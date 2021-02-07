Отпуск без проблем и забот: что нужно знать перед выездом за границу

Карантинные ограничения внесли определенные изменения в привычную жизнь граждан. С марта 2020 года путешествовать по миру стало не так легко, как раньше. На сегодняшний день понемногу открываются границы, возобновлено международное авиасообщение.

Чтобы посетить другую страну, к стандартному пакету документов, который всегда требовался для выезда за рубеж (загранпаспорт, виза (кроме безвизовых стран) и медицинская страховка), в 2020 году добавились новые - справка с отрицательным тестом на коронавирус и подтверждение цели поездки.

Где проверять информацию о возможностях въезда

Первоначально перед планированием поездки за границу необходимо проверить информацию о возможности въезда в определенную страну на нескольких онлайн-сервисах.

Один из них – интерактивная карта от МИД Украины. В ней данные довольно точные, но не всегда полные. Время от времени сталкиваются с тем, что категории граждан, имеющих право на въезд, в ней не указаны.

Фото: Интерактивная карта от МИД Украины поможет узнать правила въезда в ту или иную страну (tripadvisor.mfa.gov.ua)

Также можно проверить информацию в системе Timatic. Ее составитель - Международная ассоциация воздушного транспорта, известная под названием IATA. Это полезный инструмент, но он касается только путешествий авиатранспортом.

Как быть с сертификатами о COVID перед пересечением границы

В целом для украинских туристов, отправляющихся за границу, действуют как общие правила, так и требования конкретной страны.

Европа и многие другие государства мира внедряют новые правила въезда в свои страны для туристов после открытия границ. Некоторые из них подразумевают наличие у путешественников медицинской справки международного образца (медицинский паспорт), подтверждающую отсутствие у них коронавирусной болезни.

Поэтому, чтобы получить разрешение на въезд в одну из желаемых стран, каждый турист должен предварительно пройти ПЦР-тестирование на отсутствие SARS-CoV-2 и получить международный медицинский сертификат, который подтвердит, что тест на COVID-19 является отрицательным.

Фото: Сертификат о COVID-19 для въезда в Египет должен быть в бумажном виде и выдан на арабском или английском языках (pixabay.com)

Стоит обратить внимание, что при предъявлении справки при пересечении границы срок между датой прибытия на границу и сдачей анализов не должен превышать 2-4 дней. Время лабораторных исследований и получения результатов – 2-3 дня. Поэтому при планировании поездки анализы нужно сдать за 2-3 дня до выезда. Если раньше – справка будет просроченной, если позже – не успеете получить результаты.

К примеру, по обновленным правилам, туристы, приезжающие в Египет, должны будут предоставить страховой полис, который покрывает лечение COVID-19 и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до прибытия. Сертификат должен быть в бумажном виде, выданный на арабском или английском языках, и содержать информацию о времени сдачи ПЦР-теста и печать зарегистрированной лаборатории.

Также с 3 октября 2020 года открыт въезд в ОАЭ, въезд украинцам в зимний период разрешен с наличием международной справки о ПЦР-тестировании, выданной не позже 96 часов до пересечения границы.

Фото: Полис медицинского страхования – обязательный документ при въезде в некоторые страны (pixabay.com)

Документ должен быть в распечатанном виде с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 на английском языке. Также придется пройти дополнительный бесплатный ПЦР-тест в аэропорту за счет ОАЭ. Дети в возрасте до 12 лет, пассажиры с инвалидностью средней/тяжелой степени не подлежат тестированию.

Другие документы, которые нужно взять в поездку

Загранпаспорт должен быть действующим и иметь свободные страницы для постановки штампов. При въезде в разные страны минимальный оставшийся срок действия паспорта может быть от трех до шести месяцев.

Полис медицинского страхования – обязательный документ при въезде в некоторые страны, в частности в ЕС. Там наличие такой страховки – обязательное требование. В других государствах правила не столь строгие.

Имея на руках полис страхования для лиц, выезжающих за границу, можно быть уверенным в том, что при наступлении страхового случая помощь будет оказана вовремя и в полном объеме. Так, страховая компания поможет получить помощь в медицинских учреждениях, приобрести медикаменты, решить вопросы с утерянным багажом.

Если путешествие планируется через туристическую компанию – обеспечением наличия страховки обычно занимается данная туристическая компания. Если же ехать за границу вы планируете самостоятельно, то купить полис необходимо в выбранной вами страховой компании.

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Фото: Нередко принимающая сторона требует документ с точными датами убытия (pixabay.com)

Для приобретения наиболее выгодного варианта следует детально изучить существующие предложения, учесть индивидуальные особенности (возраст туриста, страну назначения, длительность путешествия, цель поездки). Купить страховку можно с франшизой или без нее, но от выбранного варианта будет зависеть не только размер страхового взноса, но и величина выплат.

От туристов, которые летят самолетом, принимающая сторона чаще всего требует документ с точными датами убытия. Это может быть или билет на обратный рейс, или пропуск в другую страну. Если перелет не прямой, а транзитный, в таком случае на руках должны быть билеты на все рейсы.

Напомним, ранее мы объясняли, как вернуть средства за отмененные туры в условиях карантинных ограничений.

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