоимость отпуска на 6 ночей в Турции в июле составляет от 899 евро и доходит до 3100 евро на двоих в отелях 5* на курорте Бодрум.

Украинцам там предлагается уже привычный тип питания в отелях – система шведского стола all inclusive. В компании рассказали, что благодаря летним контрактам цены на курортах прогнозируемые и не растут.

По этой же стоимостью проводили перенос туров, которые не состоялись ранее. Относительно следующего года, то есть вероятность, что цены по некоторым направлениям будут все-таки расти. Но колебания вряд ли будут сильными, ведь есть стандартные рычаги саморегуляции рынка, говорят в компании.

Фото: Отдых летом в Египте (pixabay.com)

С Египтом ситуация довольно запутанная, ведь по состоянию на сегодня еще не все гостиницы получили необходимый сертификат безопасности Hygiene Cetificate от государства. Готовность отеля проверяют по запросу, и не всегда отель, открытый на продаже, его имеет. Это значит, что туристы могут селиться пока далеко не в любом отеле.

С сертификатом на руках - в основном отели 4 и 5*. Недельный отдых в отеле 4* на курортах Шарм-Эль-Шейх и Хургада на двоих по системе “все включено” составит от 624 долларов США в бюджетном сегменте, а в отелях 5* - от 887 долларов. В отелях "высокого сервиса" - от 1350 долларов.

Пандемия нового коронавируса заставила туроператоров пересматривать условия бронирования пакетных туров. Так, туристы Join UP! могут оплатить пакетный тур по специальным условиям в полном объеме за 7 дней до вылета, при этом первый платеж составляет 0%. Аннулировать путешествие без штрафов можно за 7 дней до вылета.

В туроператоре Siesta констатируют, что в ближайшее время не все гостиницы будут открыты: спрос и предложение частично выровнялись, поэтому больших или долгосрочных скидок ожидать летом 2020 года не стоит.

Что еще, кроме моря? На осень туристы интересуются экскурсионными турами, бальнеологическими курортами. Последние доступны и в Украине, говорит Елена Бойко, соучредитель туристического оператора Travel Professional Group.

"Традиционно на морских курортах высокий сезон сохраняется с середины июля по начало сентября. В начале "школьного" сезона цены в отелях начинают снижаться, поскольку все меньше семей с детьми едут отдыхать на курорты", - добавляет она.

Напомним, ранее мы писали, что посмотреть во время поездки в Албанию.

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